Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о проводимой работе по расширению мер поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в стране ведется модернизация инфраструктуры и реализация крупных промышленных проектов.

"Отдельное внимание будет уделено поддержке микро- и малого бизнеса. В соответствии с поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа "Іскер Аймақ", систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро- и малого бизнеса", – сказал Бектенов.

По его мнению, действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. Как сообщается, в этой связи правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки. Одной из ключевых мер станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием.

"Специальная программа по линии холдинга "Байтерек" позволит предпринимателям за 10 дней получить льготный кредит на покупку современных станков без дополнительных залогов. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы. С учетом поручения, озвученного главой государства на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса и учет конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Дополнительно не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году", – добавил премьер.

По итогам 2025 года количество действующих субъектов МСБ в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% и составила 4,5 млн человек, что соответствует около 46% занятых и почти половине всего экономически активного населения страны. Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции – порядка 73 трлн тенге.

Ранее мы сообщали, что под председательством главы государства в Астане началось расширенное заседание правительства.