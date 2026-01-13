Утверждены перечни медуслуг и лекарств, освобожденных от НДС
В частности, утверждены:
- Перечень медицинских услуг, в том числе оказываемых в комплексе субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
- Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
- Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость;
- Правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.
В Перечень медицинских услуг, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, включены:
Медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медицинского страхования:
- скорая медицинская помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации;
- первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому по специальностям;
- консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, в том числе:
- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;
- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);
- гистология;
- лабораторная генетика;
- анестезиология и реаниматология;
- акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
- аллергология и иммунология;
- ангиохирургия;
- авиационная и космическая медицина;
- вакцинация (проведение профилактических прививок);
- гастроэнтерология;
- гематология;
- гериатрия;
- клиническая диетология;
- дерматовенерология;
- инфекционные болезни;
- кардиология и кардиохирургия;
- клиническая фармакология;
- лучевая терапия;
- медицинская генетика;
- медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф;
- медико-социальная помощь;
- физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);
- наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;
- неотложная медицина;
- неонатология;
- неврология;
- нефрология;
- нейрохирургия;
- оториноларингология;
- офтальмология;
- ортодонтия;
- остеопатия;
- общая врачебная практика;
- общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;
- онкология и гематология;
- патологическая анатомия;
- профессиональная патология;
- педиатрия;
- пульмонология;
- пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);
- психиатрия;
- ревматология;
- радиология;
- медицинская реабилитация;
- стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);
- сестринское дело;
- семейная медицина;
- спортивная медицина;
- терапия;
- трансфузиология;
- трансплантология;
- травматология-ортопедия;
- традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);
- клиническая токсикология;
- урология и андрология;
- фтизиатрия;
- эндокринология;
специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях по специальностям, в том числе:
- анестезиология и реаниматология;
- акушерское дело;
- акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
- акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий и искусственное прерывание беременности);
- акушерство и гинекология (использование искусственного прерывания беременности);
- аллергология и иммунология;
- ангиохирургия;
- авиационная и космическая медицина;
- вакцинация (проведение профилактических прививок);
- гастроэнтерология;
- гематология;
- гериатрия;
- клиническая диетология;
- дерматовенерология;
- инфекционные болезни;
- кардиология;
- кардиохирургия;
- лучевая терапия;
- медицинская генетика;
- медико-социальная помощь;
- физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);
- наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;
- неонатология;
- неврология;
- нефрология;
- нейрохирургия;
- оториноларингология;
- офтальмология;
- ортодонтия;
- остеопатия;
- общая врачебная практика;
- общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;
- онкология;
- патологическая анатомия;
- профессиональная патология;
- педиатрия;
- пульмонология;
- пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);
- психиатрия;
- ревматология;
- медицинская реабилитация;
- стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);
- сестринское дело;
- спортивная медицина;
- терапия;
- трансфузиология;
- трансплантология;
- травматология-ортопедия;
- традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);
- клиничекая токсикология;
- урология;
- фтизиатрия;
- эндокринология;
стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, а также специализированная медицинская помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе:
- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;
- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);
- гистология;
- лабораторная генетика;
- акушерское дело;
- акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
- акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий и искусственное прерывание беременности); акушерство и гинекология (использование искусственное прерывание беременности);
- аллергология и иммунология;
- анестезиология и реаниматология;
- ангиохирургия;
- авиационная и космическая медицина;
- вакцинация (проведение профилактических прививок);
- гастроэнтерология;
- гематология;
- гериатрия;
- клиническая диетология;
- дерматовенерология;
- инфекционные болезни;
- кардиология;
- кардиохирургия;
- лучевая терапия;
- медицинская генетика;
- медико-социальная помощь;
- физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);
- наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;
- неонатология;
- неврология;
- нефрология;
- нейрохирургия;
- оториноларингология;
- офтальмология;
- ортодонтия;
- остеопатия;
- общая врачебная практика;
- общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;
- онкология;
- патологическая анатомия;
- профессиональная патология;
- педиатрия;
- передвижной медицинский комплекс;
- пульмонология;
- пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);
- психиатрия:
- ревматология;
- медицинская реабилитация;
- стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);
- сестринское дело;
- спортивная медицина;
- терапия;
- трансфузиология;
- трансплантология;
- травматология-ортопедия;
- традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);
- клиническая токсикология;
- урология;
- фтизиатрия;
- эндокринология;
- ядерная медицина;
- лечение радиофармацевтическими препаратами;
А также:
- заготовка, консервация, переработка, хранение, реализация крови, ее компонентов и гемопоэтических стволовых клеток;
- паллиативная помощь;
- экспертиза и медицинское освидетельствование;
- дополнительный объем медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.
Медицинские услуги для лечения социально значимых и орфанных заболеваний вне зависимости от источника их оплаты:
- скорая медицинская помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации;
- специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях;
- первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому по специальностям;
- консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, в том числе:
- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;
- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);
- гистология;
- лабораторная генетика;
- медицинские осмотры: профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования;
- медицинская реабилитация;
- паллиативная помощь и сестринский уход;
- медико-социальная помощь;
стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению, в том числе специализированная медицинская помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе:
- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;
- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);
- медицинский осмотр и медицинское освидетельствование;
- медицинская реабилитация;
- паллиативная помощь и сестринский уход;
- медико-социальная помощь;
экспертиза и медицинское освидетельствование, в том числе:
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольное, наркотическое или иное токсическое);
- экспертиза связи заболеваний с профессией и последствиями Семипалатинского испытательного ядерного полигона;
- экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (военно-врачебная экспертиза, врачебно-летная);
- дополнительный объем медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.
Перечни лекарственных средств, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, содержат по 3111 наименований.
Освобождение от налога на добавленную стоимость импорта лекарственных средств, ввезенных в РК, применяется при условии наличия:
- лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность;
- договора поставки лекарственных средств;
- регистрации лекарственных средств на территории РК;
- разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;
- обязательства поставщика о целевом использовании товаров;
- подтверждения целевого назначения товаров в случаях импорта лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций и балк-продуктов, используемых в целях производства на территории РК.
Поставщик заполняет отдельную декларацию товара для лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний с указанием количества и объемов.
Порядок подачи и рассмотрения документов таможенными органами при импорте лекарственных средств, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, определяется согласно таможенному законодательству Евразийского экономического союза или РК.
Указывается, что при использовании поставщиком товаров в целях, не соответствующих медицинской, фармацевтической деятельности в РК, а также дальнейшем вывозе товаров с территории республики (за исключением вывоза в таможенной процедуре реэкспорта) налог на добавленную стоимость, не уплаченный при таможенной очистке таких товаров, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством или таможенным законодательством ЕАЭС или РК.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.