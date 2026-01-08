Установлены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам

Совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка от 24 декабря 2025 года определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:

– 46% по беззалоговым банковским займам;

– 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;

– 25% по ипотечным жилищным займам;

по микрокредитам , предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46% ;

, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – ; по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

Микрокредиты выдаются по ставке, указанной выше, при соответствии их требованиям, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита.

На дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.

Постановление вводится в действие с 5 января 2026 года.