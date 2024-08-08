В правила государственных закупок внесли изменения

Министр финансов приказом от 30 июля 2024 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются с учетом форматно-логического контроля, установленного на веб-портале по списку заказчиков и потенциальных поставщиков, формируемому уполномоченным органом (Список).

Включение заказчиков и потенциальных поставщиков в Список осуществляется уполномоченным органом на основании их ходатайств.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие соответствие полномочий заказчика или потенциального поставщика поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам.

При этом подтверждение осуществляется с учетом требований соответствующего основания пункта 3 статьи 39 закона "О государственных закупках".

Ходатайство рассматривает уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные АППК.

Список актуализируется уполномоченным органом и размещается единым оператором на веб-портале.

Также в Правилах изменен порядок представления поставщиком Договора страхования гражданско-правовой ответственности.

Договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика представляется поставщиком в виде электронного документа либо на бумажном носителе по типовой форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 "Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика", с приложением соответствующей электронной копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере, предусмотренной договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, на веб-портале.

При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) с приложением копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере, предусмотренной договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.

Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе и копии платежного документа об оплате страховой премии в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.

Заказчик указывает в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика следующие сведения:

название, номер и срок проведения закупки;

номер и дата договора о государственных закупках, по которому необходимо внести обеспечение исполнения договора и обеспечения аванса;

фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя потенциального поставщика;

дата и время регистрации договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика;

отметка о соответствии договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика по типовой форме, утвержденной Приказом № 206;

номер и дата копии платежного документа об оплате страховой премии с указанием ее суммы.

Журнал регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика прошивается, страницы пронумеровываются и парафируются заказчиком.

Последняя страница журнала регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика скрепляется печатью заказчика.

Соответствующие поправки по оформлению договора страхования гражданско-правовой ответственности внесены в Конкурсную документацию и Типовые договоры о государственных закупках.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обсуждается проект новых Правил осуществления государственных закупок.