Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:28 Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Систему профилактики правонарушений пересмотрели в Казахстане: Токаев подписал закон.
  • В Казахстане ввели административную ответственность за допуск к управлению электросамокатом на проезжей части лицам, не имеющим прав, распространение противоправного контента, а также ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо: внесены поправки в КОАП.
  • Владельцев самокатов обязали получать регистрационные номера и страховать гражданско-правовую ответственность.
  • Усилены ограничения по распространению противоправного контента, в частности, запрещается пропаганда педофилии и ЛГБТ.
  • Казахстан еще на полгода продлил ограничения на вывоз говядины.
  • В 2026 году тарифы на электроэнергию сохранены на уровне 2025 года.
  • Сокращен перечень сведений о доходах и имуществе, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты и судьи.
  • В Казахстане усилены меры по защите персональных данных при их обработке.
  • Токаев утвердил Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".
  • Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026 - 2028 годы утвердило правительство.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
