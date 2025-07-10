Утверждены минимальные стандарты транспортной инфраструктуры в области автодорог

Приказом и.о. министра транспорта от 26 июня 2025 года утверждены Минимальные стандарты транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог для строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта улиц столицы, городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Минимальные стандарты предназначены для использования в расчете финансирования строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта улиц столицы, городов республиканского значения и населенных пунктов.

Расчет финансирования минимальных стандартов применяется при определении объемов бюджетных средств на плановый период.

Расчет формируется уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам по согласованию с местными исполнительными органами (акиматами) согласно протяженности улиц и производится для каждой административно-территориальной единицы по формуле, которая, в частности, включает:

объем бюджетных средств на финансирование строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта улиц на финансовый год;

суммарный объем бюджетных средств по всем административно-территориальным единицам;

стоимость строительства и реконструкции на один километр улиц на III техническую категорию автомобильных дорог по административно-территориальным единицам в текущем уровне цен;

протяженность дооснащенности до твердого покрытия в соответствии с СРС улиц по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;

общая протяженность улиц по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;

процент недооснащенности твердого покрытия согласно СРС для улиц;

процент обеспеченности твердым покрытием внутренних дорог по категориям объектов согласно СРС;

протяженность улиц с асфальтобетонным, цементобетонным покрытием по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;

протяженность улиц с черно-гравийным покрытием по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год;

общая протяженность улиц по административно-территориальным единицам согласно плановым показателям сети автомобильных дорог, представленная местными исполнительными органами (акиматами) областей на 2025 год и т.д.

Приказ вводится в действие в день подписания.