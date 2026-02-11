#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане упростят применение НДС в медицине: разработаны правила для лекарств и медизделий

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 09:30 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения РК подготовило проект постановления правительства, направленный на упорядочение и уточнение правил применения налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Изменения позволят обеспечить единообразное и прозрачное применение налоговых норм при импорте и реализации лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, предлагается внести изменения и дополнения в постановления правительства, регулирующие вопросы освобождения от НДС и применения налоговой ставки к отдельным видам продукции медицинского назначения.

"Ключевая цель изменений – приведение перечней лекарственных средств, медицинских изделий и комплектующих в соответствие с актуальными кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Это позволит избежать расхождений при классификации товаров и упростит работу участников рынка", – пояснили в Минздраве.

Кроме того, проектом уточняются формулировки в правилах и примечаниях к перечням. Речь идет о более четком и однозначном изложении норм, которое исключает различное толкование и обеспечивает их корректное применение на практике.

Как отмечается, предлагаемые изменения не вводят новых налогов и не отменяют действующие льготы, а направлены исключительно на повышение правовой определенности и предсказуемости при налоговом и таможенном администрировании.

В Минздраве отмечают, что принятие проекта создаст более понятные условия для фармацевтических компаний, поставщиков медицинских изделий и импортеров, а также будет способствовать стабильному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках действующего законодательства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
