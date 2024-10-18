Агентству по стратегическому планированию расширили функции

Фото: senate.parlam.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября 2024 года, которым внес изменения и дополнения в Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение наполнено новыми функциями следующего содержания: формирование статистической методологии;

осуществление статистической деятельности с соблюдением принципов государственной статистики;

удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации;

определение качества административных данных;

утверждение совместно с уполномоченным органом по государственному планированию применяемых источников данных или методики соответствующих расчетов индикаторов Карты ключевых национальных индикаторов;

согласование методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, утверждаемой уполномоченным органом по государственному планированию;";

согласование статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;



согласование перечня национальных регистров, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;



разработка и утверждение порядка включения собственника или владельца продукта данных, представляемого в уполномоченный орган в области государственной статистики, в реестр поставщиков продуктов данных;

разработка требований по управлению данными совместно с уполномоченным органом по управлению данными;



предоставление сведений, не являющихся конфиденциальными.

разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку;



разработка и утверждение порядка предоставления на возмездной основе аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации и требующей дополнительных затрат на ее разработку.

Вместе с тем в новой редакции изложены следующие функции: разработка системных (структурных и институциональных) реформ, направленных на совершенствование социально-экономического развития страны;

мониторинг и оценка хода реализации системных (структурных и институциональных) реформ, в том числе в рамках документов системы государственного планирования;

разработка и утверждение порядка представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности по согласованию с КНБ РК;



обеспечение формирования, сопровождения и актуализации информационно-статистических систем, баз данных и их платформ, статистических регистров, интернет-ресурсов уполномоченного органа в области государственной статистики;



обеспечение формирования статистической и аналитической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации. Указ вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что Министерству транспорта расширили полномочия. Читайте также Госорганы обяжут сделать свои сайты доступными для лиц с инвалидностью В Шымкенте новые улицы получат названия, а часть старых – переименуют Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам

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