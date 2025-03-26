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Право

Как будут развивать региональную науку: приняты методические рекомендации

Утверждены методические рекомендации по развитию региональной науки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 09:41 Фото: pixabay
И.о. министра науки и высшего образования приказом от 14 марта 2025 года утвердил методические рекомендации по развитию региональной науки и финансированию научных, научно-технических проектов и программ из бюджета местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Общая эффективность работы регионов по развитию науки оценивается по уровню достижения следующих индикаторов и показателей:

  • ключевого национального индикатора "Уровень активности в области инноваций, %",
  • цели "Развитие прикладной науки и экосистемы коммерциализации РННТД";
  • целевого индикатора "Расходы на НИОКР от внутреннего регионального продукта";
  • задачи по увеличению количества коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ;
  • показателя Доля коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ в регионе (с мероприятиями "1. Проведение ежегодных конкурсов по предоставлению региональных грантов на прикладные научные исследования и проекты коммерциализации РННТД", "2. Проведение заседаний региональных советов по науке", "3. Проведение семинаров по повышению квалификации менеджеров по коммерциализации технологий в соответствии с международными стандартами");
  • показателя Доля расходов предпринимательского сектора от общего объема затрат на НИОКР (с мероприятиями "1. Проведение научно-инновационных хакатонов, направленных на решение актуальных технологических задач предприятий", "2. Формирование перечня и утверждение на научно-техническом совете технологические задачи крупных промышленных и других предприятий").

Региональные советы по науке создаются при МИО и обеспечивают взаимодействие между наукой, промышленностью, бизнесом и органами власти в регионе, взаимодействие субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, для выработки рекомендаций по приоритетным направлениям и решениям научных задач на региональном уровне.

Основными целями взаимодействия являются:

  • развитие НИОКР в регионе на основе производственных возможностей каждого региона;
  • создание механизмов для прямого взаимодействия научных организаций, ОВПО с предприятиями в целях решения технологических задач и повышения конкурентоспособности продукции;
  • разработка и финансирование научных проектов в соответствии с потребностями региональной экономики, с использованием местных бюджетных средств;
  • поддержка научных исследований, направленных на развитие ключевых отраслей экономики Казахстана.

Региональные советы по науке:

  • разрабатывают предложения по приоритетным направлениям развития науки в регионе;
  • разрабатывают предложения по включению показателей по развитию научной, научно-технической деятельности, коммерциализации результатов РННТД в Планы развития МИО;
  • вырабатывают меры для развития региональной науки и коммерциализации результатов НИОКР;
  • разрабатывают предложения по финансированию прикладных НИОКР из бюджета МИО, по бюджетным заявкам для финансирования прикладных НИОКР, с учетом соответствия приоритетам развития науки региона, для объявления конкурса по грантовому финансированию в рамках государственного заказа МИО;
  • разрабатывают предложения к конкурсной документации по грантовому финансированию в рамках государственного заказа МИО, обеспечивая соответствие приоритетам развития науки региона;
  • рассматривают конкурсные заявки на актуальность для развития региона;
  • разрабатывают предложения по внедрению наукоёмких технологий и инноваций;
  • участвуют в формировании научно-технической политики региона;
  • содействуют взаимодействию между научными организациями и ОВПО, бизнесом и органами власти;
  • вносят предложения по научно-техническому развитию региона, включая развитие материально-технической базы научных организаций и ОВПО региона, подготовку научных кадров, финансовое обеспечение;
  • рассматривают и заслушивают итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности;
  • вносят предложения по совершенствованию законодательства в сфере науки;
  • участвуют в разработке и актуализации документов системы государственного планирования, в научном прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, в том числе оценке вероятности, степени воздействия и предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионе, в прогнозировании и предотвращении энергетических катастроф, эпидемий, вспышек, с оценкой возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и привлечением научного сообщества, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, сейсмологии, инженерии, медицины;
  • вырабатывают предложения по оказанию мер поддержки и поощрения ученых, научных работников научных организаций и ОВПО, в том числе молодых ученых.

Методическими рекомендациями определены компетенции участников взаимодействия.

Компетенции МНВО:

  • является уполномоченным органом в области науки (далее – уполномоченный орган), осуществляет межотраслевую координацию и реализует государственную политику в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации РННТД;
  • координирует научные, научно-технические проекты и программы фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа МИО, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
  • разрабатывает приоритетные направления развития науки в соответствии со стратегическими приоритетными направлениями развития науки и технологий, определяемыми Национальным советом по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, и представляет их на утверждение ВНТК;
  • координирует работу отраслевых уполномоченных органов, МИО, осуществляемую в рамках научных, научно-технических проектов и программ;
  • разрабатывает и утверждает Правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;
  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области науки и научно-технической деятельности.

Компетенции МИО:

  • определяют приоритетные направления развития науки в регионе и организуют финансирование научных, научно-технических проектов, реализуемых в регионе, включая прикладные НИОКР;
  • организовывают разработку прикладных научных, научно-технических проектов в рамках государственного заказа МИО и осуществление их реализации;
  • участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе;
  • обеспечивают проведение государственной политики в области коммерциализации РННТД на соответствующей территории;
  • называют содействие по привлечению грантов и инвестиций субъектов частного предпринимательства для финансирования проектов коммерциализации РННТД, участвуют в их софинансировании;
  • осуществляют меры по обеспечению взаимодействия субъектов частного предпринимательства, квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности с целью создания совместных производств, осуществляющих выпуск продукции и (или) внедрение новых технологий;
  • создают советы по науке в регионах для обеспечения взаимодействия субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;
  • участвуют в создании и (или) уставном капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в коммерциализации (практическом применении) РННТД, в том числе стартап-компаний;
  • осуществляют мониторинг реализации программ содействия коммерциализации РННТД;
  • участвуют совместно с уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в методическом обеспечении коммерциализации РННТД;
  • вносят предложения по приоритетным направлениям развития науки;
  • утверждают отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа МИО.

Отраслевые уполномоченные органы:

  • участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации РННТД, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;
  • участвуют в формировании приоритетных направлений прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;
  • участвуют в разработке Правил финансирования науки.

Фонд науки:

  • предоставляет гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности аккредитованным субъектам научной и (или) научно-технической деятельности и иным участникам коммерциализации;
  • оказывает организационное и правовое содействие участникам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая бизнес-акселерацию, технологическое бизнес-инкубирование, технологическое брокерство, поиск потенциальных инвесторов, проведение маркетинговых и иных мероприятий;
  • проводит мониторинг рынка инноваций и новых технологий;
  • оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги;
  • участвует в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования.

Научные организации и ОВПО:

  • проводят прикладные НИОКР;
  • разрабатывают инновационные технологии и продукты для решения региональных и национальных задач;
  • участвуют в коммерциализации РННТД (через центры коммерциализации, стартапы, консорциумы);
  • сотрудничают с бизнесом в научных проектах, ориентируясь на практическое применение знаний.

Предприятия и бизнес-структуры:

  • формулируют технологические задачи и потребности для научного сообщества;
  • внедряют научные разработки, новые или улучшенные товары, процессы и услуги в производство;
  • участвуют в индустриально-научных технологических консорциумах для коммерциализации РННТД;
  • инвестируют в научно-технические проекты и совместно реализуют их с научными организациями и ОВПО.

Квазигосударственные организации:

  • участвуют в финансировании и внедрении инноваций;
  • поддерживают коммерциализацию РННТД;
  • развивают научно-техническую инфраструктуру и содействуют реализации стратегических проектов в сфере науки.

Инвесторы и венчурные капиталисты:

  • финансируют стартапы и перспективные НИОКР;
  • поддерживают коммерциализацию и вывод на рынок новых технологии;
  • участвуют в совместных проектах с научными организациями и ОВПО.

Порядок финансирования научных, научно-технических проектов и программ из бюджета МИО в рамках государственного заказа МИО, а также утверждения отчетов по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа МИО устанавливается в соответствии с Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

Приказ введен в действие с 24 марта.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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