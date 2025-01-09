Сигареты снова подорожали в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2025 года действуют новые минимальные розничные цены на сигареты, сообщает Zakon.kz.

Это следует из приказа министра финансов РК "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком".

"Утвердить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере... 870 тенге с 1 января 2025 года", – следует из текста документа.

Отметим, что в 2024 году минимальные розничные цены на сигареты поднимали дважды:

С 1 июля до 31 декабря 2023 года включительно минимальная розничная цена на сигареты была установлена в размере 710 тенге.