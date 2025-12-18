Утверждено положение о научно-техническом совете Агентства по атомной энергии

Приказом и.о. председателя Агентства по атомной энергии от 9 декабря 2025 года утверждено Положение о научно-техническом совете Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Научно-технический совет (НТС) является консультативно-совещательным органом при Агентстве по атомной энергии и создается для выработки предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также оценки научно-технических проектов и программ.

Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:

разработка предложений и содействие в реализации государственной политики в области науки и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности;

выработка предложений по формированию реализации научно-технических проектов и программ;

выработка предложений по совершенствованию законодательных актов РК в области научной и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности;

рассмотрение проектов научно-исследовательских, научно- технических и опытно-конструкторских работ в сферах, регулируемых Агентством;

разработка предложений и реализация мер по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств, направляемых недропользователями на финансирование научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ;

выработка предложений и участие в развитии отраслевых научных организаций и организации технологической и инновационной деятельности.

НТС выполняет следующие функции:

по вопросам финансирования научных исследований, научных, научно-технических проектов и программ, НИОКР и технологических работ, а также проектов коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности (РННТД) из средств государственного бюджета:

вырабатывает предложения по формированию научно-технических и научно-технологических задач и программ Агентства;

вырабатывает предложения по формированию специализированных направлений в целях реализации приоритетных направлений научной, научно-технической деятельности в областях, регулируемых Агентством;

вырабатывает предложения при разработке конкурсной документации по грантовому и программно-целевому финансированию проектов и программ, а также проектов по коммерциализации РННТД в областях, регулируемых Агентством;

вырабатывает предложения при разработке технических заданий по программно-целевому финансированию в областях, регулируемых Агентством;

рассматривает заявки, направляемые в уполномоченный орган в области науки для определения форм и объемов финансирования, выделяемых для реализации проектов и программ в сферах, регулируемых Агентством;

рассматривает и вырабатывает рекомендации научной новизны, научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ, экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования;

по вопросам государственной технологической политики и мерам государственной поддержки инновационной деятельности:

разрабатывает предложения по основным направлениям государственной технологической политики;

вырабатывает предложения по определению приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;

вырабатывает рекомендации по вопросам инновационного и технологического развития в сферах, регулируемых Агентством;

вырабатывает предложения по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;

рассматривает и вырабатывает предложения по государственной технологической политике по отраслевым направлениям Агентства;

вырабатывает предложения по определению ключевых (приоритетных) технологий, отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ;

вырабатывает предложения по формированию и развитию системы поиска технологий, их идентификации и оказания содействия в их продвижении на рынок;

вырабатывает предложения по определению приоритетных направлений предоставления инновационных грантов, для дальнейшего предоставления в уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности.

по вопросам финансирования из средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых на поддержку и развитие науки и технологий:

формирует ежегодно до 1 ноября перечень приоритетных направлений научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах Агентства и актуализирует его;

перечень приоритетных направлений научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах Агентства и актуализирует его; рассматривает и согласовывает в рамках программно-целевого финансирования соответствующие Перечню проекты научно-технических заданий и проекты цифровизации, представленные Агентством.

иные вопросы в рамках выполнения задач Агентства:

рассматривает и согласовывает стратегические и программные документы подведомственных научных организаций;

заслушивает отчеты о научной, научно-технической и производственной деятельности подведомственных научных организаций;

рассматривает вопросы сотрудничества с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, высшими учебными заведениями, недропользователями, предпринимателями, субъектами квазигосударственного сектора с целью создания совместных производств, осуществляющих выпуск высокотехнологичной продукции и внедрение новых технологий;

рассматривает и вырабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов РК в области научной и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также в регулируемых сферах Агентства;

рассматривает другие вопросы с выработкой соответствующих рекомендаций по поручению первого руководителя Агентства.

Состав НТС

Состав НТС формируется Агентством с учетом предложений и рекомендаций государственных органов, научного сообщества, субъектов частного предпринимательства и иных юридических лиц, в том числе недропользователей, и утверждается первым руководителем Агентства.

НТС состоит из председателя, заместителя председателя и постоянных членов. В состав НТС входят ведущие ученые в регулируемых Агентством сферах, представители государственных органов и институтов развития, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", национальных холдингов и компаний, члены национальных научных советов, отраслевых ассоциаций субъектов частного предпринимательства, недропользователей, а также профильных научных организаций, являющихся субъектами научной и научно-технической деятельности.

В состав НТС включаются ученые:

являющиеся гражданами Республики Казахстан;

имеющие степень доктора (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук, являющиеся работниками аккредитованных субъектов научной и научно-технической деятельности в течение трех лет до даты формирования состава НТС или занимающиеся научной или научно-технической деятельностью в зарубежных научных организациях или научных организациях и организациях высшего и послевузовского образования;

до даты формирования состава НТС или занимающиеся научной или научно-технической деятельностью в зарубежных научных организациях или научных организациях и организациях высшего и послевузовского образования; имеющие стаж научно-исследовательской или научно-педагогической работы в регулируемых сферах Агентства пять лет.

70% от состава НТС состоит из имеющих стаж работы не менее пяти лет:

представителей государственных органов, рекомендованных соответствующими государственными органами;

представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, рекомендованных соответствующими организациями в регулируемых сферах Агентства;

членов национальных научных советов, представителей отраслевых ассоциаций субъектов частного предпринимательства, недропользователей, профильных научных организаций, являющихся субъектами научной и научно-технической деятельности;

субъектов частного предпринимательства и их объединений, рекомендованных Национальной палатой предпринимателей "Атамекен".

Председатель и заместитель председателя НТС избираются из числа членов НТС посредством открытого голосования на первом заседании совета.

Состав НТС утверждается сроком на три года и состоит из нечетного числа членов НТС в количестве не менее девяти и не более 25 человек.

При НТС создаются секции, осуществляющие свою деятельность по организации научного обеспечения и рассмотрения профильных вопросов, выносимых на заседание НТС. Секции действуют в рамках настоящего Положения, порядок их работы определяется решениями НТС.

Работа НТС осуществляется в форме проведения очных и заочных заседаний.

Рабочим органом НТС является Департамент науки и инноваций Агентства.

Приказ вводится в действие с 28 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что утверждено положение об Агентстве по атомной энергии.

В марте текущего года президент подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии. Новое ведомство возглавил Алмасадам Саткалиев.