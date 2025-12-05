Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, плановые и внеплановые проверки школ и детсадов будут проводить в Казахстане: Токаев подписал закон, вносящий важные изменения по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.

Правительство утвердило Концепцию торговой политики Казахстана до 2030 года: торговля рассматривается как полноценная и самостоятельная отрасль экономики.

Новая СЭЗ "Атырау" создана в Казахстане по решению правительства. Другим постановлением правительства расширена территория СЭЗ "Alatau".

Со 2 декабря до конца года введены количественные ограничения в размере 13 тысяч тонн на вывоз говядины из Казахстана.

Для нотариусов утвердили требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.

Как будут возмещаться расходы за использование транспорта физических и юридических лиц при ликвидации ЧС: утверждены правила.

Установлены критерии для отнесения цифровых активов к необеспеченным.

Брокеры и дилеры должны обладать безупречной деловой репутацией: соответствующие дополнения внесли в правила биржевой торговли.

Министерство обороны обновило Правила военной подготовки по программам офицеров и сержантов запаса.

Определены правила работы центров психологической поддержки для детей.

Порядок единоличного ареста следственным судьей имущества и гарантии права сособственников на участие в процессе разъяснили в Конституционном суде.

