Утверждены перечни медуслуг и лекарств, освобожденных от НДС

Правительство РК приняло постановление от 31 декабря 2025 года о некоторых вопросах освобождения от налога на добавленную стоимость в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Перечень медицинских услуг, в том числе оказываемых в комплексе субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость; Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость; Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость; Правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

В Перечень медицинских услуг, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, включены:

Медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медицинского страхования:

скорая медицинская помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации;

первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому по специальностям;

консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, в том числе:

- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);

- гистология;

- лабораторная генетика;

- анестезиология и реаниматология;

- акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

- аллергология и иммунология;

- ангиохирургия;

- авиационная и космическая медицина;

- вакцинация (проведение профилактических прививок);

- гастроэнтерология;

- гематология;

- гериатрия;

- клиническая диетология;

- дерматовенерология;

- инфекционные болезни;

- кардиология и кардиохирургия;

- клиническая фармакология;

- лучевая терапия;

- медицинская генетика;

- медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф;

- медико-социальная помощь;

- физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);

- наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;

- неотложная медицина;

- неонатология;

- неврология;

- нефрология;

- нейрохирургия;

- оториноларингология;

- офтальмология;

- ортодонтия;

- остеопатия;

- общая врачебная практика;

- общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;

- онкология и гематология;

- патологическая анатомия;

- профессиональная патология;

- педиатрия;

- пульмонология;

- пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);

- психиатрия;

- ревматология;

- радиология;

- медицинская реабилитация;

- стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);

- сестринское дело;

- семейная медицина;

- спортивная медицина;

- терапия;

- трансфузиология;

- трансплантология;

- травматология-ортопедия;

- традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);

- клиническая токсикология;

- урология и андрология;

- фтизиатрия;

- эндокринология;

специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях по специальностям, в том числе:

анестезиология и реаниматология;

акушерское дело;

акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий и искусственное прерывание беременности);

акушерство и гинекология (использование искусственного прерывания беременности);

аллергология и иммунология;

ангиохирургия;

авиационная и космическая медицина;

вакцинация (проведение профилактических прививок);

гастроэнтерология;

гематология;

гериатрия;

клиническая диетология;

дерматовенерология;

инфекционные болезни;

кардиология;

кардиохирургия;

лучевая терапия;

медицинская генетика;

медико-социальная помощь;

физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);

наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;

неонатология;

неврология;

нефрология;

нейрохирургия;

оториноларингология;

офтальмология;

ортодонтия;

остеопатия;

общая врачебная практика;

общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;

онкология;

патологическая анатомия;

профессиональная патология;

педиатрия;

пульмонология;

пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);

психиатрия;

ревматология;

медицинская реабилитация;

стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);

сестринское дело;

спортивная медицина;

терапия;

трансфузиология;

трансплантология;

травматология-ортопедия;

традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);

клиничекая токсикология;

урология;

фтизиатрия;

эндокринология;

стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, а также специализированная медицинская помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе:

диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;

лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);

гистология;

лабораторная генетика;

акушерское дело;

акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий и искусственное прерывание беременности); акушерство и гинекология (использование искусственное прерывание беременности);

аллергология и иммунология;

анестезиология и реаниматология;

ангиохирургия;

авиационная и космическая медицина;

вакцинация (проведение профилактических прививок);

гастроэнтерология;

гематология;

гериатрия;

клиническая диетология;

дерматовенерология;

инфекционные болезни;

кардиология;

кардиохирургия;

лучевая терапия;

медицинская генетика;

медико-социальная помощь;

физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);

наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;

неонатология;

неврология;

нефрология;

нейрохирургия;

оториноларингология;

офтальмология;

ортодонтия;

остеопатия;

общая врачебная практика;

общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;

онкология;

патологическая анатомия;

профессиональная патология;

педиатрия;

передвижной медицинский комплекс;

пульмонология;

пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);

психиатрия:

ревматология;

медицинская реабилитация;

стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);

сестринское дело;

спортивная медицина;

терапия;

трансфузиология;

трансплантология;

травматология-ортопедия;

традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);

клиническая токсикология;

урология;

фтизиатрия;

эндокринология;

ядерная медицина;

лечение радиофармацевтическими препаратами;

А также:

заготовка, консервация, переработка, хранение, реализация крови, ее компонентов и гемопоэтических стволовых клеток;

паллиативная помощь;

экспертиза и медицинское освидетельствование;

дополнительный объем медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Медицинские услуги для лечения социально значимых и орфанных заболеваний вне зависимости от источника их оплаты:

скорая медицинская помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации;

специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях;

первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому по специальностям;

консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, в том числе:

- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);

- гистология;

- лабораторная генетика;

- медицинские осмотры: профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования;

- медицинская реабилитация;

- паллиативная помощь и сестринский уход;

- медико-социальная помощь;

стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению, в том числе специализированная медицинская помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе:

диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;

лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);

медицинский осмотр и медицинское освидетельствование;

медицинская реабилитация;

паллиативная помощь и сестринский уход;

медико-социальная помощь;

экспертиза и медицинское освидетельствование, в том числе:

медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольное, наркотическое или иное токсическое);

экспертиза связи заболеваний с профессией и последствиями Семипалатинского испытательного ядерного полигона;

экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (военно-врачебная экспертиза, врачебно-летная);

дополнительный объем медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Перечни лекарственных средств, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, содержат по 3111 наименований.

Освобождение от налога на добавленную стоимость импорта лекарственных средств, ввезенных в РК, применяется при условии наличия:

лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность;

договора поставки лекарственных средств;

регистрации лекарственных средств на территории РК;

разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;

обязательства поставщика о целевом использовании товаров;

подтверждения целевого назначения товаров в случаях импорта лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций и балк-продуктов, используемых в целях производства на территории РК.

Поставщик заполняет отдельную декларацию товара для лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний с указанием количества и объемов.

Порядок подачи и рассмотрения документов таможенными органами при импорте лекарственных средств, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, определяется согласно таможенному законодательству Евразийского экономического союза или РК.

Указывается, что при использовании поставщиком товаров в целях, не соответствующих медицинской, фармацевтической деятельности в РК, а также дальнейшем вывозе товаров с территории республики (за исключением вывоза в таможенной процедуре реэкспорта) налог на добавленную стоимость, не уплаченный при таможенной очистке таких товаров, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством или таможенным законодательством ЕАЭС или РК.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.