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Общество

Сигареты снова подорожали в Казахстане

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 17:29 Фото: pexels
В Казахстане с 1 января 2025 года действуют новые минимальные розничные цены на сигареты, сообщает Zakon.kz.

Это следует из приказа министра финансов РК "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

"Утвердить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере... 870 тенге с 1 января 2025 года", – следует из текста документа.

Отметим, что в 2024 году минимальные розничные цены на сигареты поднимали дважды:

С 1 июля до 31 декабря 2023 года включительно минимальная розничная цена на сигареты была установлена в размере 710 тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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