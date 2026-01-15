Утвержден перечень дериватов рыбных ресурсов
Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства приказом от 12 января 2026 года утвердил перечень дериватов рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.
В перечень включены 11 дериватов, в том числе:
- икра;
- кровь рыбных ресурсов и других водных животных;
- молоки рыб (гонады);
- цисты (яйца) водных животных;
- чешуя;
- внутренние органы рыб и других водных животных;
- жир (рыбий и других водных животных);
- кости рыбных ресурсов и других водных животных;
- кожа рыбных ресурсов и других водных животных;
- хрящи рыбных ресурсов и других водных животных;
- плавники рыбных ресурсов и других водных животных.
Дериваты (производные) – это продукты переработки диких животных и рыбных ресурсов.
Приказ вводится в действие с 14 января 2026 года.
