Право

Какие сведения о доходах обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи: обновлен перечень

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:21 Фото: senate.parlam.kz
Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 11 ноября 2025 года утвердил в новой редакции Перечень сведений, подлежащих опубликованию, сообщает Zakon.kz.

Следует пояснить, что с 1 января 2025 года введен в действие пункт 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", согласно которому начиная с 2025 года политические госслужащие, административные государственные служащие корпуса "А", депутаты Парламента, уполномоченный по правам человека, судьи, лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора, и их супруги обязаны ежегодно до 31 декабря опубликовывать сведения, отраженные в их декларациях, о доходах и имуществе.

Агентство по делам госслужбы актуализировало данный перечень.

В перечень сведений, подлежащих опубликованию, включили:

Сведения о доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно:

  • общая сумма;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

Сведения о приобретении имущества (в том числе денег) и об источниках покрытия расходов на приобретение имущества в течение отчетного налогового периода, в том числе за пределами РК:

  • вид приобретенного (полученного) имущества;
  • сведения о приобретении (получении) имущества (в том числе денег):
  • код страны приобретенного имущества;
  • стоимость (цена), по которой приобретено имущество;
  • сведения об источниках покрытия расходов на приобретения имущества:
  • источник покрытия расходов;
  • сумма источника дохода, предназначенного для покрытия расходов на приобретение имущества.
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

Сведения об отчуждении имущества в течение отчетного налогового периода, в том числе за пределами РК:

  • вид отчужденного (переданного) имущества;
  • код страны, в которой находится отчужденное имущество;
  • стоимость (цена) в тенге, по которой реализовано имущество;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 000 МРП:

  • сумма денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК;
  • код валюты;
  • сумма с указанием валюты;
  • наименование банковского учреждения, в котором хранятся деньги;
  • код страны регистрации банковского учреждения;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

Сведения о наличии имущества и активов за пределами РК на 31 декабря отчетного налогового периода:

  • вид имущества:
  • имущество, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
  • ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, цифровые активы;
  • инвестиционное золото;
  • доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами РК.
  • код страны регистрации имущества;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, представившего декларацию о доходах и имуществе.

Также в документе указывается, что сведения, предусмотренные настоящим перечнем, представляются в службы управления персоналом (кадровые службы) государственных органов, организаций, Парламента РК и Верховного суда.

Сведения, подлежащие опубликованию, размещаются указанными службами управления персоналом на их официальных интернет-ресурсах в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом.

При этом в случае отсутствия доходов, имущества и иных сведений, подлежащих отражению согласно настоящему перечню, опубликование указанных сведений не осуществляется.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
