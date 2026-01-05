Аналитический отчет о бюджетных рисках: внесены изменения в правила

Совместными приказами МНЭ РК, Минфина, постановлениями Нацбанка и АРРФР внесены изменения в Правила формирования аналитического отчета о бюджетных рисках, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что аналитический отчет включает макроэкономические, квазифискальные риски, риски финансового сектора, риски, связанные с долговыми обязательствами государственного сектора, с государственными обязательствами по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП), строительства "под ключ" и другие специфичные риски, и применяется для оценки воздействия бюджетных рисков на бюджетные параметры.

Аналитический отчет состоит из следующих разделов и подразделов:

макроэкономические сценарии включают:

разработка не менее 6-ти макроэкономических сценариев на предстоящие пять лет с их описанием, макроэкономических рисков для экономики с анализом расхождений с базовым сценарием;

с их описанием, макроэкономических рисков для экономики с анализом расхождений с базовым сценарием; расчет основных экономических переменных на основе разработанных сценариев: расчет эффекта на ключевые макроэкономические переменные, включая индекс физического объема ВВП, экспорта и импорта;

эффект макроэкономических сценариев на доходы и расходы республиканского бюджета:

описание механизмов передачи воздействия;

эффект макроэкономических сценариев на доходы;

эффект макроэкономических сценариев на расходы;

расчет эффекта реализации макроэкономических сценариев на параметры государственных финансов.

анализ обязательств и рисков квазигосударственного сектора включает:

ретроспективный анализ субъектов квазигосударственного сектора, в том числе в части субсидируемой государством деятельности, капитализации, кредитованию, дивидендам, налоговым отчислениям, преференциям, доходности, приватизации, долговым бумагам за счет средств Национального фонда, Единого накопительного пенсионного фонда и других источников;

анализ взаимоотношений квазигосударственного сектора с республиканским бюджетом, а также между субъектами квазигосударственного сектора;

анализ обязательств правительства перед субъектами квазигосударственного сектора, анализ совокупного финансового положения квазигосударственного сектора, последние финансовые результаты, ключевые показатели финансового риска, анализ сделок с государством и квазифискальной деятельности;

описание бюджетных рисков в квазигосударственном секторе, а также подверженность его экономическим шокам с применением моделей расчета согласно международной практике;

анализ и прогноз долга квазигосударственного сектора.

анализ обязательств и рисков в финансовом секторе включает:

ретроспективный анализ финансового сектора в части воздействия мировых кризисов на показатели субъектов финансового сектора;

анализ всех явных обязательств правительства перед финансовым сектором, размер финансового сектора

анализ государственной поддержки в целях обеспечения стабильности финансового сектора с учетом независимой аудированной отчетности;

описание бюджетных рисков со стороны финансового сектора связанных с государственной помощью в период затруднительных положений финансовых учреждений;

анализ и оценка рисков в финансовом секторе. Оценка надежности финансовой системы на основе анализа финансовой стабильности;

описание бюджетных рисков, связанных с банками. Описание рисков, связанных с системой гарантирования банковских депозитов (явный риск), с обеспечением ликвидности в период затруднительных положений финансовых учреждений (неявный риск);

описание рисков, связанных с неисполнением Фондом проблемных кредитов обязательств по улучшению кредитных портфелей банков второго уровня в связи с невозможностью реализации неработающих активов и соответственно с дополнительными расходами правительства на финансовую поддержку банков, включая раскрытие информации о проблемных кредитах, о размере просроченных кредитов банков, непогашенных суммах, истории реструктуризации кредита;

описание рисков, связанных с дополнительными расходами Правительства на финансовую поддержку (спасение) в случае ослабления балансов банков.

анализ и оценка обязательств и рисков в сфере ГЧП, строительства "под ключ" включают:

описание и анализ прямых обязательств государства, возникающих в ходе реализации проектов ГЧП, проектов строительства "под ключ";

описание бюджетных рисков по контрактам ГЧП, связанных с возникновением условных обязательств государства, проектам строительства "под ключ";

анализ и оценка бюджетных рисков, связанных с возникновением условных обязательств государства по проектам ГЧП, проектам строительства "под ключ";

меры по снижению рисков в ходе реализации проектов ГЧП, проектов строительства "под ключ";

анализ и оценка рисков обязательств и долговых обязательств государственного сектора, в том числе в разрезе: государственного долга, долга квазигосударственного сектора, гарантированного государством долга и по поддержке экспорта включают:

текущее состояние долговых обязательств государства в разрезе структуры государственного долга, гарантированного государством долга и по поддержке экспорта;

анализ способности государства выполнять свои обязательства по долгам (объем выплат по долгу в сравнении с доходом бюджета);

стресс-тестирование рисков государственного долга, связанных с возможными изменениями на глобальных рынках, вероятность исполнения и/или неисполнения обязательств и влияние на государственный бюджет;

оценка наличия и достаточности резерва Правительства, предназначенного для покрытия возможных обязательств по выданным государственным гарантиям;

обзор текущего состояния обязательств квазигосударственного сектора в разбивке на внутренний/внешний долг с указанием периода привлечения заимствования (краткосрочный/долгосрочный);

анализ и оценка долговой нагрузки квазигосударственного сектора на предмет платежеспособности;

стресс-тестирование субъектов квазигосударственного сектора;

специфические риски, в том числе:

экологические риски (нанесение ущерба окружающей среде);

стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, засуха и т.д.);

пандемия (COVID-19 и так далее) и другие.

Указывается, что мониторинг рисков аналитического отчета осуществляется на постоянной основе и его результаты учитываются при формировании основных направлений налоговой или бюджетной политики, долгосрочном и среднесрочном прогнозировании, планировании бюджета на очередной плановый период по следующим направлениям:

мониторинг макроэкономических рисков, осуществляемый уполномоченным органом по бюджетной политике;

мониторинг рисков квазигосударственного сектора, осуществляемый уполномоченным органом по государственному имуществу;

мониторинг рисков в финансовом секторе, осуществляемый уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национальным банком РК;

мониторинг рисков в сфере ГЧП, проектов строительства "под ключ", осуществляемый уполномоченным органом по бюджетной политике;

мониторинг рисков долговых обязательств государственного сектора, осуществляемый уполномоченным органом по бюджетному планированию;

мониторинг специфических рисков, осуществляемый соответствующим уполномоченным органом.

Совместные приказы и постановления вводится в действие с 11 января 2026 года.