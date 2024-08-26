В Казахстане военнослужащим предоставят отсрочку по возврату кредитов
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 20 августа 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополнены пунктом о том, что военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу или микрокредиту в соответствии с законодательством РК.
Постановление вводится в действие с 24 августа 2024 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане обязали коллекторские агентства урегулировать задолженности по кредитам. В частности, это касается должников-военнослужащих.
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