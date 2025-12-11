Агентству по стратегическому планированию и реформам добавили новые функции

Фото: senate.parlam.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 8 декабря 2025 года, которым внес изменения и дополнения в Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены полномочия агентства. Так, дополнено, что оно может: получать от операторов связи или владельцев сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, обезличенные данные об абонентах для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам; При этом уточняется, что: в соответствии с графиком распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных планом статистических работ, обеспечивать формирование статистических публикаций и распространение официальной статистической информации, информации об итогах национальной переписи, а также визуализации на цифровых картах. Вместе с тем добавлены новые функции ведомства: разработка и утверждение типовой методики формирования метаданных для применения государственными органами;

разработка и утверждение правил проведения анализа статистической деятельности государственных органов и Национального банка РК, относящихся к органам государственной статистики, на соответствие требованиям, утвержденным типовой методикой описания процесса производства статистической информации государственными органами;

разработка и утверждение правил утверждения статистических форм для проведения общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению;

разработка и утверждение порядка представления операторами связи или владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории республики, в уполномоченный орган в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам обезличенных данных об абонентах по согласованию с Комитетом национальной безопасности РК. Изложены в новой редакции: утверждение статистических форм для проведения общегосударственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению;

согласование статистической методологии по ведомственным статистическим наблюдениям, разработанной государственными органами и Национальным банком РК, относящимися к органам государственной статистики. Указ вводится в действие со дня его подписания.

