Токаев расширил функции и задачи Агентства по стратегическому планированию и реформам
Глава государства подписал указ от 25 декабря 2025 года, которым внес изменения в положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, расширены задачи агентства, к уже имеющимся добавлены:
- участие в совершенствовании регуляторной политики;
- изучение демографических изменений в целях информирования общества и разработки системных мер по реформированию отраслей (сфер);
Уточняются полномочия ведомства:
- вносить президенту РК предложения по вопросам совершенствования государственной политики в сферах стратегического планирования, регуляторной политики, государственной статистической деятельности, проведения институциональных и социально-экономических реформ;
- привлекать к работе отечественных и иностранных экспертов и консультантов в установленном законодательством РК;
- использовать в работе технологии искусственного интеллекта;
Кроме того, функции агентства дополнены новыми:
- утверждение правил оценки проведенного регуляторного воздействия на соответствие условиям формирования регуляторных инструментов или требований, обязательных для исполнения субъектами предпринимательства, по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;
- формирование методологических рекомендаций по проведению оценки воздействия, подготовке заключения по вопросам регуляторных требований, а также применению технологий искусственного интеллекта в них;
- выдача государственным органам заключения по итогам оценки проведенного регуляторного воздействия с применением технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации;
- разработка предложений по реинжинирингу и оптимизации бизнес-процессов, взаимодействию государства и бизнеса для устранения административных барьеров;
- организация и координация работ по созданию и развитию информационной платформы регуляторного интеллекта, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта;
- подготовка и ежегодное опубликование национального доклада о демографических тенденциях в РК в целях обеспечения государства и общества объективной информацией о демографическом развитии;
- обеспечение и координация анализа и прогнозирования демографических процессов с использованием новых технологий;
- разработка и утверждение методики по проведению анализа и прогнозирования демографических процессов;
Часть функций изложены в новой редакции:
- выработка предложений по совершенствованию систем государственного планирования, регуляторной политики и государственного управления;
- разработка системных мер по реформированию отраслей (сфер) и регуляторной политики, направленных на социально-экономическое и институциональное развитие страны;
- проведение анализа социально-экономической, регуляторной и других сфер с целью выявления системных рисков, влияющих на развитие страны;
- стратегическое прогнозирование и проведение анализа развития страны, в том числе демографических процессов, международных тенденций, а также изучение мирового опыта с выработкой соответствующих предложений;
Структура агентства также изложена в новой редакции:
- Руководство
- Уполномоченный по этике
- Секретариат председателя (Служба)
- Служба внутреннего аудита
- Служба коммуникаций
- Служба мобилизационной подготовки, информационной безопасности и защиты государственных секретов
- Департамент управления человеческими ресурсами
- Департамент административно-правового обеспечения
- Департамент стратегического планирования и мониторинга реформ
- Департамент институционального развития
- Департамент регуляторной политики и анализа данных
- Департамент макроэкономической политики
- Департамент социальной сферы
- Департамент отраслей экономики.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее указом от 8 декабря 2025 года глава государства добавил Агентству по стратегическому планированию и реформам новые функции.
