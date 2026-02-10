Правила безопасности на городском рельсовом транспорте: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта РК от 3 февраля 2026 года внесены дополнения в Правила безопасности на городском рельсовом транспорте, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что к прочим нарушениям безопасности движения относятся случаи, не имеющие последствия особого случая брака в работе и брака в работе на путях ГРТ, перечень которых определен настоящими Правилами:

случаи столкновения, схода подвижного состава на путях ГРТ.

Кроме того, к указанным нарушениям относятся:

прием поезда на занятый путь – проследование прибывающего поезда (хотя бы частью локомотива) на разрешающий входной (маршрутный) сигнал светофора или пригласительный сигнал, или выдача разрешения машинисту поезда на следование на станцию при маршруте, приготовленном на путь, занятый другим поездом или подвижным составом;

прием (отправление) поезда по не готовому маршруту;

проезд запрещающего сигнала светофора;

перевод стрелочного перевода под подвижным составом ГРТ;

проезд станции электропоездом без остановки по необоснованной причине:

саморасцепление автосцепок, сцепных устройств вагонов в составе поезда;

не ограждение сигналами остановки места препятствия для движения поездов или производства работ, требующего остановки поезда;

ложное разрешающее показание светофора при системе автоматической блокировки взамен запрещающего;

ложное разрешающее показание светофора при управлении движением на основе беспроводной связи;

самопроизвольный уход подвижного состава на перегон или путь отстоя;

наезд на препятствие или тупиковые упоры;

изломы оси, осевой шейки колеса, колесной пары подвижного состава ГРТ;

обрыв автосцепки, сцепных устройств подвижного состава в поезде ГРТ;

излом рельса подвижного состава ГРТ;

заклинивание колесной пары ГРТ;

нарушение габаритов подвижного состава, оборудования или приближения строений;

падение на путь деталей подвижного состава ГРТ, предметов, вызвавших нарушение графика движения поездов;

полный перерыв в движении электропоездов на 30 минут и более вследствие неисправности подвижного состава, пути и тоннельных сооружений, контактного рельса, устройств электроснабжения, автоматики, телемеханики движения поездов (АТДП) и связи, электромеханических и технических средств, затопление, пожар, а также нарушений и неправильных действий обслуживающего персонала;

открытие раздвижных (прислонно-раздвижных) дверей поезда во время движения поезда с пассажирами или с противоположной от платформы стороны на станции;

оставление в тоннелях или на наземных участках после ночных работ незакрепленного оборудования, инструмента и предметов, на которые возможен наезд подвижного состава ГРТ;

проезд предупредительного сигнального знака "Остановка первого вагона", повлекший невозможной высадку пассажиров первого вагона;

назначение хозяйственному поезду вспомогательного поезда и сцепление с ним;

неисправность (неправильные действия), вызвавшее внезапное перекрытие светофора с разрешающего показания на запрещающее;

неисправность диспетчерских видов связи и поездной радиосвязи, продолжительностью более одного часа;

задержка движения поездов ГРТ с нарушением графика движения электропоездов на 5 минут и более вследствие нарушений работоспособности состояния подвижного состава, пути контактного рельса, устройств электроснабжения, АТДП и связи, тоннельных сооружений, инженерно-технических устройств;

неограждение сигнальными знаками места производства путевых работ;

падение или волочение деталей подвижного состава на участках пути ГРТ;

случаи наезда на людей на путях ГРТ;

дорожно-транспортное происшествие на путях ГРТ, а именно столкновение подвижного состава с транспортным средством;

случаи возгорания подвижного состава, верхнего строения пути, которые явились следствием нарушений технического содержания;

нарушения устройства верхнего строения пути, произошедшие в результате природных факторов (размывы и заносы пути) или действий посторонних лиц, которые вызвали задержку ГРТ по данному участку;

наложение посторонними лицами предметов на путь ГРТ, которые вызвали применение экстренного торможения поезда и его остановку;

нарушения безопасности движения, случаи, которые явились следствием сторонних причин, не попадающие в вышеуказанный перечень.

Приказ вводится в действие с 20 февраля 2026 года.