Министерству сельского хозяйства добавили новые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 26 декабря 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: разрабатывает и утверждает методику по проведению проектно-изыскательских работ по восстановлению качественного состояния нарушенных и деградированных земель;

разрабатывает и утверждает порядок выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

разрабатывает и утверждает правила переоформления прав на земельные участки собственников земельных участков и землепользователей, которым права на земельный участок не могут принадлежать;

вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами Республики Казахстан мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

представляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;

обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

при объявлении мобилизации организует и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами республики проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;

разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационные планы;

вносит в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

организует и обеспечивает деятельность специальных формирований в соответствующей сфере государственного управления для выполнения задач в интересах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения Республики Казахстан в период мобилизации, военного положения и в военное время; Вводятся в действие с 1 января 2027 года: разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва. Часть функций изложены в новой редакции: разрабатывает и утверждает инструкцию по разработке проектов рекультивации нарушенных земель;

осуществляет государственный контроль за правильностью ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель;

подготавливает и предъявляет иски в суд по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 148 Земельного кодекса РК;

выявляет и изымает земельные участки, не используемые по назначению и не освоенные либо используемые с нарушением законодательства республики;

приостанавливает строительство, разработку месторождений полезных ископаемых, эксплуатацию объектов, геологоразведочных и других работ, если они осуществляются с нарушением земельного законодательства РК, установленного режима использования земель, а также если эти работы ведутся по проектам, не прошедшим экспертизу или получившим отрицательное заключение. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

