Право

В Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза мяса крупного рогатого скота:

  • мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное;
  • мясо крупного рогатого скота, замороженное.

Как поясняется, введение квот принимается в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 декабря 2025 года.

Ранее в Казахстане ввели до 31 декабря 2025 года количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (свежее или охлажденное, а также замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн.

Также мы рассказали, что между компаниями распределены объемы тарифных квот на поставку мяса говядины и кур.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
