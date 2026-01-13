#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.84
595.75
6.47
Право

Утверждены перечни медуслуг и лекарств, освобожденных от НДС

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Правительство РК приняло постановление от 31 декабря 2025 года о некоторых вопросах освобождения от налога на добавленную стоимость в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  1. Перечень медицинских услуг, в том числе оказываемых в комплексе субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
  2. Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
  3. Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость;
  4. Правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

В Перечень медицинских услуг, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, включены:

Медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медицинского страхования:

  • скорая медицинская помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации;
  • первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому по специальностям;
  • консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, в том числе:

- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);

- гистология;

- лабораторная генетика;

- анестезиология и реаниматология;

- акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

- аллергология и иммунология;

- ангиохирургия;

- авиационная и космическая медицина;

- вакцинация (проведение профилактических прививок);

- гастроэнтерология;

- гематология;

- гериатрия;

- клиническая диетология;

- дерматовенерология;

- инфекционные болезни;

- кардиология и кардиохирургия;

- клиническая фармакология;

- лучевая терапия;

- медицинская генетика;

- медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф;

- медико-социальная помощь;

- физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);

- наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;

- неотложная медицина;

- неонатология;

- неврология;

- нефрология;

- нейрохирургия;

- оториноларингология;

- офтальмология;

- ортодонтия;

- остеопатия;

- общая врачебная практика;

- общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;

- онкология и гематология;

- патологическая анатомия;

- профессиональная патология;

- педиатрия;

- пульмонология;

- пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);

- психиатрия;

- ревматология;

- радиология;

- медицинская реабилитация;

- стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);

- сестринское дело;

- семейная медицина;

- спортивная медицина;

- терапия;

- трансфузиология;

- трансплантология;

- травматология-ортопедия;

- традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);

- клиническая токсикология;

- урология и андрология;

- фтизиатрия;

- эндокринология;

специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях по специальностям, в том числе:

  • анестезиология и реаниматология;
  • акушерское дело;
  • акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
  • акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий и искусственное прерывание беременности);
  • акушерство и гинекология (использование искусственного прерывания беременности);
  • аллергология и иммунология;
  • ангиохирургия;
  • авиационная и космическая медицина;
  • вакцинация (проведение профилактических прививок);
  • гастроэнтерология;
  • гематология;
  • гериатрия;
  • клиническая диетология;
  • дерматовенерология;
  • инфекционные болезни;
  • кардиология;
  • кардиохирургия;
  • лучевая терапия;
  • медицинская генетика;
  • медико-социальная помощь;
  • физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);
  • наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;
  • неонатология;
  • неврология;
  • нефрология;
  • нейрохирургия;
  • оториноларингология;
  • офтальмология;
  • ортодонтия;
  • остеопатия;
  • общая врачебная практика;
  • общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;
  • онкология;
  • патологическая анатомия;
  • профессиональная патология;
  • педиатрия;
  • пульмонология;
  • пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);
  • психиатрия;
  • ревматология;
  • медицинская реабилитация;
  • стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);
  • сестринское дело;
  • спортивная медицина;
  • терапия;
  • трансфузиология;
  • трансплантология;
  • травматология-ортопедия;
  • традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);
  • клиничекая токсикология;
  • урология;
  • фтизиатрия;
  • эндокринология;

стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, а также специализированная медицинская помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе:

  • диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;
  • лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);
  • гистология;
  • лабораторная генетика;
  • акушерское дело;
  • акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
  • акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий и искусственное прерывание беременности); акушерство и гинекология (использование искусственное прерывание беременности);
  • аллергология и иммунология;
  • анестезиология и реаниматология;
  • ангиохирургия;
  • авиационная и космическая медицина;
  • вакцинация (проведение профилактических прививок);
  • гастроэнтерология;
  • гематология;
  • гериатрия;
  • клиническая диетология;
  • дерматовенерология;
  • инфекционные болезни;
  • кардиология;
  • кардиохирургия;
  • лучевая терапия;
  • медицинская генетика;
  • медико-социальная помощь;
  • физическая медицина и реабилитация (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, курортология);
  • наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология;
  • неонатология;
  • неврология;
  • нефрология;
  • нейрохирургия;
  • оториноларингология;
  • офтальмология;
  • ортодонтия;
  • остеопатия;
  • общая врачебная практика;
  • общая хирургия: торакальная, абдоминальная, колопроктология, челюстно-лицевая;
  • онкология;
  • патологическая анатомия;
  • профессиональная патология;
  • педиатрия;
  • передвижной медицинский комплекс;
  • пульмонология;
  • пластическая хирургия (при врожденных пороках у детей);
  • психиатрия:
  • ревматология;
  • медицинская реабилитация;
  • стоматология (терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая);
  • сестринское дело;
  • спортивная медицина;
  • терапия;
  • трансфузиология;
  • трансплантология;
  • травматология-ортопедия;
  • традиционная медицина (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);
  • клиническая токсикология;
  • урология;
  • фтизиатрия;
  • эндокринология;
  • ядерная медицина;
  • лечение радиофармацевтическими препаратами;

А также:

  • заготовка, консервация, переработка, хранение, реализация крови, ее компонентов и гемопоэтических стволовых клеток;
  • паллиативная помощь;
  • экспертиза и медицинское освидетельствование;
  • дополнительный объем медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Медицинские услуги для лечения социально значимых и орфанных заболеваний вне зависимости от источника их оплаты:

  • скорая медицинская помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации;
  • специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях;
  • первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому по специальностям;
  • консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению по специальностям, в том числе:

- диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая;

- лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);

- гистология;

- лабораторная генетика;

- медицинские осмотры: профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования;

- медицинская реабилитация;

- паллиативная помощь и сестринский уход;

- медико-социальная помощь;

стационарная помощь и стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению, в том числе специализированная медицинская помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе:

  • диагностика радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия;
  • лабораторная диагностика (бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования);
  • медицинский осмотр и медицинское освидетельствование;
  • медицинская реабилитация;
  • паллиативная помощь и сестринский уход;
  • медико-социальная помощь;

экспертиза и медицинское освидетельствование, в том числе:

  • медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольное, наркотическое или иное токсическое);
  • экспертиза связи заболеваний с профессией и последствиями Семипалатинского испытательного ядерного полигона;
  • экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности (военно-врачебная экспертиза, врачебно-летная);
  • дополнительный объем медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Перечни лекарственных средств, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, содержат по 3111 наименований.

Освобождение от налога на добавленную стоимость импорта лекарственных средств, ввезенных в РК, применяется при условии наличия:

  • лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность;
  • договора поставки лекарственных средств;
  • регистрации лекарственных средств на территории РК;
  • разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;
  • обязательства поставщика о целевом использовании товаров;
  • подтверждения целевого назначения товаров в случаях импорта лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций и балк-продуктов, используемых в целях производства на территории РК.

Поставщик заполняет отдельную декларацию товара для лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний с указанием количества и объемов.

Порядок подачи и рассмотрения документов таможенными органами при импорте лекарственных средств, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, определяется согласно таможенному законодательству Евразийского экономического союза или РК.

Указывается, что при использовании поставщиком товаров в целях, не соответствующих медицинской, фармацевтической деятельности в РК, а также дальнейшем вывозе товаров с территории республики (за исключением вывоза в таможенной процедуре реэкспорта) налог на добавленную стоимость, не уплаченный при таможенной очистке таких товаров, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством или таможенным законодательством ЕАЭС или РК.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие лекарства и медуслуги освободят в Казахстане от НДС: проект постановления
12:22, 29 сентября 2025
Какие лекарства и медуслуги освободят в Казахстане от НДС: проект постановления
На какие импортные товары НДС уплачивается методом зачета: утвержден перечень
10:02, 12 января 2026
На какие импортные товары НДС уплачивается методом зачета: утвержден перечень
Утверждены новые правила освобождения от НДС импорта товаров в ЕАЭС
10:34, 10 ноября 2025
Утверждены новые правила освобождения от НДС импорта товаров в ЕАЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: