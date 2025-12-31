Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Систему профилактики правонарушений пересмотрели в Казахстане: Токаев подписал закон.
- В Казахстане ввели административную ответственность за допуск к управлению электросамокатом на проезжей части лицам, не имеющим прав, распространение противоправного контента, а также ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо: внесены поправки в КОАП.
- Владельцев самокатов обязали получать регистрационные номера и страховать гражданско-правовую ответственность.
- Усилены ограничения по распространению противоправного контента, в частности, запрещается пропаганда педофилии и ЛГБТ.
- Казахстан еще на полгода продлил ограничения на вывоз говядины.
- В 2026 году тарифы на электроэнергию сохранены на уровне 2025 года.
- Сокращен перечень сведений о доходах и имуществе, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты и судьи.
- В Казахстане усилены меры по защите персональных данных при их обработке.
- Токаев утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".
- Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 - 2028 годы утвердило правительство.
