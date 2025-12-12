#Казахстан в сравнении
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:00 Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане утвердили размеры МРП, МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2026 год: Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы".
  • Определены объемы трансфертов между республиканским и местными бюджетами.
  • С 2026 года Токаев вводит мораторий на размещение государственных информационных систем вне платформы "электронного правительства" QazTech".
  • С 2027 года КНБ получит ряд новых функций в сфере распределения государственного материального резерва.
  • Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз лесоматериалов всеми видами транспорта.
  • На один месяц запрещен ввоз в Казахстан свежих куриных яиц.
  • 859 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2026 году.
  • Правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений утвердили в Казахстане.
  • Выдавать разрешения трудовым иммигрантам будут через портал "электронного правительства": запущен пилотный проект.
  • Общественно значимые услуги будут включать в реестр госуслуг: обновлены правила.
  • Верховный суд внес поправки в Нормативное постановление о праве доступа к правосудию и правомочиях по пересмотру судебных актов.
  • Уточнен порядок применения судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства: новое НПВС.
Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
