Агентству по стратегическому планированию расширили функции
Фото: senate.parlam.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября 2024 года, которым внес изменения и дополнения в Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК", сообщает Zakon.kz.
В частности, Положение наполнено новыми функциями следующего содержания:
- формирование статистической методологии;
- осуществление статистической деятельности с соблюдением принципов государственной статистики;
- удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации;
- определение качества административных данных;
- утверждение совместно с уполномоченным органом по государственному планированию применяемых источников данных или методики соответствующих расчетов индикаторов Карты ключевых национальных индикаторов;
- согласование методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, утверждаемой уполномоченным органом по государственному планированию;";
- согласование статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;
- согласование перечня национальных регистров, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;
- разработка и утверждение порядка включения собственника или владельца продукта данных, представляемого в уполномоченный орган в области государственной статистики, в реестр поставщиков продуктов данных;
- разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом по управлению данными;
- предоставление сведений, не являющихся конфиденциальными.
- разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;
- разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку.
Вместе с тем в новой редакции изложены следующие функции:
- разработка системных (структурных и институциональных) реформ, направленных на совершенствование социально-экономического развития страны;
- мониторинг и оценка хода реализации системных (структурных и институциональных) реформ, в том числе в рамках документов системы государственного планирования;
- разработка и утверждение порядка представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности по согласованию с КНБ РК;
- обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, статистических регистров, интернет-ресурсов уполномоченного органа в области государственной статистики;
- обеспечение формирования статистической и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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