#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Право

Утвержден перечень дериватов рыбных ресурсов

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 12:31 Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства приказом от 12 января 2026 года утвердил перечень дериватов рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 11 дериватов, в том числе:

  • икра;
  • кровь рыбных ресурсов и других водных животных;
  • молоки рыб (гонады);
  • цисты (яйца) водных животных;
  • чешуя;
  • внутренние органы рыб и других водных животных;
  • жир (рыбий и других водных животных);
  • кости рыбных ресурсов и других водных животных;
  • кожа рыбных ресурсов и других водных животных;
  • хрящи рыбных ресурсов и других водных животных;
  • плавники рыбных ресурсов и других водных животных.

Дериваты (производные)  это продукты переработки диких животных и рыбных ресурсов.

Приказ вводится в действие с 14 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как будут регулировать численность рыб и водных животных: утверждены правила
11:33, 28 октября 2025
Как будут регулировать численность рыб и водных животных: утверждены правила
В Казахстане разработали нормативы в области охраны и использования рыбных ресурсов
09:48, 17 июля 2024
В Казахстане разработали нормативы в области охраны и использования рыбных ресурсов
Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных
11:37, 22 сентября 2025
Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: