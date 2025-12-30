#Казахстан в сравнении
Право

Утвержден минимальный стандарт инженерно-коммуникационной инфраструктуры водоснабжения в населенных пунктах

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:48 Фото: pexels
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 4 ноября 2025 года утвержден Минимальный стандарт инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов республики, сообщает Zakon.kz.

Минимальный стандарт устанавливает минимальные требования к обеспечению населения услугами водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах РК, с учетом степени износа существующей инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, результатов технического аудита, а также Планов развития систем водоснабжения и водоотведения.

Стандарт применяется при:

  • разработке плана развития, в том числе инвестиционного плана государственного органа или области, города республиканского значения;
  • проектировании новых систем водоснабжения и водоотведения;
  • модернизации и реконструкции действующих объектов водоснабжения и водоотведения;
  • обосновании бюджетных и внебюджетных инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения;
  • разработке отраслевых методик.

Решение о реконструкции, модернизации или строительстве объектов водоснабжения и водоотведения принимается в случаях:

  • степень износа трубопроводов и сооружений превышает 60% (по данным технического аудита);
  • выявлена техническая невозможность обеспечения нормативного давления и пропускной способности трубопроводов при существующем спросе;
  • подтверждена потребность в увеличении объема водозабора в связи с ростом численности населения или подключением новых зон (в том числе индивидуальное жилищное строительство, многоквартирные жилые комплексы, промышленных объектов);
  • зафиксировано снижение подтвержденных запасов подземных или поверхностных источников (на основании данных Государственного градостроительного кадастра), научно-производственного центра по централизованной кадастровой или геолого-гидрогеологической оценке (НПЦЗК), гидрогеологических заключений);
  • выявлено ухудшение качества воды, превышающее предельно допустимые концентрации по санитарно-эпидемиологических правил и норм, требующее изменения технологии подготовки воды или смены источника.

При подтвержденном снижении дебита скважин, падении уровня водоносных горизонтов или сезонной неустойчивости поверхностного источника:

  • проводится повторная гидрогеологическая оценка;
  • бурение новых скважин, перевод с подземного на поверхностный источник, либо установка модульных опреснительных/фильтрационных станций;
  • реализация мер по водосбережению и сокращению потерь при транспортировке.

Планируемые объемы водозабора базируются на актуальных данных подтвержденных запасов, согласовываются с бассейновой инспекцией и государственным балансом водных ресурсов.

Также учитывается необходимость ограничения водопользования в случае риска водного дефицита.

Предусмотрено, что проекты, включающие мероприятия по реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения, реализуется в соответствии с Правилами по разработке планов развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

При этом инвестиционные проекты, включаемые в инвестиционные планы государственных органов или области, города республиканского значения, столицы, отбираются в приоритетном порядке:

  • начатые в предыдущие финансовые годы (продолжающиеся) государственные инвестиционные проекты;
  • критически важные объекты;
  • проекты общестранового значения;
  • строительство новых объектов, осуществляемое с применением технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной (проектно-сметной) документации из государственного банка проектов строительства, формируемого в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Для повышения обоснованности решений и прозрачности отбора проектов используются данные по состоянию инфраструктуры сферы водоснабжения и водоотведения (включая износ, давление, частоту аварий, техническое обследование); цифровые гидравлические модели (по группам систем); платформы диспетчеризации и мониторинга.

Водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах обеспечивается в зависимости от:

  • численности населения;
  • технического состояния сетей и сооружений;
  • наличия или отсутствия источников питьевой воды;
  • экономической и социальной целесообразности.

Тип инфраструктурного решения определяется по результатам:

  • технического аудита существующих сетей;
  • плана развития систем водоснабжения и водоотведения, разрабатываемого местным исполнительным органом;
  • заключения по уровню износа (при износе свыше 60% реконструкция обязательна).

Все объекты водоснабжения и водоотведения подлежат регулярному техническому аудиту не реже 1 раза в 5 лет.

При степени износа:

  • от 40-60% – объект подлежит капитальному ремонту или модернизации;
  • более 60% – объект подлежит реконструкции или полной замене.

Если объект не соответствует санитарным или техническим требованиям – выносится решение о его выводе из эксплуатации.

Результаты технического аудита включают:

  • паспорт инфраструктуры населенного пункта;
  • план развития систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта или района;
  • программы инвестиционного развития и бюджетного планирования.

В проектах, реализуемых в сфере водоснабжения, устанавливаются водоохранные зоны, полосы, их границы в соответствии с законодательством в сфере водного, экологического и в области здравоохранения.

Указывается, что сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности недопустим.

Местные исполнительные органы ведут реестр объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры с указанием степени износа, в электронном формате с обеспечением доступа уполномоченных органов.

Указанный реестр ежегодно, не позднее месяца, следующего за отчетным годом, представляется в уполномоченный орган в области охраны и использования водного фонда, а также в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Стандарт подлежит пересмотру не реже одного раза в 3 года либо при изменении законодательной базы.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
