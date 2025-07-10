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Право

Утверждены минимальные стандарты транспортной инфраструктуры в области автодорог

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 26 июня 2025 года утверждены Минимальные стандарты транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог для строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта улиц столицы, городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Минимальные стандарты предназначены для использования в расчете финансирования строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта улиц столицы, городов республиканского значения и населенных пунктов.

Расчет финансирования минимальных стандартов применяется при определении объемов бюджетных средств на плановый период.

Расчет формируется уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам по согласованию с местными исполнительными органами (акиматами) согласно протяженности улиц и производится для каждой административно-территориальной единицы по формуле, которая, в частности, включает:

  • объем бюджетных средств на финансирование строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта улиц на финансовый год;
  • суммарный объем бюджетных средств по всем административно-территориальным единицам;
  • стоимость строительства и реконструкции на один километр улиц на III техническую категорию автомобильных дорог по административно-территориальным единицам в текущем уровне цен;
  • протяженность дооснащенности до твердого покрытия в соответствии с СРС улиц по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;
  • общая протяженность улиц по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;
  • процент недооснащенности твердого покрытия согласно СРС для улиц;
  • процент обеспеченности твердым покрытием внутренних дорог по категориям объектов согласно СРС;
  • протяженность улиц с асфальтобетонным, цементобетонным покрытием по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;
  • протяженность улиц с черно-гравийным покрытием по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;
  • общая протяженность улиц по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год и т.д. 

Приказ вводится в действие в день подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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