Расторжение брака в консульствах за рубежом: внесены изменения
В частности, уточняется, что заявление о государственной регистрации расторжения брака подается услугодателю:
- при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и отсутствии имущественных споров и иных претензий к друг другу в письменной форме либо на портал в электронной форме (для регистрации расторжения брака между гражданами Республики Казахстан, имеющими свидетельство о заключении брака казахстанского образца);
одним из супругов:
- на основании вступившего в законную силу решения суда РК о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда РК об осуждении супруга (супруги) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет в письменной форме с приложением документов;
- на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга (супруги) в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом в письменной форме с приложением документов.
При приеме документов услугодатель воспроизводит копии документов, необходимых для оказания государственной услуги по регистрации расторжения брака с отметкой "для сверки", после чего возвращает оригиналы документов лицам, подавшим заявление о государственной регистрации расторжения брака (супружества) по взаимному согласию супругов либо одним из супругов.
Вместе с тем вводятся в действие с 1 января 2026 года изменения в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация рождения ребенка за рубежом".
Так, говорится, что оплата консульского сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Условия освобождения от уплаты консульского сбора регламентируются в соответствии Налоговым кодексом РК.
Аналогичная поправка действует и при регистрации заключения брака (супружества) за рубежом.
Срок оказания гоуслуги – по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления физическими лицами.
Также говорится, что государственная регистрация расторжения брака с лицом, признанным безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, осуществляется после 45-дневного срока со дня получения извещения услугодателя, направленного второму супругу, находящемуся в заключении, либо опекуну недееспособного супруга или опекуну над имуществом признанного безвестно отсутствующим супруга.
Государственная регистрация расторжения брака на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом – два рабочих дня.
При необходимости дополнительной проверки документов срок оказания услуги продлевается не более чем на 30 календарных дней, с уведомлением услугополучателя в течение трех календарных дней с момента продления срока рассмотрения.
Необходимые документы для расторжения брака
Для регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей:
- заявление о государственной регистрации расторжения брака по форме;
- документы, удостоверяющие личность лиц, либо электронный документ из сервиса цифровых документов, расторгающих брак (для сверки);
- свидетельство о заключении брака (супружества);
- оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.
Для регистрации расторжения брака на основании решения суда с лицами, признанными безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно недееспособным либо с лицами, осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет:
- заявление о государственной регистрации расторжения брака одного из супругов на основании вступившего в законную силу решения суда РК о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда РК об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;
- документ, удостоверяющий личность услугополучателя;
- вступившее в законную силу решение суда или приговора суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным либо приговор суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;
- свидетельство о заключении брака;
- оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.
Для регистрации расторжения брака на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом:
- заявление о государственной регистрации расторжения брака одного из супругов на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск;
- документ, удостоверяющий личность услугополучателя;
- постановление органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом;
- свидетельство о заключении брака;
- оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.
Указывается, что документы, выданные за пределами Казахстана, на языке соответствующего иностранного государства подлежат переводу на государственный или русский язык.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года.