Токаев внес изменения в функции ряда госорганов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 января 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положении об Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка следующая функция изложена в новой редакции:

осуществление в пределах своей компетенции контроля и надзора за соблюдением финансовыми организациями, Экспортно-кредитным агентством Казахстана, филиалами банков – нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов РК, Национальным оператором почты требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В Положении об Агентстве по защите и развитию конкуренции РК функция ведомства изложена в следующей редакции:

осуществление контроля за соблюдением товарными биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, и клиринговыми центрами товарных бирж законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

При этом положение дополнено новой функцией:

утверждение по согласованию с уполномоченным органом по финансовому мониторингу требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж.

В Положении об Агентстве по финансовому мониторингу ряд функций изложены в новой редакции:

при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы РК в соответствии с их компетенцией и уведомление об этом Генеральной прокуратуры РК;

определение совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан порядка подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов РК об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

ведение и определение порядка ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников;

Положение также дополнено новыми функциями агентства:

направление информации о наличии отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

принятие мер по противодействию теневой экономике в пределах своей компетенции;

координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализация мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, (за исключением адвокатов), (за исключением аудиторских организаций), в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и Законом;

разработка и внесение в правительство РК мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

определение по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной деятельности клиента;»;

определение порядка надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле;

определение порядка ведения личного кабинета.

Указ вводится в действие с 28 января 2026 года.