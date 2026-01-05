Нацбанк утвердил правила представления отчетности организациями, осуществляющими банковские операции

Постановлением Национального банка от 24 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сообщает Zakon.kz.

Отчетность представляется в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.

При загрузке информации в информационной системе "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан" осуществляется внутриформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного контроля информация информационной системой не принимается.

Датой завершения представления отчетности за соответствующий отчетный период является фактическая дата последней загрузки в информационную систему Нацбанка информации за указанный отчетный период, прошедшей внутриформенный контроль.

Удостоверение отчетности электронной цифровой подписью руководителя или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня завершения представления отчетности.

Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

Альтернативный идентификационный номер служит в качестве одного из идентификаторов нерезидентов РК-контрагентов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, является уникальным для организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, представляющей отчетность, и неизменным в течение периода взаимоотношений организации, осуществляющей отдельные виды банковских организаций, с данным лицом.

В формах, предусматривающих детализацию информации до сделок, указывается референс (код) сделки (транзакции), который служит уникальным идентификатором сделки в информационной системе отчитывающейся организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. Поле значения референса имеет текстовый формат данных и содержит текстовые или числовые элементы.

Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют.

Ипотечные организации представляют в Нацбанк:

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется ипотечными организациями (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня, – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов) представляются ипотечными организациями (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет о структуре портфеля ценных бумаг – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов) представляются ипотечными организациями (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов) представляются ипотечными организациями (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов) представляются ипотечными организациями (при наличии в отчетном месяце оборотов) в части сведений о прочих классифицируемых активах не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом.

отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов) представляются ипотечными организациями (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет об основных источниках привлеченных денег – ежемесячно, не позднее 10-го дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет о лицах, связанных с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Организации, осуществляющие кредитование субъектов агропромышленного комплекса, 100% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, представляют в Национальный банк:

отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня, – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет о структуре портфеля ценных бумаг – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет об основных источниках привлеченных денег – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет о лицах, связанных с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Национальный оператор почты представляет в Нацбанк:

отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня, – ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов) (в том числе при отсутствии в отчетном месяце заключительных оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет о структуре портфеля ценных бумаг – ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

дополнительный отчет за четвертый квартал (с учетом заключительных оборотов), (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц – ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

дополнительные отчеты за четвертый квартал (с учетом заключительных оборотов), (при наличии в отчетном месяце оборотов) не позднее 31 января года, следующего за завершенным финансовым годом;

отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о вкладах, текущих и корреспондентских счетах – ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчет об основных источниках привлеченных денег – ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о лицах, связанных с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, и сделках с ними – ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет об операциях с наличными деньгами – ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, имеющие лицензию на проведение банковских операций, представляют в Нацбанк:

отчет о вкладах, текущих и корреспондентских счетах – ежеквартально, не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о лицах, связанных с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, и сделках с ними – ежеквартально, не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка на обменные операции с наличной иностранной валютой, представляют в территориальный филиал Нацбанка, отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица – ежеквартально в электронном формате отчетность не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, представляют в Национальный банк отчет юридических лиц – ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Постановление вводится в действие с 11 января 2026 года.