Обновлены правила направления для обучения за рубежом в рамках академической мобильности

Приказом министра науки и высшего образования от 31 марта 2025 года внесены изменения в Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности, сообщает Zakon.kz.

Академическая мобильность – перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей, педагогов для обучения, стажировки или проведения исследований на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию высшего или послевузовского образования (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения (модулей), учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего или послевузовского образования или для продолжения учебы в другом вузе.

Несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Уточняется, что направление на обучение за рубеж в рамках академической мобильности за счет средств республиканского бюджета осуществляется уполномоченным органом в области науки и высшего образования и организациями образования.

Так, говорится, что отбор претендентов, рекомендуемых для обучения за рубежом и включаемых в резервный список претендентов в рамках международных договоров и соглашений, заключенных между правительствами или ведомствами РК и зарубежных стран в области высшего или послевузовского образования, осуществляет итоговая комиссия по отбору претендентов.

Состав независимой экспертной комиссии и итоговой комиссии по отбору претендентов и положения об этих комиссиях утверждаются приказом уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Предусматривается, что НЭК проводит персональное собеседование с претендентами не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе на обучение за рубежом в рамках международных договоров в области высшего или послевузовского образования.

Aдминистратор в течение пяти рабочих дней со дня проведения отбора претендентов передает список уполномоченному органу в области науки и высшего образования для последующей передачи через дипломатические каналы принимающей стороне.

По запросу уполномоченного органа в области науки и высшего образования администратор передает сформированные личные дела претендентов в течение пяти рабочих дней с момента поступления такого запроса.

Список размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области науки и высшего образования и администратора в течение двух календарных дней после проведения заседания итоговой комиссии по отбору претендентов.

Предусматривается, что победитель конкурса в течение 60 календарных дней со дня получения через дипломатические каналы уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования от принимающей стороны окончательного списка принятых на обучение претендентов заключает с администратором договор на обучение по типовым формам, которые в обязательном порядке должны содержать:

предмет договора;

права и обязательства сторон;

срок и условия обучения;

условие об обязательном возвращении победителя конкурса в Казахстан после завершения академического обучения за рубежом и осуществлении непрерывной трудовой деятельности со сроком один год;

условие об обязательной постановке на временный консульский учет.

Указывается, что для участия в конкурсе на обучение за рубежом в рамках международных договоров в области образования претендент подает в министерство либо посредством портала заявление с приложением документов.

Оказание госуслуги в рамках международных договоров в области образования осуществляется в течение одного рабочего дня и состоит из следующих процедур:

прием подразделением, ответственным за прием документов, представленных услугополучателем документов, согласно перечню документов, указанных в государственной услуге в рамках международных договоров в области образования, – 15 минут ;

; проверка подразделением, ответственным за прием документов, представленных услугополучателем документов, на соответствие условиям и требованиям для участия в конкурсе – 30 минут ;

; выдача заявителю подразделением, ответственным за прием документов расписки о приеме документов к участию в конкурсе либо письменного отказа в оказании государственной услуги в рамках международных договоров в области образования при недостоверности документов, представленных заявителем или данных, – 7 рабочих часов 15 минут с момента сдачи пакета документов услугодателю.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2025 года.

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