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Законодательство РК

Служба охраны и защиты лесов появится в Казахстане

Служба охраны и защиты лесов появится в Казахстане Фото: Минобороны РК
МЧС РК подготовило постановление правительства, которым вносится дополнение в перечень республиканских служб гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне республиканских служб гражданской защиты при Министерстве экологии и природных ресурсов РК появится Служба охраны и защиты лесов.

Как следует из пояснительной записки, данный проект позволит повысить эффективность системы организации и координации, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации республиканских служб гражданской защиты.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта 2024 года.

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Ранее сообщалось, что согласно Лесному кодексу, предупреждением и ликвидацией пожаров в лесу занимается Министерство экологии и природных ресурсов. А МЧС, согласно закону о гражданской защите, занимается предупреждением и ликвидацией пожаров в населенных пунктах.

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб на 30 млрд тенге.

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