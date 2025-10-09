Расторжение брака в консульствах за рубежом: внесены изменения

Министр иностранных дел приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что заявление о государственной регистрации расторжения брака подается услугодателю:

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и отсутствии имущественных споров и иных претензий к друг другу в письменной форме либо на портал в электронной форме (для регистрации расторжения брака между гражданами Республики Казахстан, имеющими свидетельство о заключении брака казахстанского образца);

одним из супругов:

на основании вступившего в законную силу решения суда РК о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда РК об осуждении супруга (супруги) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет в письменной форме с приложением документов;

на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга (супруги) в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом в письменной форме с приложением документов.

При приеме документов услугодатель воспроизводит копии документов, необходимых для оказания государственной услуги по регистрации расторжения брака с отметкой "для сверки", после чего возвращает оригиналы документов лицам, подавшим заявление о государственной регистрации расторжения брака (супружества) по взаимному согласию супругов либо одним из супругов.

Вместе с тем вводятся в действие с 1 января 2026 года изменения в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация рождения ребенка за рубежом".

Так, говорится, что оплата консульского сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Условия освобождения от уплаты консульского сбора регламентируются в соответствии Налоговым кодексом РК.

Аналогичная поправка действует и при регистрации заключения брака (супружества) за рубежом.

Срок оказания гоуслуги – по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления физическими лицами.

Также говорится, что государственная регистрация расторжения брака с лицом, признанным безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, осуществляется после 45-дневного срока со дня получения извещения услугодателя, направленного второму супругу, находящемуся в заключении, либо опекуну недееспособного супруга или опекуну над имуществом признанного безвестно отсутствующим супруга.

Государственная регистрация расторжения брака на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом – два рабочих дня.

При необходимости дополнительной проверки документов срок оказания услуги продлевается не более чем на 30 календарных дней, с уведомлением услугополучателя в течение трех календарных дней с момента продления срока рассмотрения.

Необходимые документы для расторжения брака

Для регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей:

заявление о государственной регистрации расторжения брака по форме;

документы, удостоверяющие личность лиц, либо электронный документ из сервиса цифровых документов, расторгающих брак (для сверки);

свидетельство о заключении брака (супружества);

оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.

Для регистрации расторжения брака на основании решения суда с лицами, признанными безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно недееспособным либо с лицами, осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет:

заявление о государственной регистрации расторжения брака одного из супругов на основании вступившего в законную силу решения суда РК о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда РК об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;

документ, удостоверяющий личность услугополучателя;

вступившее в законную силу решение суда или приговора суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным либо приговор суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;

свидетельство о заключении брака;

оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.

Для регистрации расторжения брака на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом:

заявление о государственной регистрации расторжения брака одного из супругов на основании постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск;

документ, удостоверяющий личность услугополучателя;

постановление органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом;

свидетельство о заключении брака;

оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора.

Указывается, что документы, выданные за пределами Казахстана, на языке соответствующего иностранного государства подлежат переводу на государственный или русский язык.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года.