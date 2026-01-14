#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Экономика и бизнес

Прозрачность деятельности инвестфондов повышают в Казахстане – Мажилис взял в работу законопроект

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 10:33 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса 14 января 2026 года на пленарном заседании палаты взяли в работу законопроект "Об инвестиционных фондах" и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Татьяна Савельева напомнила, что законопроект разработан в рамках исполнения Концепции инвестиционной политики РК до 2029 года.

"Законопроект предусматривает расширение организационно-правовых форм и видов инвестиционных фондов, порядок их создания и организации деятельности, внедрение механизма защиты интересов неквалифицированных инвесторов, возможность делегирования функций по принятию решения управляющей компании", – сказала Савельева.

Два сопутствующих законопроекта, по ее словам, направлены на урегулирование отношений, возникающих при создании и организации деятельности новых видов инвестиционных фондов, а также на регламентацию процедур контроля и надзора за инвестфондами.

"Предполагается, что данная норма позволит развить фондовый рынок, улучшить прозрачность деятельности инвестфондов и повысить профессиональные навыки инвесторов", – добавила депутат.

8 января в Казахстане утвердили Концепцию инвестиционной политики до 2030 года.

Азамат Сыздыкбаев
