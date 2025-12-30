#Казахстан в сравнении
Право

Токаев расширил функции и задачи Агентства по стратегическому планированию и реформам

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал указ от 25 декабря 2025 года, которым внес изменения в положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены задачи агентства, к уже имеющимся добавлены:

  • участие в совершенствовании регуляторной политики;
  • изучение демографических изменений в целях информирования общества и разработки системных мер по реформированию отраслей (сфер);

Уточняются полномочия ведомства:

  • вносить президенту РК предложения по вопросам совершенствования государственной политики в сферах стратегического планирования, регуляторной политики, государственной статистической деятельности, проведения институциональных и социально-экономических реформ;
  • привлекать к работе отечественных и иностранных экспертов и консультантов в установленном законодательством РК;
  • использовать в работе технологии искусственного интеллекта;

Кроме того, функции агентства дополнены новыми:

  • утверждение правил оценки проведенного регуляторного воздействия на соответствие условиям формирования регуляторных инструментов или требований, обязательных для исполнения субъектами предпринимательства, по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;
  • формирование методологических рекомендаций по проведению оценки воздействия, подготовке заключения по вопросам регуляторных требований, а также применению технологий искусственного интеллекта в них;
  • выдача государственным органам заключения по итогам оценки проведенного регуляторного воздействия с применением технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации;
  • разработка предложений по реинжинирингу и оптимизации бизнес-процессов, взаимодействию государства и бизнеса для устранения административных барьеров;
  • организация и координация работ по созданию и развитию информационной платформы регуляторного интеллекта, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта;
  • подготовка и ежегодное опубликование национального доклада о демографических тенденциях в РК в целях обеспечения государства и общества объективной информацией о демографическом развитии;
  • обеспечение и координация анализа и прогнозирования демографических процессов с использованием новых технологий;
  • разработка и утверждение методики по проведению анализа и прогнозирования демографических процессов;

Часть функций изложены в новой редакции:

  • выработка предложений по совершенствованию систем государственного планирования, регуляторной политики и государственного управления;
  • разработка системных мер по реформированию отраслей (сфер) и регуляторной политики, направленных на социально-экономическое и институциональное развитие страны;
  • проведение анализа социально-экономической, регуляторной и других сфер с целью выявления системных рисков, влияющих на развитие страны;
  • стратегическое прогнозирование и проведение анализа развития страны, в том числе демографических процессов, международных тенденций, а также изучение мирового опыта с выработкой соответствующих предложений;

Структура агентства также изложена в новой редакции:

  • Руководство
  • Уполномоченный по этике
  • Секретариат председателя (Служба)
  • Служба внутреннего аудита
  • Служба коммуникаций
  • Служба мобилизационной подготовки, информационной безопасности и защиты государственных секретов
  • Департамент управления человеческими ресурсами
  • Департамент административно-правового обеспечения
  • Департамент стратегического планирования и мониторинга реформ
  • Департамент институционального развития
  • Департамент регуляторной политики и анализа данных
  • Департамент макроэкономической политики
  • Департамент социальной сферы
  • Департамент отраслей экономики.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее указом от 8 декабря 2025 года глава государства добавил Агентству по стратегическому планированию и реформам новые функции.

