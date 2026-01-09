#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2026 году

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:57 Фото: Zakon.kz
2026 год обещает нам несколько длинных выходных благодаря удачному расположению праздников относительно рабочих дней и установленным переносам, сообщает Zakon.kz.

Январь

В январе казахстанцы отдыхали четыре дня на Новый год (1-4 января) и один день – на Рождество (7 января).

Март

В марте отмечаем сразу два праздника – Международный женский день и Наурыз.

Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то отдыхаем три дня: субботу, воскресенье и понедельник (7, 8, 9 марта).

На Наурыз приходится пять дней отдыха: 21-25 марта, так как праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем и поэтому сделан перенос.

Май

В мае сразу четыре праздника – День единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы и дополнительно ожидается праздник Курбан айт.

День единства народа Казахстана выпадает на пятницу, 1 мая, затем еще два дня отдыха – суббота и воскресенье. Соответственно, отдыхаем три дня: 1, 2 и 3 мая.

На День защитника Отечества отдыхаем один день – 7 мая.

На День Победы выпадает три дня отдыха: 9-11 мая, так как 9 мая выпадает на субботу.

Курбан айт в этом году ожидается 27 мая и выпадает на среду.

Июль

В июле казахстанцы отмечают День столицы – 6 июля. В этом году он приходится на понедельник.

Соответственно, получается три дня отдыха: 4, 5 и 6 июля.

Август

В августе отмечаем День Конституции. В этом году 31 августа также выпадает на понедельник и, соответственно, три дня отдыха: 29, 30 и 31 августа.

Октябрь

В октября традиционно отмечаем День Республики, который в этом году приходится на воскресенье. Соответственно, день отдыха переносится на понедельник.

В итоге отдыхаем три дня: 24, 25, 26 октября.

Декабрь

В декабре на День Независимости отдыхаем один день – 16 декабря.

Дни отдыха в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:57

Фото: Zakon.kz

В итоге в течение года казахстанцы получат возможность отдохнуть по три дня подряд практически на каждый государственный праздник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2026 года
09:19, 23 декабря 2025
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2026 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут на День столицы
14:35, 28 апреля 2023
Сколько дней казахстанцы отдохнут на День столицы
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
12:10, 15 мая 2023
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: