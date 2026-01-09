Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2026 году

2026 год обещает нам несколько длинных выходных благодаря удачному расположению праздников относительно рабочих дней и установленным переносам, сообщает Zakon.kz.

Январь

В январе казахстанцы отдыхали четыре дня на Новый год (1-4 января) и один день – на Рождество (7 января).

Март

В марте отмечаем сразу два праздника – Международный женский день и Наурыз.

Так как 8 марта выпадает на воскресенье, то отдыхаем три дня: субботу, воскресенье и понедельник (7, 8, 9 марта).

На Наурыз приходится пять дней отдыха: 21-25 марта, так как праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем и поэтому сделан перенос.

Май

В мае сразу четыре праздника – День единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы и дополнительно ожидается праздник Курбан айт.

День единства народа Казахстана выпадает на пятницу, 1 мая, затем еще два дня отдыха – суббота и воскресенье. Соответственно, отдыхаем три дня: 1, 2 и 3 мая.

На День защитника Отечества отдыхаем один день – 7 мая.

На День Победы выпадает три дня отдыха: 9-11 мая, так как 9 мая выпадает на субботу.

Курбан айт в этом году ожидается 27 мая и выпадает на среду.

Июль

В июле казахстанцы отмечают День столицы – 6 июля. В этом году он приходится на понедельник.

Соответственно, получается три дня отдыха: 4, 5 и 6 июля.

Август

В августе отмечаем День Конституции. В этом году 31 августа также выпадает на понедельник и, соответственно, три дня отдыха: 29, 30 и 31 августа.

Октябрь

В октября традиционно отмечаем День Республики, который в этом году приходится на воскресенье. Соответственно, день отдыха переносится на понедельник.

В итоге отдыхаем три дня: 24, 25, 26 октября.

Декабрь

В декабре на День Независимости отдыхаем один день – 16 декабря.

В итоге в течение года казахстанцы получат возможность отдохнуть по три дня подряд практически на каждый государственный праздник.