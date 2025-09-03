#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Мажилис взял в работу проект Цифрового кодекса

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:06 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса 3 сентября 2025 года на пленарном заседании взяли в работу проект Цифрового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов озвучил, что проект Цифрового кодекса, а также сопутствующие законопроекты разработаны в целях реализации Послания главы государства от 1 сентября 2023 года. Данный кодекс и сопутствующие законопроекты инициированы депутатами Парламента РК.

"Проект Цифрового кодекса состоит из 10 глав и направлен на регулирование отношений в цифровой среде, в том числе по видам объектов правоотношений, субъектам цифровой среды, цифровой идентификации, контролю и управлению рисками, а также обеспечению безопасности личности, общества и государства в цифровом пространстве", – сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что сопутствующими проектами закона предусматриваются дополнения, касающиеся определения и соблюдения принципов проактивности и экстерриториальности в процессах оказания госуслуг, а также введение административной ответственности за несоблюдение установленных требований.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Комитет промышленной безопасности МЧС проверил ход ликвидации последствий аварии на руднике "Жомарт"
Общество
11:52, Сегодня
Комитет промышленной безопасности МЧС проверил ход ликвидации последствий аварии на руднике "Жомарт"
Код из SMS – никому: МВД предупреждает казахстанцев
Общество
11:41, Сегодня
Код из SMS – никому: МВД предупреждает казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: