Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, плановые и внеплановые проверки школ и детсадов будут проводить в Казахстане: Токаев подписал закон, вносящий важные изменения по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.
  • Правительство утвердило Концепцию торговой политики Казахстана до 2030 года: торговля рассматривается как полноценная и самостоятельная отрасль экономики.
  • Новая СЭЗ "Атырау" создана в Казахстане по решению правительства. Другим постановлением правительства расширена территория СЭЗ "Alatau".
  • Со 2 декабря до конца года введены количественные ограничения в размере 13 тысяч тонн на вывоз говядины из Казахстана.
  • Для нотариусов утвердили требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
  • Как будут возмещаться расходы за использование транспорта физических и юридических лиц при ликвидации ЧС: утверждены правила.
  • Установлены критерии для отнесения цифровых активов к необеспеченным.
  • Брокеры и дилеры должны обладать безупречной деловой репутацией: соответствующие дополнения внесли в правила биржевой торговли.
  • Министерство обороны обновило Правила военной подготовки по программам офицеров и сержантов запаса.
  • Определены правила работы центров психологической поддержки для детей.
  • Порядок единоличного ареста следственным судьей имущества и гарантии права сособственников на участие в процессе разъяснили в Конституционном суде.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
