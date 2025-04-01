Министерство сельского хозяйства наделили новой функцией
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 27 марта 2025 года внесено дополнение в положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, у министерства появилась новая функция:
- согласовывает перечень должностей и организаций, которым предоставлено право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, определяемый государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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