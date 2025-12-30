Токаев расширил функции и задачи Агентства по стратегическому планированию и реформам

Глава государства подписал указ от 25 декабря 2025 года, которым внес изменения в положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены задачи агентства, к уже имеющимся добавлены: участие в совершенствовании регуляторной политики;

изучение демографических изменений в целях информирования общества и разработки системных мер по реформированию отраслей (сфер); Уточняются полномочия ведомства: вносить президенту РК предложения по вопросам совершенствования государственной политики в сферах стратегического планирования, регуляторной политики, государственной статистической деятельности, проведения институциональных и социально-экономических реформ;

привлекать к работе отечественных и иностранных экспертов и консультантов в установленном законодательством РК;

использовать в работе технологии искусственного интеллекта; Кроме того, функции агентства дополнены новыми: утверждение правил оценки проведенного регуляторного воздействия на соответствие условиям формирования регуляторных инструментов или требований, обязательных для исполнения субъектами предпринимательства, по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;

формирование методологических рекомендаций по проведению оценки воздействия, подготовке заключения по вопросам регуляторных требований, а также применению технологий искусственного интеллекта в них;

выдача государственным органам заключения по итогам оценки проведенного регуляторного воздействия с применением технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации;

разработка предложений по реинжинирингу и оптимизации бизнес-процессов, взаимодействию государства и бизнеса для устранения административных барьеров;

организация и координация работ по созданию и развитию информационной платформы регуляторного интеллекта, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта;

подготовка и ежегодное опубликование национального доклада о демографических тенденциях в РК в целях обеспечения государства и общества объективной информацией о демографическом развитии;

обеспечение и координация анализа и прогнозирования демографических процессов с использованием новых технологий;

разработка и утверждение методики по проведению анализа и прогнозирования демографических процессов; Часть функций изложены в новой редакции: выработка предложений по совершенствованию систем государственного планирования, регуляторной политики и государственного управления;

разработка системных мер по реформированию отраслей (сфер) и регуляторной политики, направленных на социально-экономическое и институциональное развитие страны;

проведение анализа социально-экономической, регуляторной и других сфер с целью выявления системных рисков, влияющих на развитие страны;

стратегическое прогнозирование и проведение анализа развития страны, в том числе демографических процессов, международных тенденций, а также изучение мирового опыта с выработкой соответствующих предложений; Структура агентства также изложена в новой редакции: Руководство

Уполномоченный по этике

Секретариат председателя (Служба)

Служба внутреннего аудита

Служба коммуникаций

Служба мобилизационной подготовки, информационной безопасности и защиты государственных секретов

Департамент управления человеческими ресурсами

Департамент административно-правового обеспечения

Департамент стратегического планирования и мониторинга реформ

Департамент институционального развития

Департамент регуляторной политики и анализа данных

Департамент макроэкономической политики

Департамент социальной сферы

Департамент отраслей экономики. Указ вводится в действие со дня его подписания. Ранее указом от 8 декабря 2025 года глава государства добавил Агентству по стратегическому планированию и реформам новые функции.

