Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
- Правительство утвердило План законопроектных работ на 2026 год: в перечне 12 законопроектов.
- В Казахстане усилили ответственность за нападение на медработников и водителей скорой помощи.
- Как и какую поддержку окажут креативным индустриям: утверждены правила.
- Единый оператор жилищного строительства будет выбирать подрядчика согласно новым правилам.
- В городах Кокшетау, Акколь Акмолинской области и Павлодар запустили пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи.
- В Казахстане обновили правила прохождения обучения по программе подготовки медиаторов.
- Усовершенствована дисциплинарная практика и система поощрений следователей и дознавателей.
- Министерство труда обновило правила оформления документов на оказание специальных социальных услуг в центрах оказания специальных социальных услуг.
- Определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения до 1 июля 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript