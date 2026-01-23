Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Комиссию по Конституционной реформе создал Токаев.
- Правительство утвердило перечень лекарств и медизделий, к которым применяется ставка НДС 5%.
- Правительством скорректированы меры государственной поддержки частного предпринимательства: вводится двухуровневый мониторинг их использования.
- В Казахстане утвердили новые правила тестирования на знание госязыка, Конституции и истории для получения гражданства.
- Министерство обороны изменило Правила воинского учета военнообязанных и призывников: определен порядок приписки граждан женского пола.
- В Правила использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий внесены поправки: определен порядок возврата ошибочно перечисленных средств.
- Установлена цена обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта – 117 979 930 тенге в месяц.
- Токаев предложил назвать новый однопалатный Парламент Курултай, внедрить должность вице-президента и создать Народный Совет Казахстана: президент выступил на V заседании Национального курултая.
