В Казахстане обновили правила призыва на воинскую службу

Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила организации и проведения призыва граждан РК на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок организации и проведения призыва граждан:

на срочную воинскую службу;

на воинскую службу офицеров запаса;

на воинские сборы;

по мобилизации, при военном положении и в военное время.

Правила предусматривают, что вызов граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, осуществляется по повестке.

Повестка содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество и дату рождения вызываемого гражданина;

наименование органа, направившего повестку;

адрес органа, куда необходимо явиться гражданину;

дату направления повестки;

дату и время явки в местный орган военного управления;

цель вызова гражданина.

Как правило, вызывают гражданина с целью:

на медицинское освидетельствование или обследование;

проведение изучения;

заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть (учреждение) для прохождения воинской службы;

для определения предназначения к воинской службе.

Руководители организаций – работодатели организуют оповещение работников при вызове местных органов военного управления, а также обеспечивают им возможность своевременной явки.

Указывается, что за работниками, подлежащими призыву на воинскую службу или воинские сборы, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при вызове в местные органы военного управления, а на период прохождения воинской службы по призыву (за исключением воинской службы по мобилизации, при военном положении и в военное время) или воинских сборов сохраняется место работы (должность).

Извещение о призыве работника на воинские сборы направляется по месту работы (учебы) управлениями (отделами) по делам обороны в срок не позднее трех рабочих дней со дня призыва.

Проведение призыва

Призыву на срочную воинскую службу подлежат казахстанцы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Департаменты по делам обороны в срок до 1 февраля и 1 августа соответствующего года высылают в подчиненные управления (отделы) по делам обороны графики проведения контрольного медицинского осмотра и отправки воинских команд с распределенным заданием на призыв граждан.

Для обеспечения своевременного и качественного комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК в период подготовки к очередному призыву граждан на срочную воинскую службу местными органами военного управления организуется и проводится изучение граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу.

Изучение призывников осуществляется на основе планомерного накопления в управлениях (отделах) по делам обороны сведений:

о состоянии здоровья;

о месте работы (учебы); о наличии образования;

о составе семьи;

о наличии водительского удостоверения;

о нахождении на территории РК;

о наличии либо отсутствии совершения лицом уголовного правонарушения и проводится в два этапа.

Первый этап проводится в управлениях (отделах) по делам обороны ежегодно, с 10 января по 28 февраля и с 10 июля по 28 августа.

Второй этап проводится на сборных пунктах ежегодно с 1 марта до 30 июня, с 1 сентября до 31 декабря.

Для организации проведения изучения в подчиненных управлениях (отделах) по делам обороны, в департаментах по делам обороны проводятся следующие мероприятия:

составляется план проведения изучения призывников;

издается приказ об организации и проведении изучения призывников с закреплением личного состава департаментов по делам обороны для осуществления контроля проведения изучения;

осуществляется контроль за ходом подготовки и проведения изучения.

В управлениях (отделах) по делам обороны для проведения изучения призывников проводятся следующие мероприятия:

составляется план подготовки и проведения изучения призывников;

издается приказ об организации и проведении изучения призывников;

составляются списки призывников, подлежащих изучению, с закреплением должностных лиц, проводящих изучение;

составляется график проведения и сроки изучения призывников;

запрашиваются сведения, указанные в пункте 4 статьи 17 Закона, посредством обеспечения взаимодействия государственных информационных систем государственных органов.

Отбор и изучение призывников допускаются совместно с участием представителей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и специальных государственных органов.

Отбор и изучение призывников для комплектования Службы государственной охраны (СГО) и Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК ( ПС КНБ) осуществляются в приоритетном порядке.

Списки отобранных призывников представителями направляются в комплектующие местные органы военного управления не позднее 15 дней до начала комплектования соответствующих воинских частей (учреждений).

Списки изученных призывников в управлениях (отделах) по делам обороны представляются в департамент по делам обороны к 28 февраля и 28 августа.

В ходе проведения очередного призыва граждан на срочную воинскую службу призывники, не прошедшие изучение, изучаются до направления на медицинское освидетельствование.

Призыв граждан на воинскую службу организуют и обеспечивают местные исполнительные органы.

Местные исполнительные органы обеспечивают местные органы военного управления оборудованными призывными и сборными пунктами, их содержание, снабжение медикаментами, инструментарием, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны в целях:

проведения учетно-призывной работы;

проведения медицинского освидетельствования и контрольного медицинского осмотра;

проведения психологического изучения;

формирования воинских команд и организации их отправки к местам прохождения воинской службы в воинские части (учреждения).

Сборный пункт должен иметь:

помещение для размещения призывников, прибывающих из управлений (отделов) по делам обороны;

помещение для санитарной обработки (баня, душ) призывников;

помещение для проведения воспитательной работы с призывниками;

помещение для медицинского осмотра из расчета по одной комнате на каждого врача-специалиста с необходимым оснащением;

помещение для флюорографического обследования либо передвижной рентген-комплекс;

помещение для проведения психологического изучения призывников;

помещение для приема пищи;

помещение для хранения и выдачи воинским командам питания на путь следования;

помещение для формирования воинских команд;

помещение для размещения представителей воинских частей (учреждений), прибывших для приема и сопровождения воинских команд;

санитарный пропускник с дезинфекционными камерами, изолятор на две инфекции, санитарные узлы;

место для построения призывников и проведения строевых и спортивных занятий.

На сборном пункте должны предусматриваться места для размещения командования сборного пункта, дежурной службы и других лиц, назначаемых для поддержания воинского порядка и дисциплины.

Помещения и санитарный пропускник должны соответствовать санитарным нормам и правилам.

Для организации и проведения призыва граждан на срочную воинскую службу в областях (городах республиканского значения или столице) и районах (городах областного значения) по решению местных исполнительных органов образуются призывные комиссии.

Районная (города областного значения) призывная комиссия по результатам медицинского освидетельствования принимает одно из следующих решений:

"Подлежит призыву на воинскую службу" при определении степени годности "Годен к воинской службе" или "Годен к воинской службе с незначительными ограничениями";

"Предоставить отсрочку от призыва на воинскую службу" при определении степени годности "Временно не годен к воинской службе";

"Освободить от призыва на воинскую службу" при определении степени годности "Не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время";

"Освободить от исполнения воинской обязанности" при определении степени годности "Не годен к воинской службе с исключением с воинского учета".

Из решений, принимаемых районной (городов областного значения) призывной комиссией по результатам медицинского освидетельствования, формируются протоколы заседаний, в электронном виде в ИС МО РК. В протокол заседаний вносятся призывники, рассмотренные в течение дня, который заверяется электронными цифровыми подписями председателя, членов и секретаря комиссии.

Основаниями для пересмотра принятых решений районной (городов областного значения) призывной комиссии являются:

акт реагирования прокурорского надзора;

решение суда;

решение областной (города республиканского значения или столицы) призывной комиссии;

жалоба гражданина о несогласии с принятым решением.

Районная (города областного значения) призывная комиссия распределяет призывников, подлежащих призыву на воинскую службу, по видам и родам войск Вооруженных сил, а также в другие войска и воинские формирования РК с учетом их состояние здоровья, антропометрических данных, образования, специальности и профессии:

для комплектования СГО направляются призывники с уровнем образования не ниже среднего и соответствующие требованиям физической подготовленности, предъявляемым к военнослужащим СГО, установленным начальником СГО, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" и статьей 15-1 Закона "О Службе государственной охраны Республики Казахстан";

для комплектования ПС КНБ направляются призывники с уровнем образования не ниже среднего и соответствующие требованиям физической подготовленности, предъявляемым к военнослужащим ПС КНБ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан";

для комплектования десантно-штурмовых войск направляются наиболее физически развитые призывники с образованием не ниже среднего, в первую очередь из числа спортсменов-парашютистов;

призывники, работающие в организациях, связанных с выпуском ракетной, авиационной, бронетанковой техники и радиотехнической аппаратуры, направляются на комплектование соответствующих видов и родов войск;

призывники, имеющие высшее образование, направляются в учебные части по специальностям, родственным их образованию и профилю военной подготовки;

призывники, окончившие математические, физические и инженерно-экономические факультеты, направляются в радиотехнические, зенитно-ракетные части, части связи всех видов Вооруженных сил, другие войска и воинские формирования РК;

призывники, окончившие факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, направляются в танковые, авиационные, зенитно-ракетные части и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, Национальную гвардию Республики Казахстан;

призывники, окончившие медицинские и фармацевтические факультеты, направляются в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан на должности младшего медицинского персонала соответственно;

для комплектования Национальной гвардии РК осуществляется отбор из числа призывников, имеющих образование не ниже основного среднего. При этом не призываются лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса РК, а также имеющие близких родственников, которые на момент призыва призывника имеют не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость.

Отсрочка от призыва на срочную воинскую службу предоставляется гражданам по следующим основаниям:

по семейным обстоятельствам;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Отсрочка от призыва на срочную воинскую службу по состоянию здоровья предоставляется решением районной (городов областного значения) призывной комиссии на срок до одного года гражданам, которые при медицинском освидетельствовании признаны временно негодными к воинской службе.

Лица, утратившие основания для отсрочки от призыва, призываются на срочную воинскую службу на общих основаниях.

Граждане, получившие освобождение от призыва на срочную воинскую службу, зачисляются в запас.

Граждане, получившие освобождение от исполнения воинской обязанности, исключаются с воинского учета.

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва на воинскую службу, могут быть призваны на воинскую службу по их желанию, за исключением граждан, признанных не годными к воинской службе по состоянию здоровья, путем предоставления личного заявления на имя председателя районной (города областного значения) призывной комиссии.

Правила также устанавливают порядок организации и проведения призыва на воинскую службу офицеров запаса.

Постановление вводится в действие с 20 января 2026 года.