#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Право

Сокращен перечень сведений о доходах, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 12:04 Фото: senate.parlam.kz
Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 27 декабря 2025 года обновил перечень сведений, подлежащих опубликованию, сообщает Zakon.kz.

Напомним, с 1 января 2025 года введен в действие пункт 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", согласно которому начиная с 2025 года политические госслужащие, административные государственные служащие корпуса "А", депутаты Парламента, уполномоченный по правам человека, судьи, лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора, и их супруги обязаны ежегодно до 31 декабря опубликовывать сведения, отраженные в их декларациях, о доходах и имуществе.

Какие сведения будут публиковаться:

  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, указанного в части первой пункта 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", и его супруга (супруги).
  • отчетный налоговый период, за который представлена декларация о доходах и имуществе.
  • сведения о доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно:

- общая сумма;

- фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

В примечании к документу говорится, что лица, указанные в части первой пункта 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", предоставляют сведения, предусмотренные настоящим перечнем, в службы управления персоналом (кадровые службы) государственных органов, организаций, Парламента и Верховного суда РК.

Сведения, подлежащие опубликованию, размещаются службами управления персоналом (кадровыми службами) государственных органов, организаций, Парламента и Верховного суда РК на их официальных интернет-ресурсах в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом.

В случае отсутствия доходов, подлежащих отражению согласно настоящему перечню, опубликование указанных сведений не осуществляется.

Приказ введен в действие с 30 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что ранее чиновники обязаны были публиковать также сведения о приобретении и продаже имущества в Казахстане и за рубежом, о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, о наличии активов за рубежом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи: обновлен перечень
09:21, 18 ноября 2025
Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи: обновлен перечень
Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи и главы нацкомпаний
09:22, 11 февраля 2025
Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи и главы нацкомпаний
Какие сведения о доходах будут обнародовать госслужащие, депутаты и судьи с 2025 года
12:59, 12 декабря 2024
Какие сведения о доходах будут обнародовать госслужащие, депутаты и судьи с 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: