#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Экономика и бизнес

Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:44 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о проводимой работе по расширению мер поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в стране ведется модернизация инфраструктуры и реализация крупных промышленных проектов.

"Отдельное внимание будет уделено поддержке микро- и малого бизнеса. В соответствии с поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа "Іскер Аймақ", систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро- и малого бизнеса", – сказал Бектенов.

По его мнению, действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. Как сообщается, в этой связи правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки. Одной из ключевых мер станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием.

"Специальная программа по линии холдинга "Байтерек" позволит предпринимателям за 10 дней получить льготный кредит на покупку современных станков без дополнительных залогов. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы. С учетом поручения, озвученного главой государства на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса и учет конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Дополнительно не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году", – добавил премьер.

По итогам 2025 года количество действующих субъектов МСБ в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% и составила 4,5 млн человек, что соответствует около 46% занятых и почти половине всего экономически активного населения страны. Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции – порядка 73 трлн тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:44
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов

Ранее мы сообщали, что под председательством главы государства в Астане началось расширенное заседание правительства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
10:36, Сегодня
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
Ввести новые меры господдержки пообещали казахстанским фермерам
10:59, 13 января 2026
Ввести новые меры господдержки пообещали казахстанским фермерам
Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году
10:27, 23 декабря 2025
Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: