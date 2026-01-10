#Казахстан в сравнении
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
  • Правительство утвердило План законопроектных работ на 2026 год: в перечне 12 законопроектов.
  • В Казахстане усилили ответственность за нападение на медработников и водителей скорой помощи.
  • Как и какую поддержку окажут креативным индустриям: утверждены правила.
  • Единый оператор жилищного строительства будет выбирать подрядчика согласно новым правилам.
  • В городах Кокшетау, Акколь Акмолинской области и Павлодар запустили пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи.
  • В Казахстане обновили правила прохождения обучения по программе подготовки медиаторов.
  • Усовершенствована дисциплинарная практика и система поощрений следователей и дознавателей.
  • Министерство труда обновило правила оформления документов на оказание специальных социальных услуг в центрах оказания специальных социальных услуг.
  • Определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения до 1 июля 2026 года.
