В Казахстане военнослужащим предоставят отсрочку по возврату кредитов

В частности, правила дополнены пунктом о том, что военнослужащим срочной воинской службы по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита предоставляется отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу или микрокредиту в соответствии с законодательством РК.