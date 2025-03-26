Как будут развивать региональную науку: приняты методические рекомендации
Общая эффективность работы регионов по развитию науки оценивается по уровню достижения следующих индикаторов и показателей:
- ключевого национального индикатора "Уровень активности в области инноваций, %",
- цели "Развитие прикладной науки и экосистемы коммерциализации РННТД";
- целевого индикатора "Расходы на НИОКР от внутреннего регионального продукта";
- задачи по увеличению количества коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ;
- показателя Доля коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ в регионе (с мероприятиями "1. Проведение ежегодных конкурсов по предоставлению региональных грантов на прикладные научные исследования и проекты коммерциализации РННТД", "2. Проведение заседаний региональных советов по науке", "3. Проведение семинаров по повышению квалификации менеджеров по коммерциализации технологий в соответствии с международными стандартами");
- показателя Доля расходов предпринимательского сектора от общего объема затрат на НИОКР (с мероприятиями "1. Проведение научно-инновационных хакатонов, направленных на решение актуальных технологических задач предприятий", "2. Формирование перечня и утверждение на научно-техническом совете технологические задачи крупных промышленных и других предприятий").
Региональные советы по науке создаются при МИО и обеспечивают взаимодействие между наукой, промышленностью, бизнесом и органами власти в регионе, взаимодействие субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, для выработки рекомендаций по приоритетным направлениям и решениям научных задач на региональном уровне.
Основными целями взаимодействия являются:
- развитие НИОКР в регионе на основе производственных возможностей каждого региона;
- создание механизмов для прямого взаимодействия научных организаций, ОВПО с предприятиями в целях решения технологических задач и повышения конкурентоспособности продукции;
- разработка и финансирование научных проектов в соответствии с потребностями региональной экономики, с использованием местных бюджетных средств;
- поддержка научных исследований, направленных на развитие ключевых отраслей экономики Казахстана.
Региональные советы по науке:
- разрабатывают предложения по приоритетным направлениям развития науки в регионе;
- разрабатывают предложения по включению показателей по развитию научной, научно-технической деятельности, коммерциализации результатов РННТД в Планы развития МИО;
- вырабатывают меры для развития региональной науки и коммерциализации результатов НИОКР;
- разрабатывают предложения по финансированию прикладных НИОКР из бюджета МИО, по бюджетным заявкам для финансирования прикладных НИОКР, с учетом соответствия приоритетам развития науки региона, для объявления конкурса по грантовому финансированию в рамках государственного заказа МИО;
- разрабатывают предложения к конкурсной документации по грантовому финансированию в рамках государственного заказа МИО, обеспечивая соответствие приоритетам развития науки региона;
- рассматривают конкурсные заявки на актуальность для развития региона;
- разрабатывают предложения по внедрению наукоёмких технологий и инноваций;
- участвуют в формировании научно-технической политики региона;
- содействуют взаимодействию между научными организациями и ОВПО, бизнесом и органами власти;
- вносят предложения по научно-техническому развитию региона, включая развитие материально-технической базы научных организаций и ОВПО региона, подготовку научных кадров, финансовое обеспечение;
- рассматривают и заслушивают итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности;
- вносят предложения по совершенствованию законодательства в сфере науки;
- участвуют в разработке и актуализации документов системы государственного планирования, в научном прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, в том числе оценке вероятности, степени воздействия и предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионе, в прогнозировании и предотвращении энергетических катастроф, эпидемий, вспышек, с оценкой возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и привлечением научного сообщества, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, сейсмологии, инженерии, медицины;
- вырабатывают предложения по оказанию мер поддержки и поощрения ученых, научных работников научных организаций и ОВПО, в том числе молодых ученых.
Методическими рекомендациями определены компетенции участников взаимодействия.
Компетенции МНВО:
- является уполномоченным органом в области науки (далее – уполномоченный орган), осуществляет межотраслевую координацию и реализует государственную политику в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации РННТД;
- координирует научные, научно-технические проекты и программы фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа МИО, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- разрабатывает приоритетные направления развития науки в соответствии со стратегическими приоритетными направлениями развития науки и технологий, определяемыми Национальным советом по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, и представляет их на утверждение ВНТК;
- координирует работу отраслевых уполномоченных органов, МИО, осуществляемую в рамках научных, научно-технических проектов и программ;
- разрабатывает и утверждает Правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;
- разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области науки и научно-технической деятельности.
Компетенции МИО:
- определяют приоритетные направления развития науки в регионе и организуют финансирование научных, научно-технических проектов, реализуемых в регионе, включая прикладные НИОКР;
- организовывают разработку прикладных научных, научно-технических проектов в рамках государственного заказа МИО и осуществление их реализации;
- участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе;
- обеспечивают проведение государственной политики в области коммерциализации РННТД на соответствующей территории;
- называют содействие по привлечению грантов и инвестиций субъектов частного предпринимательства для финансирования проектов коммерциализации РННТД, участвуют в их софинансировании;
- осуществляют меры по обеспечению взаимодействия субъектов частного предпринимательства, квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности с целью создания совместных производств, осуществляющих выпуск продукции и (или) внедрение новых технологий;
- создают советы по науке в регионах для обеспечения взаимодействия субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;
- участвуют в создании и (или) уставном капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в коммерциализации (практическом применении) РННТД, в том числе стартап-компаний;
- осуществляют мониторинг реализации программ содействия коммерциализации РННТД;
- участвуют совместно с уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в методическом обеспечении коммерциализации РННТД;
- вносят предложения по приоритетным направлениям развития науки;
- утверждают отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа МИО.
Отраслевые уполномоченные органы:
- участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации РННТД, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;
- участвуют в формировании приоритетных направлений прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;
- участвуют в разработке Правил финансирования науки.
Фонд науки:
- предоставляет гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности аккредитованным субъектам научной и (или) научно-технической деятельности и иным участникам коммерциализации;
- оказывает организационное и правовое содействие участникам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая бизнес-акселерацию, технологическое бизнес-инкубирование, технологическое брокерство, поиск потенциальных инвесторов, проведение маркетинговых и иных мероприятий;
- проводит мониторинг рынка инноваций и новых технологий;
- оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги;
- участвует в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования.
Научные организации и ОВПО:
- проводят прикладные НИОКР;
- разрабатывают инновационные технологии и продукты для решения региональных и национальных задач;
- участвуют в коммерциализации РННТД (через центры коммерциализации, стартапы, консорциумы);
- сотрудничают с бизнесом в научных проектах, ориентируясь на практическое применение знаний.
Предприятия и бизнес-структуры:
- формулируют технологические задачи и потребности для научного сообщества;
- внедряют научные разработки, новые или улучшенные товары, процессы и услуги в производство;
- участвуют в индустриально-научных технологических консорциумах для коммерциализации РННТД;
- инвестируют в научно-технические проекты и совместно реализуют их с научными организациями и ОВПО.
Квазигосударственные организации:
- участвуют в финансировании и внедрении инноваций;
- поддерживают коммерциализацию РННТД;
- развивают научно-техническую инфраструктуру и содействуют реализации стратегических проектов в сфере науки.
Инвесторы и венчурные капиталисты:
- финансируют стартапы и перспективные НИОКР;
- поддерживают коммерциализацию и вывод на рынок новых технологии;
- участвуют в совместных проектах с научными организациями и ОВПО.
Порядок финансирования научных, научно-технических проектов и программ из бюджета МИО в рамках государственного заказа МИО, а также утверждения отчетов по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа МИО устанавливается в соответствии с Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.
Приказ введен в действие с 24 марта.