Как будут развивать региональную науку: приняты методические рекомендации

И.о. министра науки и высшего образования приказом от 14 марта 2025 года утвердил методические рекомендации по развитию региональной науки и финансированию научных, научно-технических проектов и программ из бюджета местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Общая эффективность работы регионов по развитию науки оценивается по уровню достижения следующих индикаторов и показателей:

ключевого национального индикатора "Уровень активности в области инноваций, %",

цели "Развитие прикладной науки и экосистемы коммерциализации РННТД";

целевого индикатора "Расходы на НИОКР от внутреннего регионального продукта";

задачи по увеличению количества коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ;

показателя Доля коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ в регионе (с мероприятиями "1. Проведение ежегодных конкурсов по предоставлению региональных грантов на прикладные научные исследования и проекты коммерциализации РННТД", "2. Проведение заседаний региональных советов по науке", "3. Проведение семинаров по повышению квалификации менеджеров по коммерциализации технологий в соответствии с международными стандартами");

показателя Доля расходов предпринимательского сектора от общего объема затрат на НИОКР (с мероприятиями "1. Проведение научно-инновационных хакатонов, направленных на решение актуальных технологических задач предприятий", "2. Формирование перечня и утверждение на научно-техническом совете технологические задачи крупных промышленных и других предприятий").

Региональные советы по науке создаются при МИО и обеспечивают взаимодействие между наукой, промышленностью, бизнесом и органами власти в регионе, взаимодействие субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, для выработки рекомендаций по приоритетным направлениям и решениям научных задач на региональном уровне.

Основными целями взаимодействия являются:

развитие НИОКР в регионе на основе производственных возможностей каждого региона;

создание механизмов для прямого взаимодействия научных организаций, ОВПО с предприятиями в целях решения технологических задач и повышения конкурентоспособности продукции;

разработка и финансирование научных проектов в соответствии с потребностями региональной экономики, с использованием местных бюджетных средств;

поддержка научных исследований, направленных на развитие ключевых отраслей экономики Казахстана.

Региональные советы по науке:

разрабатывают предложения по приоритетным направлениям развития науки в регионе;

разрабатывают предложения по включению показателей по развитию научной, научно-технической деятельности, коммерциализации результатов РННТД в Планы развития МИО;

вырабатывают меры для развития региональной науки и коммерциализации результатов НИОКР;

разрабатывают предложения по финансированию прикладных НИОКР из бюджета МИО, по бюджетным заявкам для финансирования прикладных НИОКР, с учетом соответствия приоритетам развития науки региона, для объявления конкурса по грантовому финансированию в рамках государственного заказа МИО;

разрабатывают предложения к конкурсной документации по грантовому финансированию в рамках государственного заказа МИО, обеспечивая соответствие приоритетам развития науки региона;

рассматривают конкурсные заявки на актуальность для развития региона;

разрабатывают предложения по внедрению наукоёмких технологий и инноваций;

участвуют в формировании научно-технической политики региона;

содействуют взаимодействию между научными организациями и ОВПО, бизнесом и органами власти;

вносят предложения по научно-техническому развитию региона, включая развитие материально-технической базы научных организаций и ОВПО региона, подготовку научных кадров, финансовое обеспечение;

рассматривают и заслушивают итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности;

вносят предложения по совершенствованию законодательства в сфере науки;

участвуют в разработке и актуализации документов системы государственного планирования, в научном прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, в том числе оценке вероятности, степени воздействия и предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионе, в прогнозировании и предотвращении энергетических катастроф, эпидемий, вспышек, с оценкой возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и привлечением научного сообщества, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, сейсмологии, инженерии, медицины;

вырабатывают предложения по оказанию мер поддержки и поощрения ученых, научных работников научных организаций и ОВПО, в том числе молодых ученых.

Методическими рекомендациями определены компетенции участников взаимодействия.

Компетенции МНВО:

является уполномоченным органом в области науки (далее – уполномоченный орган), осуществляет межотраслевую координацию и реализует государственную политику в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации РННТД;

координирует научные, научно-технические проекты и программы фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа МИО, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

разрабатывает приоритетные направления развития науки в соответствии со стратегическими приоритетными направлениями развития науки и технологий, определяемыми Национальным советом по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, и представляет их на утверждение ВНТК;

координирует работу отраслевых уполномоченных органов, МИО, осуществляемую в рамках научных, научно-технических проектов и программ;

разрабатывает и утверждает Правила базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области науки и научно-технической деятельности.

Компетенции МИО:

определяют приоритетные направления развития науки в регионе и организуют финансирование научных, научно-технических проектов, реализуемых в регионе, включая прикладные НИОКР;

организовывают разработку прикладных научных, научно-технических проектов в рамках государственного заказа МИО и осуществление их реализации;

участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координации работы по проведению прикладных научных исследований в регионе;

обеспечивают проведение государственной политики в области коммерциализации РННТД на соответствующей территории;

называют содействие по привлечению грантов и инвестиций субъектов частного предпринимательства для финансирования проектов коммерциализации РННТД, участвуют в их софинансировании;

осуществляют меры по обеспечению взаимодействия субъектов частного предпринимательства, квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности с целью создания совместных производств, осуществляющих выпуск продукции и (или) внедрение новых технологий;

создают советы по науке в регионах для обеспечения взаимодействия субъектов частного предпринимательства (в том числе иностранных), квазигосударственного сектора с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;

участвуют в создании и (или) уставном капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в коммерциализации (практическом применении) РННТД, в том числе стартап-компаний;

осуществляют мониторинг реализации программ содействия коммерциализации РННТД;

участвуют совместно с уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в методическом обеспечении коммерциализации РННТД;

вносят предложения по приоритетным направлениям развития науки;

утверждают отчеты по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа МИО.

Отраслевые уполномоченные органы:

участвуют в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации РННТД, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

участвуют в формировании приоритетных направлений прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;

участвуют в разработке Правил финансирования науки.

Фонд науки:

предоставляет гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности аккредитованным субъектам научной и (или) научно-технической деятельности и иным участникам коммерциализации;

оказывает организационное и правовое содействие участникам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая бизнес-акселерацию, технологическое бизнес-инкубирование, технологическое брокерство, поиск потенциальных инвесторов, проведение маркетинговых и иных мероприятий;

проводит мониторинг рынка инноваций и новых технологий;

оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги;

участвует в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования.

Научные организации и ОВПО:

проводят прикладные НИОКР;

разрабатывают инновационные технологии и продукты для решения региональных и национальных задач;

участвуют в коммерциализации РННТД (через центры коммерциализации, стартапы, консорциумы);

сотрудничают с бизнесом в научных проектах, ориентируясь на практическое применение знаний.

Предприятия и бизнес-структуры:

формулируют технологические задачи и потребности для научного сообщества;

внедряют научные разработки, новые или улучшенные товары, процессы и услуги в производство;

участвуют в индустриально-научных технологических консорциумах для коммерциализации РННТД;

инвестируют в научно-технические проекты и совместно реализуют их с научными организациями и ОВПО.

Квазигосударственные организации:

участвуют в финансировании и внедрении инноваций;

поддерживают коммерциализацию РННТД;

развивают научно-техническую инфраструктуру и содействуют реализации стратегических проектов в сфере науки.

Инвесторы и венчурные капиталисты:

финансируют стартапы и перспективные НИОКР;

поддерживают коммерциализацию и вывод на рынок новых технологии;

участвуют в совместных проектах с научными организациями и ОВПО.

Порядок финансирования научных, научно-технических проектов и программ из бюджета МИО в рамках государственного заказа МИО, а также утверждения отчетов по выполненным прикладным научным, научно-техническим проектам и программам в рамках государственного заказа МИО устанавливается в соответствии с Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

Приказ введен в действие с 24 марта.