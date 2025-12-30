Утвержден минимальный стандарт инженерно-коммуникационной инфраструктуры водоснабжения в населенных пунктах
Минимальный стандарт устанавливает минимальные требования к обеспечению населения услугами водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах РК, с учетом степени износа существующей инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, результатов технического аудита, а также Планов развития систем водоснабжения и водоотведения.
Стандарт применяется при:
- разработке плана развития, в том числе инвестиционного плана государственного органа или области, города республиканского значения;
- проектировании новых систем водоснабжения и водоотведения;
- модернизации и реконструкции действующих объектов водоснабжения и водоотведения;
- обосновании бюджетных и внебюджетных инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения;
- разработке отраслевых методик.
Решение о реконструкции, модернизации или строительстве объектов водоснабжения и водоотведения принимается в случаях:
- степень износа трубопроводов и сооружений превышает 60% (по данным технического аудита);
- выявлена техническая невозможность обеспечения нормативного давления и пропускной способности трубопроводов при существующем спросе;
- подтверждена потребность в увеличении объема водозабора в связи с ростом численности населения или подключением новых зон (в том числе индивидуальное жилищное строительство, многоквартирные жилые комплексы, промышленных объектов);
- зафиксировано снижение подтвержденных запасов подземных или поверхностных источников (на основании данных Государственного градостроительного кадастра), научно-производственного центра по централизованной кадастровой или геолого-гидрогеологической оценке (НПЦЗК), гидрогеологических заключений);
- выявлено ухудшение качества воды, превышающее предельно допустимые концентрации по санитарно-эпидемиологических правил и норм, требующее изменения технологии подготовки воды или смены источника.
При подтвержденном снижении дебита скважин, падении уровня водоносных горизонтов или сезонной неустойчивости поверхностного источника:
- проводится повторная гидрогеологическая оценка;
- бурение новых скважин, перевод с подземного на поверхностный источник, либо установка модульных опреснительных/фильтрационных станций;
- реализация мер по водосбережению и сокращению потерь при транспортировке.
Планируемые объемы водозабора базируются на актуальных данных подтвержденных запасов, согласовываются с бассейновой инспекцией и государственным балансом водных ресурсов.
Также учитывается необходимость ограничения водопользования в случае риска водного дефицита.
Предусмотрено, что проекты, включающие мероприятия по реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения, реализуется в соответствии с Правилами по разработке планов развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
При этом инвестиционные проекты, включаемые в инвестиционные планы государственных органов или области, города республиканского значения, столицы, отбираются в приоритетном порядке:
- начатые в предыдущие финансовые годы (продолжающиеся) государственные инвестиционные проекты;
- критически важные объекты;
- проекты общестранового значения;
- строительство новых объектов, осуществляемое с применением технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной (проектно-сметной) документации из государственного банка проектов строительства, формируемого в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Для повышения обоснованности решений и прозрачности отбора проектов используются данные по состоянию инфраструктуры сферы водоснабжения и водоотведения (включая износ, давление, частоту аварий, техническое обследование); цифровые гидравлические модели (по группам систем); платформы диспетчеризации и мониторинга.
Водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах обеспечивается в зависимости от:
- численности населения;
- технического состояния сетей и сооружений;
- наличия или отсутствия источников питьевой воды;
- экономической и социальной целесообразности.
Тип инфраструктурного решения определяется по результатам:
- технического аудита существующих сетей;
- плана развития систем водоснабжения и водоотведения, разрабатываемого местным исполнительным органом;
- заключения по уровню износа (при износе свыше 60% реконструкция обязательна).
Все объекты водоснабжения и водоотведения подлежат регулярному техническому аудиту не реже 1 раза в 5 лет.
При степени износа:
- от 40-60% – объект подлежит капитальному ремонту или модернизации;
- более 60% – объект подлежит реконструкции или полной замене.
Если объект не соответствует санитарным или техническим требованиям – выносится решение о его выводе из эксплуатации.
Результаты технического аудита включают:
- паспорт инфраструктуры населенного пункта;
- план развития систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта или района;
- программы инвестиционного развития и бюджетного планирования.
В проектах, реализуемых в сфере водоснабжения, устанавливаются водоохранные зоны, полосы, их границы в соответствии с законодательством в сфере водного, экологического и в области здравоохранения.
Указывается, что сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности недопустим.
Местные исполнительные органы ведут реестр объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры с указанием степени износа, в электронном формате с обеспечением доступа уполномоченных органов.
Указанный реестр ежегодно, не позднее месяца, следующего за отчетным годом, представляется в уполномоченный орган в области охраны и использования водного фонда, а также в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.
Стандарт подлежит пересмотру не реже одного раза в 3 года либо при изменении законодательной базы.
Приказ вводится в действие со дня подписания.