Дополнены минимальные требования к объектам информации в образовании
Министр просвещения приказом от 2 февраля 2026 года внес дополнение в минимальные требования к объектам информатизации в области образования, сообщает Zakon.kz.
В частности, минимальные требования дополнены наличием "Социального кошелька", который является объектом информатизации, в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, и имеет следующие минимальные требования по функционалу:
- извещение (уведомление) о предоставлении бесплатного и льготного питания;
- учет и получение бесплатного и льготного питания.
Приказ вводится в действие с 22 февраля 2026 года.
