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Законодательство РК

Агентству по стратегическому планированию расширили функции

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 11:37 Фото: senate.parlam.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября 2024 года, которым внес изменения и дополнения в Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение наполнено новыми функциями следующего содержания:

  • формирование статистической методологии;
  • осуществление статистической деятельности с соблюдением принципов государственной статистики;
  • удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации;
  • определение качества административных данных;
  • утверждение совместно с уполномоченным органом по государственному планированию применяемых источников данных или методики соответствующих расчетов индикаторов Карты ключевых национальных индикаторов;
  • согласование методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, утверждаемой уполномоченным органом по государственному планированию;";
  • согласование статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;
  • согласование перечня национальных регистров, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;
  • разработка и утверждение порядка включения собственника или владельца продукта данных, представляемого в уполномоченный орган в области государственной статистики, в реестр поставщиков продуктов данных;
  • разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом по управлению данными;
  • предоставление сведений, не являющихся конфиденциальными.
  • разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;
  • разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку.

Вместе с тем в новой редакции изложены следующие функции:

  • разработка системных (структурных и институциональных) реформ, направленных на совершенствование социально-экономического развития страны;
  • мониторинг и оценка хода реализации системных (структурных и институциональных) реформ, в том числе в рамках документов системы государственного планирования;
  • разработка и утверждение порядка представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности по согласованию с КНБ РК;
  • обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, статистических регистров, интернет-ресурсов уполномоченного органа в области государственной статистики;
  • обеспечение формирования статистической и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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