Безопасность при ЧС: утверждены стандарты инфраструктуры в городах и селах
Минимальные стандарты инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктур в сфере гражданской защиты разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса РК.
Данные минимальные стандарты в сфере гражданской защиты будут использоваться при планировании и исполнении бюджета.
"Минимальные стандарты в сфере гражданской защиты определяют перечень объектов инфраструктуры по обеспечению минимально обязательного уровня безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов в зависимости от подверженности территории различным ЧС природного и техногенного характера, типа (городские, сельские населенные пункты), размера (численности населения) населенных пунктов и другое", – говорится в документе.
Применение минимальных стандартов в сфере гражданской защиты позволит:
- выработать единый и целостный подход к обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами;
- обеспечить соблюдение принципа "полицентричности" при планировании городской территории;
- обеспечить создание максимально комфортной и безопасной среды проживания населения.
В Перечень объектов инфраструктуры по обеспечению минимально обязательного уровня безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов входят:
- пожарное депо и универсальное пожарное депо из быстровозводимых конструкций
Количество пожарных депо зависит от площади территории населенного пункта и количества населения.
- пожарный пост
Создается в незащищенных населенных пунктах в зданиях с наличием помещений для дежурной смены, пожарного автомобиля, обеспеченным телефонной связью, электроэнергией, отоплением и водоснабжением.
- селезадерживающие плотины
Количество и параметры селезадерживающих плотин определяются на основе следующих факторов:
– географические и климатические условия: анализируются характеристики местности, включая рельеф, типы почв, уровень грунтовых вод, а также климатические особенности региона, такие как количество осадков и вероятность селевых явлений;
– гидрологические данные: оцениваются параметры водотоков, включая расход воды, скорость течения, объем паводковых вод и частота их возникновения;
– уровень селеопасности: проводится оценка риска селевых потоков, их потенциальной мощности и вероятности возникновения в конкретной местности;
– защищаемые объекты и населенные пункты: учитывается плотность населения, расположение населенных пунктов, инфраструктуры и других объектов, требующих защиты от селевых потоков.
Мониторинговая инфраструктура состоит из постов наблюдения, аэровизуальных и наземных наблюдений. Посты наблюдения организовываются в зависимости от степени селевой опасности рек, объектов в зоне риска и др.
Учитывая быстротечный и во многом еще непредсказуемый характер формирования опасных явлений природного характера, наблюдательная сеть должна отвечать следующим основным организационным требованиям:
– максимальный охват защищаемых территорий и опасных объектов;
– разумная достаточность насыщения бассейнов рек постами наблюдения;
– максимальная оперативность передачи информации.
- станции наблюдений за сейсмической опасностью
Количество необходимых станций наблюдений определяется исходя из следующих параметров региона:
– очаговые зоны;
– сейсмогенерирующие зоны;
– активные тектонические разломы.
В целом оптимальное количество станций выбирается на основе компромисса между требуемой точностью, размерами зон мониторинга.
Учитывая быстротечный и во многом еще непредсказуемый характер формирования землетрясений, станции наблюдений за сейсмической опасностью должны отвечать следующим основным требованиям:
– максимальный охват потенциально опасных зон;
– установка станций, используя способ триангуляции.
Установка станций способом триангуляции означает их размещение в виде сети треугольников для точного определения эпицентров землетрясений.
- спасательные станции
Состоят из помещений для хранения спасательной техники и ее технического обслуживания, служебных, технических и вспомогательных помещений для выполнения задач, возложенных на спасательные подразделения, с материально-техническим оснащением.
- система оповещения населения
Состоит из:
1) пультов управления системой оповещения (аппаратуры запуска и мониторинга оконечных средств оповещения, серверного и коммутационного оборудования);
2) сиренно-речевых устройств;
3) комплекса технических средств перехвата теле-, радиовещания;
4) аппаратно-программного комплекса циркулярного вызова абонентов;
5) комплекса технических средств широковещательной рассылки текстовых сообщений посредством технологии CellBroadcast по каналам GSM.
- филиалы ГУ "Центр медицины катастроф"
Состоят из медицинского, технического и служебного помещений с материально-техническим оснащением.
- трассовые медико-спасательные пункты (ТМСП)
Состоят из медицинского, технического и служебного помещений с материально-техническим оснащением.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.