Право

В Казахстане создадут единую цифровую платформу для управления имущественными правами

Бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 12:21 Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции подготовило приказ "О некоторых вопросах сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведения в личных целях", сообщает Zakon.kz.

Проект утверждает Правила о некоторых вопросах сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях и направлен на регулирование правоотношений между авторами и иными правообладателями, организациями по коллективному управлению правами, импортерами и производителями оборудования и материальных носителей, а также уполномоченными и экспертными организациями в сфере компенсационного вознаграждения за свободное воспроизведение произведений в личных целях.

Правила определяют порядок сбора вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях, механизм его аккумулирования и учета организациями по коллективному управлению правами, принципы распределения вознаграждения между правообладателями, а также порядок и сроки выплаты причитающихся сумм.

Правилами также устанавливаются требования к отчетности, подтверждению объемов ввоза или производства оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения произведений, а также порядок взаимодействия организаций по коллективному управлению правами с плательщиками вознаграждения и иными участниками системы.

Отдельные положения Правил регламентируют методологию расчета такого вознаграждения, порядок учета и распределения собранных средств, обеспечение прозрачности движения денежных средств и формирование отчетов о распределении и выплате вознаграждения.

Как отмечают в Минюсте, реализация Правил обеспечит единый и системный подход к сбору, распределению и выплате вознаграждения за воспроизведение произведений в личных целях, повышает прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами и способствует защите имущественных прав авторов и иных правообладателей.

Цели принятия правил:

  • внедрение единой цифровой платформы как обязательного инструмента коллективного управления имущественными правами;
  • обеспечение прозрачности и подотчетности процессов сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам и иным правообладателям;
  • снижение административных и транзакционных издержек для авторов, организаций по коллективному управлению правами и пользователей за счет цифровизации договорных и учетных процессов;
  • формирование достоверных и актуальных реестров объектов авторских и смежных прав, правообладателей, пользователей и договоров в сфере коллективного управления правами;
  • создание условий для эффективного контроля и аналитики в сфере коллективного управления правами, включая использование данных по отдельным сферам использования объектов авторских и (или) смежных прав.

Ожидаемые результаты от принятия правил

в краткосрочной перспективе:

  • запуск личных кабинетов субъектов единой цифровой платформы;
  • начало ведения основных реестров;
  • перевод заключения договоров в электронный формат на единой цифровой платформе;

в среднесрочной перспективе:

  • полноценное функционирование механизмов учета использования объектов и распределения вознаграждения;
  • повышение прозрачности отчетности организаций по коллективному управлению правами перед правообладателями и пользователями;

в долгосрочной перспективе:

  • формирование устойчивой цифровой инфраструктуры коллективного управления правами;
  • повышение доверия правообладателей к системе коллективного управления;
  • улучшение качества государственного регулирования и аналитического сопровождения сферы авторского и смежных прав.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 января.

Также разработаны Правила управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления.

Правила определяют в том числе:

  • порядок регистрации субъектов на единой цифровой платформе и использование личных кабинетов;
  • механизм заключения договоров в электронной форме с использованием ЭЦП;
  • порядок взаимодействия субъектов единой цифровой платформы.

Правилами устанавливается формирование и ведение реестров единой цифровой платформы, включая:

  • реестр произведений;
  • реестр авторов и правообладателей;
  • реестр организаций по коллективному управлению правами;
  • реестр пользователей;
  • реестр договоров.

Отдельные положения Правил регламентируют в том числе:

  • порядок учета, фиксации и отчетности об использовании объектов авторского и (или) смежных прав;
  • методологию сбора, распределения и выплаты вознаграждения;
  • обеспечение прозрачности движения денежных средств и формирование отчетов о распределении вознаграждения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
