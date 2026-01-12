Санитарно-защитные зоны объектов: изменены требования

Приказом министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что предварительные (расчетные) размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Для действующих объектов ввиду исторически сложившейся застройки допускается уменьшение размеров СЗЗ, без установления предварительных (расчетных) размеров СЗЗ.

Расчетные размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1, устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

Указывается, что при документально подтвержденном отсутствии вредного влияния на здоровье населения допускается устанавливать СЗЗ расчетным методом для новых производств, расположенных на действующих промышленных площадках, при условии соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, с учетом новых или изменения параметров существующих источников загрязнения атмосферы.

Установленная (окончательная) СЗЗ определяется на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

С даты ввода объекта в эксплуатацию хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение годичного цикла исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Предусматривается, что проект СЗЗ и оценка риска для жизни и здоровья населения разрабатывается и утверждается специализированными организациями и согласовывается с заказчиком. Выполнение мероприятий, включая качество, достоверность и полноту разработанного проекта, обеспечивает заказчик и разработчик проектной документации.

Для проектов при отсутствии вредного влияния на здоровье населения проект СЗЗ в части оценки риска для жизни и здоровья населения согласовывается с научной организацией в области здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 20 января 2026 года.