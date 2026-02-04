#Казахстан в сравнении
Право

Министерству юстиции добавили новые функции

Министерство юстиции РК, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в задачи министерства добавлено:

  • автоматизация деятельности органов юстиции;

Также расширены функции, добавлены новые:

  • внедрение искусственного интеллекта в сфере юстиции;
  • государственная регистрация нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, нормативных правовых актов маслихатов, акиматов, акимов и ревизионных комиссий;
  • осуществление руководства и межотраслевой координации в сфере арбитражной деятельности;
  • анализ правоприменительной практики и внесение предложений по совершенствованию законодательства об арбитраже;
  • рассмотрение петиций в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством РК;
  • утверждение состава и положения о комиссии по аккредитации, правил проведения аккредитации, квалификационных требований к организациям по коллективному управлению правами;
  • утверждение правил управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления правами и предоставление единой точки доступа к ее использованию;
  • утверждение правил и формы внесения в единую цифровую платформу сведений о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении, а также вознаграждении, направленном на покрытие расходов организации по коллективному управлению правами;
  • утверждение правил признания товарного знака или используемого как товарный знак обозначения в качестве общеизвестного в Республике Казахстан товарного знака;
  • утверждение правил рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;
  • участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
  • проведение правовой экспертизы проектов соглашений об инвестициях;

Ряд функций изложены в новой редакции:

  • законопроектная работа, разработка текущих планов законопроектных работ;
  • обеспечение правовой информатизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов РК, ведение единой системы правовой информации;
  • разработка и утверждение правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре (реестрах) патентных поверенных и внесения в него (в них) изменений;
  • разработка и утверждение положений о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных, апелляционном совете, апелляционной комиссии, комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в РК;
  • осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
  • утверждение размера, правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения;
  • согласование штатного расписания и структуры органа судебных экспертиз по представлению первого руководителя органа судебной экспертизы;
  • утверждение правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов РК, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК и инструкции по формированию Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК, а также внесению в него сведений. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
