В Казахстане создадут единую цифровую платформу для управления имущественными правами

Министерство юстиции подготовило приказ "О некоторых вопросах сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведения в личных целях", сообщает Zakon.kz.

Проект утверждает Правила о некоторых вопросах сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях и направлен на регулирование правоотношений между авторами и иными правообладателями, организациями по коллективному управлению правами, импортерами и производителями оборудования и материальных носителей, а также уполномоченными и экспертными организациями в сфере компенсационного вознаграждения за свободное воспроизведение произведений в личных целях.

Правила определяют порядок сбора вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях, механизм его аккумулирования и учета организациями по коллективному управлению правами, принципы распределения вознаграждения между правообладателями, а также порядок и сроки выплаты причитающихся сумм.

Правилами также устанавливаются требования к отчетности, подтверждению объемов ввоза или производства оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения произведений, а также порядок взаимодействия организаций по коллективному управлению правами с плательщиками вознаграждения и иными участниками системы.

Отдельные положения Правил регламентируют методологию расчета такого вознаграждения, порядок учета и распределения собранных средств, обеспечение прозрачности движения денежных средств и формирование отчетов о распределении и выплате вознаграждения.

Как отмечают в Минюсте, реализация Правил обеспечит единый и системный подход к сбору, распределению и выплате вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях, повышает прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами и способствует защите имущественных прав авторов и иных правообладателей.

Цели принятия правил:

внедрение единой цифровой платформы как обязательного инструмента коллективного управления имущественными правами;

обеспечение прозрачности и подотчетности процессов сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам и иным правообладателям;

снижение административных и транзакционных издержек для авторов, организаций по коллективному управлению правами и пользователей за счет цифровизации договорных и учетных процессов;

формирование достоверных и актуальных реестров объектов авторских и смежных прав, правообладателей, пользователей и договоров в сфере коллективного управления правами;

создание условий для эффективного контроля и аналитики в сфере коллективного управления правами, включая использование данных по отдельным сферам использования объектов авторских и (или) смежных прав.

Ожидаемые результаты от принятия правил

в краткосрочной перспективе:

запуск личных кабинетов субъектов единой цифровой платформы;

начало ведения основных реестров;

перевод заключения договоров в электронный формат на единой цифровой платформе;

в среднесрочной перспективе:

полноценное функционирование механизмов учета использования объектов и распределения вознаграждения;

повышение прозрачности отчетности организаций по коллективному управлению правами перед правообладателями и пользователями;

в долгосрочной перспективе:

формирование устойчивой цифровой инфраструктуры коллективного управления правами;

повышение доверия правообладателей к системе коллективного управления;

улучшение качества государственного регулирования и аналитического сопровождения сферы авторского и смежных прав.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 января.

Также разработаны Правила управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления.

Правила определяют в том числе:

порядок регистрации субъектов на единой цифровой платформе и использование личных кабинетов;

механизм заключения договоров в электронной форме с использованием ЭЦП;

порядок взаимодействия субъектов единой цифровой платформы.

Правилами устанавливается формирование и ведение реестров единой цифровой платформы, включая:

реестр произведений;

реестр авторов и правообладателей;

реестр организаций по коллективному управлению правами;

реестр пользователей;

реестр договоров.

Отдельные положения Правил регламентируют в том числе:

порядок учета, фиксации и отчетности об использовании объектов авторского и (или) смежных прав;

методологию сбора, распределения и выплаты вознаграждения;

обеспечение прозрачности движения денежных средств и формирование отчетов о распределении вознаграждения.

