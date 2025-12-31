Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Систему профилактики правонарушений пересмотрели в Казахстане: Токаев подписал закон.

В Казахстане ввели административную ответственность за допуск к управлению электросамокатом на проезжей части лицам, не имеющим прав, распространение противоправного контента, а также ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо: внесены поправки в КОАП.

Владельцев самокатов обязали получать регистрационные номера и страховать гражданско-правовую ответственность.

Усилены ограничения по распространению противоправного контента, в частности, запрещается пропаганда педофилии и ЛГБТ.

Казахстан еще на полгода продлил ограничения на вывоз говядины.

В 2026 году тарифы на электроэнергию сохранены на уровне 2025 года.

Сокращен перечень сведений о доходах и имуществе, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты и судьи.

В Казахстане усилены меры по защите персональных данных при их обработке.

Токаев утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".

Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 - 2028 годы утвердило правительство.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: