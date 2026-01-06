Утверждены правила оформления документов на оказание специальных соцуслуг

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 25 декабря 2025 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере предоставления специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила оказания государственной услуги "Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в центрах оказания специальных социальных услуг".

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что госуслуга оказывается местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения (услугодатель) физическим лицам в соответствии с даннымии Правилами.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

услугодателя;

веб-портал "электронного правительства" egov.kz (портал).

Для получения госуслуги услугополучатель (или его законный представитель) обращается к услугодателю, в Государственную корпорацию по месту проживания или через портал путем подачи заявления с приложением документов, указанных в перечне документов и сведений.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи результатов оказания государственной услуги со дня регистрации пакета документов услугодателем составляет 15 рабочих дней.

При подаче полного пакета документов услугополучателю:

в Государственной корпорации – выдается электронная расписка о приеме соответствующих документов, в которой указывается перечень принятых документов, фамилия, имя и отчество, специалиста, принявшего заявление, дата и время подачи заявления, а также дата выдачи готовых документов, по обращению услугополучателя, расписка выдается в бумажном формате;

у услугодателя – выдается талон с указанием даты регистрации и получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы;

на портале – в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

В Государственной корпорации выдача готовых документов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (или его представителя по нотариально удостоверенной нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия, доверенности).

Указывается, что документы, не выданные в срок из-за отсутствия обращения услугополучателя (представителя), в течение одного месяца хранятся в Государственной корпорации, после истечения данного срока возвращаются услугодателю как невостребованные.

При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу Государственной корпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю.

При соответствии пакета документов специалист услугодателя вносит в автоматизированную информационную систему "Е-Собес" ( АИС "Е-Собес") данные из заявления обратившегося лица (семьи), нуждающегося в специальных социальных услугах.

При обращении услугополучателя через Государственную корпорацию, портал данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

Сведения о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматизированном режиме из АИС "Е-Собес" в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

При обращении в Государственную корпорацию день приема документов не включается в срок оказания государственной услуги, при этом результат оказания государственной услуги предоставляется услугодателем в Государственную корпорацию за один рабочий день до истечения установленного срока оказания государственной услуги.

После принятия заявления и документов по поручению услугодателя социальный работник в течение 10 рабочих дней проводит оценку и определение потребности в специальных социальных услугах.

При оформлении документов на оказание специальных социальных услуг в условиях на дому специалист услугодателя в течение пяти рабочих дней выезжает к месту проживания лица с инвалидностью, престарелого и в течение трех рабочих дней со дня проведения обследования составляет акт обследования жилищных и материально-бытовых условий.

Услугодателем в течение трех рабочих дней со дня получения заключения социального работника по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах принимается решение о предоставлении специальных социальных услуг.

После вынесения решения в срок о предоставлении специальных социальных услуг услугодатель по месту жительства услугополучателя в течение двух рабочих дней направляет уведомление об оформлении документов и о необходимости авторизации и выбора организации в условиях стационара, полустационара и на дому на портале социальных услуг (aleumet.egov.kz).

Результатом оказания госуслуги является уведомление об оформлении документов в произвольной форме с указанием срока оказания специальных социальных услуг в условиях стационара, полустационара и на дому или мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 15 января 2026 года.