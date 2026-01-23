Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Комиссию по Конституционной реформе создал Токаев.

Правительство утвердило перечень лекарств и медизделий, к которым применяется ставка НДС 5%.

Правительством скорректированы меры государственной поддержки частного предпринимательства: вводится двухуровневый мониторинг их использования.

В Казахстане утвердили новые правила тестирования на знание госязыка, Конституции и истории для получения гражданства.

Министерство обороны изменило Правила воинского учета военнообязанных и призывников: определен порядок приписки граждан женского пола.

В Правила использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий внесены поправки: определен порядок возврата ошибочно перечисленных средств.

Установлена цена обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта – 117 979 930 тенге в месяц.

Токаев предложил назвать новый однопалатный Парламент Курултай, внедрить должность вице-президента и создать Народный Совет Казахстана: президент выступил на V заседании Национального курултая.

