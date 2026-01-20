Расчет целевых индикаторов плана действий Концепции торговой политики: утверждена методика
Фото: freepik
Приказом министра торговли и интеграции от 31 декабря 2025 года утверждена Методика расчета целевых индикаторов или показателей результатов Плана действий Концепции торговой политики РК до 2030 года, сообщает Zakon.kz.
Методика включает в себя разделы:
- Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету.
- Алгоритм расчета целевого индикатора и показателя результатов.
В частности, в Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету, входят:
- Индекс физического объема оптовой и розничной торговли; ремонт автомобилей и мотоциклов.
- Индекс накопленного роста производительности труда в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов.
- Инвестиции в основной капитал.
- Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов.
- Рост доли биржевой торговли стандартизированными товарами.
- Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли.
- Рост доли современных форматов торговли.
- Объем несырьевого экспорта товаров и услуг.
- Уровень эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей.
- Темп роста международно признанных измерительных возможностей эталонов РК.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript