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Законодательство РК

В Мажилисе презентовали поправки в Кодекс о недрах и недропользовании

Презентация поправок в Кодекс &quot;О недрах и недропользовании&quot; в Мажилисе РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 14:29 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Мажилисе РК 22 октября презентованы поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании", сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Константин Авершин, законопроект разработан с целью укрепить прозрачный конкурентный порядок в сфере недропользования. Документ должен поставить под запрет возможности "кулуарных решений" доступа к недрам и законодательно закрепить Единый портал недропользования в качестве базы данных и инструмента цифровизации.

"Механизм доступа к недрам регламентируется только двумя открытыми конкурентными возможностями – принцип "первой заявки" с фиксацией времени поступления заявок онлайн и онлайн-аукцион", – сказал Константин Авершин.

Он отметил, что механизм аукциона будет расширен до всех случаев прекращения прав недропользования или признания их недействительными по старым запасам, контрактам на недропользование, а также по перспективным проектам, которые предоставлялись без открытого рассмотрения, вне конкурса и повышенной платы подписных бонусов, включая случаи индустриально-инновационных проектов и национальных компаний.

"Теперь после ревизии и отзыва прав на недра по таким проектам, согласно поручениям главы государства, участки недр по ним заново будут предоставляться только через аукцион без каких-либо привилегированных особых исключений. Это позволит избежать ранее допущенные масштабные нарушения доступа к недрам, фаворитизм и рейдерство", – пояснил депутат.

Сам механизм проведения аукциона тоже подвергнется укреплению. Уплата подписных бонусов победителями будет осуществляться до выдачи лицензии на недра, а отказавшемуся уплачивать бонус победителю и его бенефициарам будет запрещено предоставлять недра в следующие пять лет и разрешать приобретать права на недра у третьих лиц.

Механизм принципа "первой заявки" будет прямым через Единый портал и исключит двухэтапность и кулуарность подбора нужных блоков.

Кроме того, скрытая добыча твердых полезных ископаемых под предлогом опытно-промышленной добычи также будет поставлена под запрет и вести к немедленному отзыву лицензии на разведку.

Ранее сообщалось, что в Казахстане недропользователи будут получать госуслуги через единую платформу.

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