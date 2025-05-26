Безопасность при ЧС: утверждены стандарты инфраструктуры в городах и селах

И.о. министра по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 30 апреля 2025 года утвердил минимальные стандарты инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктур в сфере гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Минимальные стандарты инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктур в сфере гражданской защиты разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса РК.

Данные минимальные стандарты в сфере гражданской защиты будут использоваться при планировании и исполнении бюджета.

"Минимальные стандарты в сфере гражданской защиты определяют перечень объектов инфраструктуры по обеспечению минимально обязательного уровня безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов в зависимости от подверженности территории различным ЧС природного и техногенного характера, типа (городские, сельские населенные пункты), размера (численности населения) населенных пунктов и другое", – говорится в документе.

Применение минимальных стандартов в сфере гражданской защиты позволит:

выработать единый и целостный подход к обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами;

обеспечить соблюдение принципа "полицентричности" при планировании городской территории;

обеспечить создание максимально комфортной и безопасной среды проживания населения.

В Перечень объектов инфраструктуры по обеспечению минимально обязательного уровня безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов входят:

пожарное депо и универсальное пожарное депо из быстровозводимых конструкций

Количество пожарных депо зависит от площади территории населенного пункта и количества населения.

пожарный пост

Создается в незащищенных населенных пунктах в зданиях с наличием помещений для дежурной смены, пожарного автомобиля, обеспеченным телефонной связью, электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

селезадерживающие плотины

Количество и параметры селезадерживающих плотин определяются на основе следующих факторов:

– географические и климатические условия: анализируются характеристики местности, включая рельеф, типы почв, уровень грунтовых вод, а также климатические особенности региона, такие как количество осадков и вероятность селевых явлений;

– гидрологические данные: оцениваются параметры водотоков, включая расход воды, скорость течения, объем паводковых вод и частота их возникновения;

– уровень селеопасности: проводится оценка риска селевых потоков, их потенциальной мощности и вероятности возникновения в конкретной местности;

– защищаемые объекты и населенные пункты: учитывается плотность населения, расположение населенных пунктов, инфраструктуры и других объектов, требующих защиты от селевых потоков.

Мониторинговая инфраструктура состоит из постов наблюдения, аэровизуальных и наземных наблюдений. Посты наблюдения организовываются в зависимости от степени селевой опасности рек, объектов в зоне риска и др.

Учитывая быстротечный и во многом еще непредсказуемый характер формирования опасных явлений природного характера, наблюдательная сеть должна отвечать следующим основным организационным требованиям:

– максимальный охват защищаемых территорий и опасных объектов;

– разумная достаточность насыщения бассейнов рек постами наблюдения;

– максимальная оперативность передачи информации.

станции наблюдений за сейсмической опасностью

Количество необходимых станций наблюдений определяется исходя из следующих параметров региона:

– очаговые зоны;

– сейсмогенерирующие зоны;

– активные тектонические разломы.

В целом оптимальное количество станций выбирается на основе компромисса между требуемой точностью, размерами зон мониторинга.

Учитывая быстротечный и во многом еще непредсказуемый характер формирования землетрясений, станции наблюдений за сейсмической опасностью должны отвечать следующим основным требованиям:

– максимальный охват потенциально опасных зон;

– установка станций, используя способ триангуляции.

Установка станций способом триангуляции означает их размещение в виде сети треугольников для точного определения эпицентров землетрясений.

спасательные станции

Состоят из помещений для хранения спасательной техники и ее технического обслуживания, служебных, технических и вспомогательных помещений для выполнения задач, возложенных на спасательные подразделения, с материально-техническим оснащением.

система оповещения населения

Состоит из:

1) пультов управления системой оповещения (аппаратуры запуска и мониторинга оконечных средств оповещения, серверного и коммутационного оборудования);

2) сиренно-речевых устройств;

3) комплекса технических средств перехвата теле-, радиовещания;

4) аппаратно-программного комплекса циркулярного вызова абонентов;

5) комплекса технических средств широковещательной рассылки текстовых сообщений посредством технологии CellBroadcast по каналам GSM.

филиалы ГУ "Центр медицины катастроф"

Состоят из медицинского, технического и служебного помещений с материально-техническим оснащением.

трассовые медико-спасательные пункты (ТМСП)

Состоят из медицинского, технического и служебного помещений с материально-техническим оснащением.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.