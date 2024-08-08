В правила государственных закупок внесли изменения
Поправками предусмотрено, что государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются с учетом форматно-логического контроля, установленного на веб-портале по списку заказчиков и потенциальных поставщиков, формируемому уполномоченным органом (Список).
Включение заказчиков и потенциальных поставщиков в Список осуществляется уполномоченным органом на основании их ходатайств.
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие соответствие полномочий заказчика или потенциального поставщика поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам.
При этом подтверждение осуществляется с учетом требований соответствующего основания пункта 3 статьи 39 закона "О государственных закупках".
Ходатайство рассматривает уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные АППК.
Список актуализируется уполномоченным органом и размещается единым оператором на веб-портале.
Также в Правилах изменен порядок представления поставщиком Договора страхования гражданско-правовой ответственности.
Договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика представляется поставщиком в виде электронного документа либо на бумажном носителе по типовой форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 "Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика", с приложением соответствующей электронной копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере, предусмотренной договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, на веб-портале.
При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) с приложением копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере, предусмотренной договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе и копии платежного документа об оплате страховой премии в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
Заказчик указывает в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика следующие сведения:
- название, номер и срок проведения закупки;
- номер и дата договора о государственных закупках, по которому необходимо внести обеспечение исполнения договора и обеспечения аванса;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя потенциального поставщика;
- дата и время регистрации договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика;
- отметка о соответствии договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика по типовой форме, утвержденной Приказом № 206;
- номер и дата копии платежного документа об оплате страховой премии с указанием ее суммы.
Журнал регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика прошивается, страницы пронумеровываются и парафируются заказчиком.
Последняя страница журнала регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика скрепляется печатью заказчика.
Соответствующие поправки по оформлению договора страхования гражданско-правовой ответственности внесены в Конкурсную документацию и Типовые договоры о государственных закупках.
Приказ вводится в действие с 18 августа 2024 года.
Мы сообщали, что в Казахстане обсуждается проект новых Правил осуществления государственных закупок.