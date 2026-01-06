Какое наказание грозит за применение насилия в отношении медработников: опубликован закон

Закон "О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК", подписанный главой государства 3 января 2026 года, устанавливает ответственность за нападение на медработников, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Уголовный кодекс добавлена новая статья "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

Так, говорится, что угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение –

наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРП (от 865 000 до 2 162 500 тенге в 2026 году), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За такое же деяние, совершенное:

в отношении двух и более лиц;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны выше, предусмотрен штраф от 500 до 1000 МРП (от 2 162 500 тенге до 4 325 000 тенге), исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок от двух до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Указанное деяние, совершенное:

в отношении двух и более лиц;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем за применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны выше, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

За указанное деяние, совершенное:

в отношении двух или более лиц;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Закон вводится в действие с 8 марта 2026 года.