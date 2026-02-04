Министерству юстиции добавили новые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в задачи министерства добавлено: автоматизация деятельности органов юстиции; Также расширены функции, добавлены новые: внедрение искусственного интеллекта в сфере юстиции;

государственная регистрация нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, нормативных правовых актов маслихатов, акиматов, акимов и ревизионных комиссий;

осуществление руководства и межотраслевой координации в сфере арбитражной деятельности;

анализ правоприменительной практики и внесение предложений по совершенствованию законодательства об арбитраже;

рассмотрение петиций в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством РК;

утверждение состава и положения о комиссии по аккредитации, правил проведения аккредитации, квалификационных требований к организациям по коллективному управлению правами;

утверждение правил управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления правами и предоставление единой точки доступа к ее использованию;

утверждение правил и формы внесения в единую цифровую платформу сведений о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении, а также вознаграждении, направленном на покрытие расходов организации по коллективному управлению правами;

утверждение правил признания товарного знака или используемого как товарный знак обозначения в качестве общеизвестного в Республике Казахстан товарного знака;

утверждение правил рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;

участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;

проведение правовой экспертизы проектов соглашений об инвестициях; Ряд функций изложены в новой редакции: законопроектная работа, разработка текущих планов законопроектных работ;

обеспечение правовой информатизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов РК, ведение единой системы правовой информации;

разработка и утверждение правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре (реестрах) патентных поверенных и внесения в него (в них) изменений;

разработка и утверждение положений о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных, апелляционном совете, апелляционной комиссии, комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в РК;

осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

утверждение размера, правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения;

согласование штатного расписания и структуры органа судебных экспертиз по представлению первого руководителя органа судебной экспертизы;

утверждение правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов РК, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК и инструкции по формированию Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК, а также внесению в него сведений. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

