МИД будет оказывать помощь казахстанцам, попавшим в затруднительное положение за рубежом

Приказом министра иностранных дел от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан РК, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятия мер в отношении умерших граждан РК в государстве пребывания.

Сами правила изложены в новой редакции.

Под затруднительным положением понимаются ситуации, возникшие вследствие:

форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, в том числе стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение в государстве пребывания);

незаконного ввоза граждан РК в иностранное государство;

противоправных деяний, направленных против РК;

смерти граждан РК за границей.

К видам финансовой помощи относятся расходы на:

оплату транспортных расходов из иностранного государства в РК (не более стоимости авиабилета экономкласса);

единовременную материальную помощь на:

- питание (не более суммы, эквивалентной 80 долларам на гражданина РК в день) не более трех суток;

- проживание (не более суммы, эквивалентной 100 долларам в день) не более трех суток;

- приобретение вещей первой необходимости в случае их отсутствия (не более суммы, эквивалентной 280 долларам);

оплату услуг по отправке багажа, транспортировке тела умершего гражданина РК (гробов и урн с прахом умерших) в Казахстан, бальзамирование, хранение тела в морге, захоронение или кремация в государстве пребывания.

Оказание финансовой помощи осуществляется в случае отсутствия или невозможности использования денежных средств гражданином РК, оказавшимся в затруднительном положении.

Порядок оказания помощи

Министерство иностранных дел РК и загранучреждения республики принимают заявления от казахстанцев, родственников или их законных представителей (заявитель) с указанием документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства в РК, места жительства в государстве пребывания, обстоятельств попадания в затруднительное положение, информации с обоснованием потребности в получении финансовой помощи, в том числе информации об обязательствах лиц или организаций, пригласивших гражданина РК, попавшего в затруднительное положение в государстве пребывания, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве.

К заявлению прикладываются документы, выданные уполномоченными органами государства пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам, указанным в заявлении.

МИД в течение одного рабочего дня со дня принятия заявления и пакета документов направляет их в загранучреждение на рассмотрение и уведомляет (извещает) об этом заявителя.

Загранучреждение в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и пакета документов:

проверяет обстоятельства попадания гражданина РК в затруднительное положение и принимает меры по проверке подлинности представленных гражданином РК материалов, объектов, документов и сведений;

устанавливает наличие обязательств лица или организации, пригласивших гражданина РК, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве, и содействует их исполнению;

оказывает содействие в установлении контактов гражданина РК с членами его семьи, родственниками или другими законными представителями;

осуществляет взаимодействие с государственными органами и организациями государства пребывания по существу заявления;

при отсутствии оснований для отказа в оказании финансовой помощи направляет в министерство письмо о необходимости оказания финансовой помощи, подписанное руководителем загранучреждения либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением копий документов.

Загранучреждение отказывает в оказании финансовой помощи по следующим основаниям:

сообщение заявителем заведомо ложных сведений или непредставление заявителем документов, имеющих отношение к обстоятельствам обращения за финансовой помощью;

наличие документально подтвержденных фактов нарушения гражданином РК законодательства государства пребывания, явившихся причиной возникновения затруднительного положения;

происшествие, случившееся по вине гражданина РК (в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);

смерти гражданина РК вследствие эвтаназии или самоубийства;

наличие медицинской страховки или наличие обязательств лица или организации, пригласивших гражданина Республики Казахстан, по возмещению расходов, связанных с его пребыванием в данном государстве, в том числе с его смертью в государстве пребывания.

Загранучреждение в течение одного рабочего дня со дня отказа в оказании финансовой помощи информирует министерство о данном решении.

Указывается, что предоставление финансовой помощи осуществляется путем оплаты услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя в государстве пребывания наличными денежными средствами или перевода денежных средств с использованием платежных документов.

Также предоставление финансовой помощи осуществляется в форме передачи заявителю наличных денежных средств или перевода денежных средств с использованием платежных документов.

Финансовая помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.