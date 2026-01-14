В Казахстане утвердили новые правила погребения на кладбищах и в колумбариях

Приказом и.о. министра национальной экономики от 9 января 2026 года внесены изменения в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила содержат:

порядок отведения места захоронения в колумбарии;

порядок захоронения умерших, их останков;

порядок проектирования и устройства могил и колумбариев;

порядок организации благоустройства мест захоронения, колумбариев и их содержания;

порядок учета и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы и колумбарии;

порядок заключения договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ, колумбарии и осуществления контроля за соблюдением их условий.

Так, предусмотрено, что местные исполнительные органы из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища, на каждого умершего жителя поселения или лица без определенного места жительства, умершего в данном поселении, для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее шести квадратных метров.

Территория кладбища состоит из участков, которые разделяются на ряды могил и обустраиваются проездами для автомобильного транспорта и проходами к участкам могил.

Местный исполнительный орган:

организует свод данных (сведений) учета и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы и колумбарии;

осуществляет контроль за соблюдением условий договора по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ и колумбарий;

размещает актуальную информацию по занятым и свободным участкам и колумбарных ниш на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в публичной кадастровой карте.

В свою очередь аким города, района, поселка, сельского округа ведет учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы и колумбарии на основании журналов учета.

Акимат также организует погребение безродных и общественные работы по содержанию в надлежащем состоянии кладбищ и иных мест захоронения.

Аппарат акима обеспечивает санитарию населенных пунктов, содержание мест захоронений и погребение безродных.

Захоронение производится на территории кладбища или в колумбарии после предъявления администрации кладбища или колумбария свидетельства о смерти, выданного регистрирующим органом, при захоронении останков в колумбарии, необходимо предъявление справки о кремации.

Захоронение останков после кремации (праха) в урнах проводится в колумбариях или в могилах.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших размещаются на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

Колумбарии размещаются на землях общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища.

На урне с прахом указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) умершего и регистрационный номер кремации.

Колумбарии подразделяются на:

открытые – стены с ячейками располагаются на кладбищах под открытым небом;

закрытые – размещаются внутри зданий.

Захоронение регистрируется в журнале учета, который ведется администрацией кладбища.

Журнал учета содержит следующие сведения:

год, месяц, число погребения;

номер могилы либо колумбарной ниши;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) умершего;

дата рождения и смерти;

причина смерти;

номер, дата и кем выдано свидетельство или уведомление о смерти, полученное посредством веб-портала "электронного правительства";

фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность, адрес близких родственников либо супруга/супруги покойного, в случае отсутствия родственников адрес лица, производящего захоронение либо наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес организации, производящей захоронение.

По письменному заявлению близких родственников, а также супруга/супруги в местный исполнительный орган, аппарат акима района в городе при предоставлении документов, подтверждающих близкое родство с ранее умершим, погребение умершего или его останков рядом с ранее умершим близким родственником либо супругом/супругой обеспечивается при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы, а также колумбарной ниши ранее умершего близкого родственника.

Захоронение найденных тел умерших или их останков, утопленников, скоропостижно умерших вне дома, находящихся в морге после судебно-медицинского исследования, при отсутствии родственников или лиц и учреждений, которые могут взять на себя организацию похорон, возлагается на местные исполнительные органы после регистрации факта смерти.

Захоронение безродных производится за счет бюджетных средств.

Перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах не допускается, кроме случаев:

преждевременной ликвидации кладбища или его участка;

при транспортировке останков из отдельных могил для перезахоронения по Республике Казахстан или за ее пределами;

обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных захоронений.

Перезахоронение останков допускается только при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Изъятие урны с прахом из колумбарной ниши без предварительного уведомления администрации кладбища (администрации колумбария) не допускается.

Изъятие урны с прахом из ниши колумбария производится в присутствии уполномоченного должностного лица администрации кладбища (администрации колумбария) в соответствии с датой и временем, указанными в уведомлении.

Администрация кладбища (администрации колумбария) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изъятия урны с прахом, в удостоверение о захоронении урны с прахом вносится запись об изъятии урны с прахом.

Освободившаяся колумбарная ниша не ранее чем через три рабочих дня, следующих за днем изъятия урны с прахом, передается администрацией кладбища (администрации колумбария) под новое захоронение.

Проектирование и устройство могил:

расстояние между участками могил составляет по длинным сторонам не менее 1 метра , а коротким – не менее 0,5 метра;

, а коротким – не менее 0,5 метра; глубина могилы устанавливается в зависимости от характера грунта и уровня подпочвенных вод и составляет не менее чем 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба (при наличии). Во всех случаях отметка для могилы составляет на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод;

от поверхности земли до крышки гроба (при наличии). Во всех случаях отметка для могилы составляет на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод; для умерших от особо опасных инфекций глубина могилы устанавливается на уровне 2-х метров , при этом на дно размещается хлорная известь слоем не менее 10 сантиметров;

, при этом на дно размещается хлорная известь слоем не менее 10 сантиметров; каждая могила имеет насыпь высотой 0,5 метра (надмогильный холмик) от поверхности земли. Надмогильный холмик выступает за края могилы для защиты ее от атмосферных вод.

Проектирование и устройство колумбариев:

Стены колумбария выполняют функцию хранилища погребальных урн.

Размер колумбарной ниши устанавливается, исходя из формы, объема и заданной вместимости урны с прахом и составляет 400*400*300 миллиметров.

Порядок благоустройства и содержания крематориев и колумбариев:

все помещения, входящие в состав крематориев, оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Применение систем рециркуляции воздуха не допускается.

стирка, обезвреживание и ремонт спецодежды в домашних условиях запрещается, а инструмент, применяемый при производстве работ, не выносится за пределы кладбища;

помещения зданий и сооружений содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений проводится не реже одного раза в сутки;

к хранению уборочного инвентаря (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, швабры и другое) для уборки помещений зданий и сооружений предъявляются следующие требования: наличие маркировки; используется строго по назначению; после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается; хранится упорядочено в специально выделенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках;

спецодежда хранится в промаркированных отделениях шкафов в гардеробных для спецодежды и специальной обуви, отдельно от личной одежды;

стирка и ремонт спецодежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже одного раза в месяц. В целях исключения рисков распространения инфекционных заболеваний и особо опасных инфекций обезвреживание спецодежды проводится после каждого применения в соответствии с приказом "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации";

санитарно-бытовые помещения, их устройство, оборудование и обеспеченность расходными материалами соответствуют числу работающих на местах погребения и в крематориях, включая в том числе гардеробную с раковиной, туалет, помещения для обогрева работающих, сушки спецодежды, комнату приема пищи;

комната приема пищи (при наличии) оборудуется столами, скамейками (стульями) с гигиеническим покрытием, мебелью для хранения посуды, раковиной с подводом горячей и холодной воды, водой питьевого качества (допускается вода, расфасованная в емкости), холодильником. Допускается использование электрочайников и микроволновых печей.

Лица, занимающиеся преданием огню (кремацией):

прививаются против столбняка и сибирской язвы;

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – комплектом спецодежды и спецобуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, респиратор или марлевая повязка, закрывающая рот и нос, комбинезон).

Администрация кладбищ (администрация колумбария) обеспечивает:

предоставление гражданам полной информации о порядке оказания ритуальных услуг, в том числе с размещением информации на стендах на территории кладбища или колумбария;

своевременную подготовку могил для захоронения умерших или их останков;

соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил и колумбарных ниш;

содержание в исправном состоянии зданий, колумбариев, инженерного оборудования, территории кладбища, ограждения, освещения;

контроль за организацией работ по содержанию кладбищ, включая систематическую уборку дорожек общего пользования и участков хозяйственного назначения, обслуживание сетей водоснабжения, уход за зеленными насаждениями на всей территории кладбища, текущий ремонт дорог и своевременный вывоз мусора;

предоставления гражданам напрокат инвентаря для ухода за местом захоронения;

предоставление равного доступа субъектам ритуальных услуг.

Благоустройство мест захоронения и их содержание

В границах участка, отведенного под захоронение, допускается:

устанавливать надмогильные памятники и сооружения из естественного камня или бетона, мемориальные плиты колумбариев, цветники и скамейки;

производить посадку цветов на могиле, зеленой изгороди из декоративного кустарника с последующей ее подстрижкой.

Дальнейшее содержание могил в надлежащем порядке обеспечиваются близкими родственниками и пережившим супругом/супругой.

Не допускается размещение памятников и сооружений, устройство столиков, скамеек и сооружений за пределами участка захоронения.

Территория кладбища (проезды, дорожки, клумбы, газоны, канализационная, электрическая и водопроводная сеть и сооружения) содержится местными исполнительными органами в надлежащем порядке в соответствии с законодательством о местном государственном управлении и самоуправлении.

Указывается, что заключение договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ между местным исполнительным органом и администрацией кладбища осуществляется по итогам конкурса в срок, установленный в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Приказ вводится в действие 24 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Алматы в ближайшие дни заработает крематорий.