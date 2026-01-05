#Казахстан в сравнении
Право

Аналитический отчет о бюджетных рисках: внесены изменения в правила

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:01 Фото: freepik
Совместными приказами МНЭ РК, Минфина, постановлениями Нацбанка и АРРФР внесены изменения в Правила формирования аналитического отчета о бюджетных рисках, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что аналитический отчет включает макроэкономические, квазифискальные риски, риски финансового сектора, риски, связанные с долговыми обязательствами государственного сектора, с государственными обязательствами по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП), строительства "под ключ" и другие специфичные риски, и применяется для оценки воздействия бюджетных рисков на бюджетные параметры.

Аналитический отчет состоит из следующих разделов и подразделов:

макроэкономические сценарии включают:

  • разработка не менее 6-ти макроэкономических сценариев на предстоящие пять лет с их описанием, макроэкономических рисков для экономики с анализом расхождений с базовым сценарием;
  • расчет основных экономических переменных на основе разработанных сценариев: расчет эффекта на ключевые макроэкономические переменные, включая индекс физического объема ВВП, экспорта и импорта;

эффект макроэкономических сценариев на доходы и расходы республиканского бюджета:

  • описание механизмов передачи воздействия;
  • эффект макроэкономических сценариев на доходы;
  • эффект макроэкономических сценариев на расходы;
  • расчет эффекта реализации макроэкономических сценариев на параметры государственных финансов.

анализ обязательств и рисков квазигосударственного сектора включает:

  • ретроспективный анализ субъектов квазигосударственного сектора, в том числе в части субсидируемой государством деятельности, капитализации, кредитованию, дивидендам, налоговым отчислениям, преференциям, доходности, приватизации, долговым бумагам за счет средств Национального фонда, Единого накопительного пенсионного фонда и других источников;
  • анализ взаимоотношений квазигосударственного сектора с республиканским бюджетом, а также между субъектами квазигосударственного сектора;
  • анализ обязательств правительства перед субъектами квазигосударственного сектора, анализ совокупного финансового положения квазигосударственного сектора, последние финансовые результаты, ключевые показатели финансового риска, анализ сделок с государством и квазифискальной деятельности;
  • описание бюджетных рисков в квазигосударственном секторе, а также подверженность его экономическим шокам с применением моделей расчета согласно международной практике;
  • анализ и прогноз долга квазигосударственного сектора.

анализ обязательств и рисков в финансовом секторе включает:

  • ретроспективный анализ финансового сектора в части воздействия мировых кризисов на показатели субъектов финансового сектора;
  • анализ всех явных обязательств правительства перед финансовым сектором, размер финансового сектора
  • анализ государственной поддержки в целях обеспечения стабильности финансового сектора с учетом независимой аудированной отчетности;
  • описание бюджетных рисков со стороны финансового сектора связанных с государственной помощью в период затруднительных положений финансовых учреждений;
  • анализ и оценка рисков в финансовом секторе. Оценка надежности финансовой системы на основе анализа финансовой стабильности;
  • описание бюджетных рисков, связанных с банками. Описание рисков, связанных с системой гарантирования банковских депозитов (явный риск), с обеспечением ликвидности в период затруднительных положений финансовых учреждений (неявный риск);
  • описание рисков, связанных с неисполнением Фондом проблемных кредитов обязательств по улучшению кредитных портфелей банков второго уровня в связи с невозможностью реализации неработающих активов и соответственно с дополнительными расходами правительства на финансовую поддержку банков, включая раскрытие информации о проблемных кредитах, о размере просроченных кредитов банков, непогашенных суммах, истории реструктуризации кредита;
  • описание рисков, связанных с дополнительными расходами Правительства на финансовую поддержку (спасение) в случае ослабления балансов банков.

анализ и оценка обязательств и рисков в сфере ГЧП, строительства "под ключ" включают:

  • описание и анализ прямых обязательств государства, возникающих в ходе реализации проектов ГЧП, проектов строительства "под ключ";
  • описание бюджетных рисков по контрактам ГЧП, связанных с возникновением условных обязательств государства, проектам строительства "под ключ";
  • анализ и оценка бюджетных рисков, связанных с возникновением условных обязательств государства по проектам ГЧП, проектам строительства "под ключ";
  • меры по снижению рисков в ходе реализации проектов ГЧП, проектов строительства "под ключ";

анализ и оценка рисков обязательств и долговых обязательств государственного сектора, в том числе в разрезе: государственного долга, долга квазигосударственного сектора, гарантированного государством долга и по поддержке экспорта включают:

  • текущее состояние долговых обязательств государства в разрезе структуры государственного долга, гарантированного государством долга и по поддержке экспорта;
  • анализ способности государства выполнять свои обязательства по долгам (объем выплат по долгу в сравнении с доходом бюджета);
  • стресс-тестирование рисков государственного долга, связанных с возможными изменениями на глобальных рынках, вероятность исполнения и/или неисполнения обязательств и влияние на государственный бюджет;
  • оценка наличия и достаточности резерва Правительства, предназначенного для покрытия возможных обязательств по выданным государственным гарантиям;
  • обзор текущего состояния обязательств квазигосударственного сектора в разбивке на внутренний/внешний долг с указанием периода привлечения заимствования (краткосрочный/долгосрочный);
  • анализ и оценка долговой нагрузки квазигосударственного сектора на предмет платежеспособности;
  • стресс-тестирование субъектов квазигосударственного сектора;

специфические риски, в том числе:

  • экологические риски (нанесение ущерба окружающей среде);
  • стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, засуха и т.д.);
  • пандемия (COVID-19 и так далее) и другие.

Указывается, что мониторинг рисков аналитического отчета осуществляется на постоянной основе и его результаты учитываются при формировании основных направлений налоговой или бюджетной политики, долгосрочном и среднесрочном прогнозировании, планировании бюджета на очередной плановый период по следующим направлениям:

  • мониторинг макроэкономических рисков, осуществляемый уполномоченным органом по бюджетной политике;
  • мониторинг рисков квазигосударственного сектора, осуществляемый уполномоченным органом по государственному имуществу;
  • мониторинг рисков в финансовом секторе, осуществляемый уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национальным банком РК;
  • мониторинг рисков в сфере ГЧП, проектов строительства "под ключ", осуществляемый уполномоченным органом по бюджетной политике;
  • мониторинг рисков долговых обязательств государственного сектора, осуществляемый уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • мониторинг специфических рисков, осуществляемый соответствующим уполномоченным органом.

Совместные приказы и постановления вводится в действие с 11 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
