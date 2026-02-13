Дополнены минимальные требования к объектам информации в образовании

Министр просвещения приказом от 2 февраля 2026 года внес дополнение в минимальные требования к объектам информатизации в области образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, минимальные требования дополнены наличием "Социального кошелька", который является объектом информатизации, в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, и имеет следующие минимальные требования по функционалу:

извещение (уведомление) о предоставлении бесплатного и льготного питания;

учет и получение бесплатного и льготного питания.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2026 года.