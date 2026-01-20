Расчет целевых индикаторов плана действий Концепции торговой политики: утверждена методика

Приказом министра торговли и интеграции от 31 декабря 2025 года утверждена Методика расчета целевых индикаторов или показателей результатов Плана действий Концепции торговой политики РК до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Методика включает в себя разделы: Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету. Алгоритм расчета целевого индикатора и показателя результатов. В частности, в Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету, входят: Индекс физического объема оптовой и розничной торговли; ремонт автомобилей и мотоциклов.

Индекс накопленного роста производительности труда в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов.

Инвестиции в основной капитал.

Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов.

Рост доли биржевой торговли стандартизированными товарами.

Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли.

Рост доли современных форматов торговли.

Объем несырьевого экспорта товаров и услуг.

Уровень эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей.

Темп роста международно признанных измерительных возможностей эталонов РК. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

