В Казахстане создадут единую цифровую платформу для управления имущественными правами
Проект утверждает Правила о некоторых вопросах сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях и направлен на регулирование правоотношений между авторами и иными правообладателями, организациями по коллективному управлению правами, импортерами и производителями оборудования и материальных носителей, а также уполномоченными и экспертными организациями в сфере компенсационного вознаграждения за свободное воспроизведение произведений в личных целях.
Правила определяют порядок сбора вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях, механизм его аккумулирования и учета организациями по коллективному управлению правами, принципы распределения вознаграждения между правообладателями, а также порядок и сроки выплаты причитающихся сумм.
Правилами также устанавливаются требования к отчетности, подтверждению объемов ввоза или производства оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения произведений, а также порядок взаимодействия организаций по коллективному управлению правами с плательщиками вознаграждения и иными участниками системы.
Отдельные положения Правил регламентируют методологию расчета такого вознаграждения, порядок учета и распределения собранных средств, обеспечение прозрачности движения денежных средств и формирование отчетов о распределении и выплате вознаграждения.
Как отмечают в Минюсте, реализация Правил обеспечит единый и системный подход к сбору, распределению и выплате вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях, повышает прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами и способствует защите имущественных прав авторов и иных правообладателей.
Цели принятия правил:
- внедрение единой цифровой платформы как обязательного инструмента коллективного управления имущественными правами;
- обеспечение прозрачности и подотчетности процессов сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам и иным правообладателям;
- снижение административных и транзакционных издержек для авторов, организаций по коллективному управлению правами и пользователей за счет цифровизации договорных и учетных процессов;
- формирование достоверных и актуальных реестров объектов авторских и смежных прав, правообладателей, пользователей и договоров в сфере коллективного управления правами;
- создание условий для эффективного контроля и аналитики в сфере коллективного управления правами, включая использование данных по отдельным сферам использования объектов авторских и (или) смежных прав.
Ожидаемые результаты от принятия правил
в краткосрочной перспективе:
- запуск личных кабинетов субъектов единой цифровой платформы;
- начало ведения основных реестров;
- перевод заключения договоров в электронный формат на единой цифровой платформе;
в среднесрочной перспективе:
- полноценное функционирование механизмов учета использования объектов и распределения вознаграждения;
- повышение прозрачности отчетности организаций по коллективному управлению правами перед правообладателями и пользователями;
в долгосрочной перспективе:
- формирование устойчивой цифровой инфраструктуры коллективного управления правами;
- повышение доверия правообладателей к системе коллективного управления;
- улучшение качества государственного регулирования и аналитического сопровождения сферы авторского и смежных прав.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 января.
Также разработаны Правила управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления.
Правила определяют в том числе:
- порядок регистрации субъектов на единой цифровой платформе и использование личных кабинетов;
- механизм заключения договоров в электронной форме с использованием ЭЦП;
- порядок взаимодействия субъектов единой цифровой платформы.
Правилами устанавливается формирование и ведение реестров единой цифровой платформы, включая:
- реестр произведений;
- реестр авторов и правообладателей;
- реестр организаций по коллективному управлению правами;
- реестр пользователей;
- реестр договоров.
Отдельные положения Правил регламентируют в том числе:
- порядок учета, фиксации и отчетности об использовании объектов авторского и (или) смежных прав;
- методологию сбора, распределения и выплаты вознаграждения;
- обеспечение прозрачности движения денежных средств и формирование отчетов о распределении вознаграждения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 января.