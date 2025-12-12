Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане утвердили размеры МРП, МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2026 год: Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы".

Определены объемы трансфертов между республиканским и местными бюджетами.

С 2026 года Токаев вводит мораторий на размещение государственных информационных систем вне платформы "электронного правительства" QazTech".

С 2027 года КНБ получит ряд новых функций в сфере распределения государственного материального резерва.

Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз лесоматериалов всеми видами транспорта.

На один месяц запрещен ввоз в Казахстан свежих куриных яиц.

859 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2026 году.

Правила подготовки военнослужащих к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений утвердили в Казахстане.

Выдавать разрешения трудовым иммигрантам будут через портал "электронного правительства": запущен пилотный проект.

Общественно значимые услуги будут включать в реестр госуслуг: обновлены правила.

Верховный суд внес поправки в Нормативное постановление о праве доступа к правосудию и правомочиях по пересмотру судебных актов.

Уточнен порядок применения судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства: новое НПВС.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: