Домашний арест: внесены изменения в правила

Совместным приказом МВД, генпрокурора, АФМ, КНБ внесены изменения в Правила исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Zakon.kz.

Домашний арест – изоляция подозреваемого, обвиняемого, подсудимого от общества без содержания их под стражей, но с применением ограничений, установленных судьей (судом) по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 147 УПК.

В частности, уточняется, что сотрудник структурного подразделения, которому поручено осуществлять непосредственный надзор за поведением подозреваемого, обвиняемого, подсудимого:

разъясняет ему сущность избранной меры пресечения, ограничений и обязанностей, указанных в постановлении следственного судьи (суда). Составляет протокол об объявления подозреваемому (обвиняемому, подсудимому) постановления следственного судьи (суда) об избрании меры пресечения и вручения его копии. Протокол направляется следователю, дознавателю, прокурору или суду, если мера пресечения применена во время судебного производства, копия протокола приобщается к контрольно-надзорному делу.

Письменно предупреждает подозреваемого, обвиняемого, подсудимого об обязанности сообщать в дежурную часть и сотруднику структурного подразделения, которым осуществляется непосредственный надзор за его поведением:

о намерении оставить жилище полностью или в определенное время, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, либо в связи с экстренными случаями или чрезвычайными ситуациями;

об общении с определенными лицами, запрещенными судом, и принятии кого бы то ни было у себя с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением контактов с проживающими с ним членами семьи и защитником и иных случаев, предусмотренных частью третьей статьи 146 УПК;

о ведении телефонных переговоров и отправления корреспонденции с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 части второй и частью третьей статьи 146 УПК;

о каждом случае использования средств связи.

Кроме того, он:

Разъясняет, что в случае невыполнения возложенных ограничений прокурор, следователь (дознаватель) по согласованию с прокурором в соответствии со статьей 153 УПК имеет право обратиться к следственному судье (суд) с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей или возложение дополнительных обязанностей.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.