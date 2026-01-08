#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Право

Установлены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 09:11 Фото: Zakon.kz
Совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка от 24 декабря 2025 года определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

  • по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:

– 46% по беззалоговым банковским займам;

– 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;

– 25% по ипотечным жилищным займам;

  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;
  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, менее 0,3% в день, но не более 179%.

Микрокредиты выдаются по ставке, указанной выше, при соответствии их требованиям, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита.

На дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.

Постановление вводится в действие с 5 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане
09:30, 21 августа 2024
Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане
В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения
11:54, 09 июня 2025
В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения
В Казахстане снизят размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам
12:42, 06 марта 2025
В Казахстане снизят размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: