Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, плановые и внеплановые проверки школ и детсадов будут проводить в Казахстане: Токаев подписал закон, вносящий важные изменения по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.
- Правительство утвердило Концепцию торговой политики Казахстана до 2030 года: торговля рассматривается как полноценная и самостоятельная отрасль экономики.
- Новая СЭЗ "Атырау" создана в Казахстане по решению правительства. Другим постановлением правительства расширена территория СЭЗ "Alatau".
- Со 2 декабря до конца года введены количественные ограничения в размере 13 тысяч тонн на вывоз говядины из Казахстана.
- Для нотариусов утвердили требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
- Как будут возмещаться расходы за использование транспорта физических и юридических лиц при ликвидации ЧС: утверждены правила.
- Установлены критерии для отнесения цифровых активов к необеспеченным.
- Брокеры и дилеры должны обладать безупречной деловой репутацией: соответствующие дополнения внесли в правила биржевой торговли.
- Министерство обороны обновило Правила военной подготовки по программам офицеров и сержантов запаса.
- Определены правила работы центров психологической поддержки для детей.
- Порядок единоличного ареста следственным судьей имущества и гарантии права сособственников на участие в процессе разъяснили в Конституционном суде.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript