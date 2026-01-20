#Казахстан в сравнении
Право

Расчет целевых индикаторов плана действий Концепции торговой политики: утверждена методика

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 09:31 Фото: freepik
Приказом министра торговли и интеграции от 31 декабря 2025 года утверждена Методика расчета целевых индикаторов или показателей результатов Плана действий Концепции торговой политики РК до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Методика включает в себя разделы:

  1. Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету.
  2. Алгоритм расчета целевого индикатора и показателя результатов.

В частности, в Перечень целевых индикаторов и показателей результатов, подлежащих расчету, входят:

  • Индекс физического объема оптовой и розничной торговли; ремонт автомобилей и мотоциклов.
  • Индекс накопленного роста производительности труда в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов.
  • Инвестиции в основной капитал.
  • Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов.
  • Рост доли биржевой торговли стандартизированными товарами.
  • Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли.
  • Рост доли современных форматов торговли.
  • Объем несырьевого экспорта товаров и услуг.
  • Уровень эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей.
  • Темп роста международно признанных измерительных возможностей эталонов РК.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
