В Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза мяса крупного рогатого скота:

мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное;

мясо крупного рогатого скота, замороженное.

Как поясняется, введение квот принимается в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 декабря 2025 года.

Ранее в Казахстане ввели до 31 декабря 2025 года количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (свежее или охлажденное, а также замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн.



Также мы рассказали, что между компаниями распределены объемы тарифных квот на поставку мяса говядины и кур.