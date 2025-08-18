В Казахстане расширяют поддержку отечественных товаропроизводителей и малого бизнеса

В рамках реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева от 2024 года правительство уделяет внимание расширению инструментов финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала казахстанского правительства, это касается также и увеличения доли казахстанского содержания в закупках и создания условий для привлечения капитала.

В целях увеличения загрузки отечественных предприятий внедрены долгосрочные договоры и офтейк-контракты. В рамках государственных закупок установлены изъятия из национального режима до 4 834 позиций.

По итогам первых шести месяцев 2025 года заключено более 106 тыс. договоров на сумму 333,4 млрд тенге, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. На сегодня завершается создание Реестра товаров казахстанского происхождения.

Платформа заменит сертификаты СТ-KZ и индустриальные сертификаты, обеспечит автоматическую верификацию данных через госбазы, снизит коррупционные риски и позволит подтверждать фактическое производство.

Компании смогут получать бесплатную онлайн-выписку с QR-кодом; включение в Реестр будет осуществляться только при подтвержденном производстве. Полноценный запуск платформы запланирован на 1 января 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, в каком состоянии находится экономика Казахстана.