Сокращен перечень сведений о доходах, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи

Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 27 декабря 2025 года обновил перечень сведений, подлежащих опубликованию, сообщает Zakon.kz.

Напомним, с 1 января 2025 года введен в действие пункт 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", согласно которому начиная с 2025 года политические госслужащие, административные государственные служащие корпуса "А", депутаты Парламента, уполномоченный по правам человека, судьи, лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора, и их супруги обязаны ежегодно до 31 декабря опубликовывать сведения, отраженные в их декларациях, о доходах и имуществе.

Какие сведения будут публиковаться:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, указанного в части первой пункта 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", и его супруга (супруги).

отчетный налоговый период, за который представлена декларация о доходах и имуществе.

сведения о доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно:

- общая сумма;

- фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

В примечании к документу говорится, что лица, указанные в части первой пункта 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", предоставляют сведения, предусмотренные настоящим перечнем, в службы управления персоналом (кадровые службы) государственных органов, организаций, Парламента и Верховного суда РК.

Сведения, подлежащие опубликованию, размещаются службами управления персоналом (кадровыми службами) государственных органов, организаций, Парламента и Верховного суда РК на их официальных интернет-ресурсах в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом.

В случае отсутствия доходов, подлежащих отражению согласно настоящему перечню, опубликование указанных сведений не осуществляется.

Приказ введен в действие с 30 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что ранее чиновники обязаны были публиковать также сведения о приобретении и продаже имущества в Казахстане и за рубежом, о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, о наличии активов за рубежом.