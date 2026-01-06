#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Право

Какое наказание грозит за применение насилия в отношении медработников: опубликован закон

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:08 Фото: Zakon.kz
Закон "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК", подписанный главой государства 3 января 2026 года, устанавливает ответственность за нападение на медработников, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Уголовный кодекс добавлена новая статья "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

Так, говорится, что угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение –

наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРП (от 865 000 до 2 162 500 тенге в 2026 году), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За такое же деяние, совершенное:

  • в отношении двух и более лиц;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;
  • в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны выше, предусмотрен штраф от 500 до 1000 МРП (от 2 162 500 тенге до 4 325 000 тенге), исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок от двух до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Указанное деяние, совершенное:

  • в отношении двух и более лиц;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;
  • в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем за применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны выше, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

За указанное деяние, совершенное:

  • в отношении двух или более лиц;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;
  • в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Закон вводится в действие с 8 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Наркотики, оружие, валюта: КНБ раскрыл масштабы нарушений на границе Казахстана
10:52, Сегодня
Наркотики, оружие, валюта: КНБ раскрыл масштабы нарушений на границе Казахстана
В Казахстане ужесточат наказание за насилие против медработников
13:03, 12 ноября 2025
В Казахстане ужесточат наказание за насилие против медработников
Какое наказание грозит за ввоз и продажу вейпов: опубликован закон
11:34, 20 апреля 2024
Какое наказание грозит за ввоз и продажу вейпов: опубликован закон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: