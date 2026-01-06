#Казахстан в сравнении
Право

У казахстанских следователей появятся помощники

полицейский с блокнотом в руке, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 12:03 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 26 декабря 2025 года внес дополнения в Инструкцию по организации деятельности и осуществлению процессуального контроля за работой сотрудников подразделений следствия и дознания органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Инструкция дополнена новыми главами: "Помощники следователя" и "Совершенствование дисциплинарной практики и системы поощрений сотрудников подразделений следствия и дознания".

Так, говорится, что помощники следователя назначаются для оказания содействия в подготовке, ведении и сопровождении уголовных дел, обеспечения соблюдения процессуальных требований и повышения эффективности работы следственных подразделений, при этом не имеет самостоятельных процессуальных полномочий и действует исключительно в рамках поручений следователя.

Закрепление помощника за следователем осуществляется приказом руководителя подразделения с определением объема обязанностей и функций, предусмотренных настоящей главой.

В обязанности помощника следователя входит:

  • подготовка и систематизация материалов уголовного дела;
  • сопровождение следственных действий (по поручению следователя) и обеспечение технического оформления и упорядочения материалов, полученных при проведении следственных действий;
  • ведение служебной документации, подготовка процессуальных документов и их оформление в установленной форме;
  • обеспечение взаимодействия с экспертами, органами дознания и другими подразделениями по поручению следователя, дознавателя;
  • несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей;
  • соблюдать требования статьи 201 УПК о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.

Права помощника следователя:

  • получать необходимые для работы материалы и доступ к информационным системам и базам данных в рамках полномочий, закрепленных приказом руководителя подразделения;
  • участвовать в служебных совещаниях и инструктажах.
  • получать денежные премии и иные меры материального или нематериального стимулирования на основании оценки их вклада в качественное и своевременное ведение уголовных дел.

Глава "Совершенствование дисциплинарной практики и системы поощрений сотрудников подразделений следствия и дознания" устанавливает порядок поощрения и поддержки сотрудников подразделений следствия и дознания.

Она предусматривает, что для повышения мотивации сотрудников подразделений следствия и дознания, а также стимулирования качественного и своевременного расследования уголовных дел, достигших установленных показателей служебной деятельности, устанавливается практика ежеквартального поощрения денежными премиями.

Премии могут выплачиваться за счет экономии бюджетных средств, предусмотренных для оплаты труда, и формируются на основании объективных критериев оценки служебной деятельности.

Вместе с тем устанавливается порядок привлечения сотрудников подразделений следствия и дознания к дисциплинарной ответственности.

Применение дисциплинарных взысканий осуществляется с учетом характера и последствий допущенного процессуального нарушения, степени его влияния на полноту, объективность и законность расследования.

По результатам проверок процессуальной деятельности меры дисциплинарного воздействия применяются только в случаях, когда нарушение повлекло или могло повлечь существенное ущемление прав участников уголовного процесса либо привело к искажению установленных фактических обстоятельств.

Указывается, что незначительные процессуальные нарушения, не влияющие на ход расследования, квалификацию уголовного правонарушения или конституционные права участников уголовного процесса, не являются основанием для привлечения к строгой дисциплинарной ответственности.

К таким нарушениям относятся технические, грамматические, орфографические ошибки, а также иные неточности в подготовке процессуальных документов, не влияющие на содержание процессуального решения.

Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается руководителем подразделения на основании всестороннего исследования обстоятельств допущенного нарушения, оценки его последствий, а также с обязательным учетом фактической нагрузки на сотрудника.

Привлечение следователей и дознавателей к дисциплинарной ответственности за дисциплинарные проступки, допущенные при осуществлении досудебного расследования, а также по общим основаниям, предусмотренным Законом "О правоохранительной службе", осуществляется по согласованию с начальниками Департаментов полиции столицы, городов республиканского значения и областей.

Наложение дисциплинарных взысканий за допущенные процессуальные нарушения при осуществлении досудебного расследования в виде "предупреждение о неполном служебном соответствии", "освобождение от занимаемой должности" и "увольнение из органов внутренних дел" подлежат обязательному согласованию со Следственным департаментом МВД РК.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
