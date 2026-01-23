#Казахстан в сравнении
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:43 Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Комиссию по Конституционной реформе создал Токаев.
  • Правительство утвердило перечень лекарств и медизделий, к которым применяется ставка НДС 5%.
  • Правительством скорректированы меры государственной поддержки частного предпринимательства: вводится двухуровневый мониторинг их использования.
  • В Казахстане утвердили новые правила тестирования на знание госязыка, Конституции и истории для получения гражданства.
  • Министерство обороны изменило Правила воинского учета военнообязанных и призывников: определен порядок приписки граждан женского пола.
  • В Правила использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий внесены поправки: определен порядок возврата ошибочно перечисленных средств.
  • Установлена цена обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта – 117 979 930 тенге в месяц.
  • Токаев предложил назвать новый однопалатный Парламент Курултай, внедрить должность вице-президента и создать Народный Совет Казахстана: президент выступил на V заседании Национального курултая.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
