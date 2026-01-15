Утвержден перечень дериватов рыбных ресурсов

Министр сельского хозяйства приказом от 12 января 2026 года утвердил перечень дериватов рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 11 дериватов, в том числе: икра;

кровь рыбных ресурсов и других водных животных;

молоки рыб (гонады);

цисты (яйца) водных животных;

чешуя;

внутренние органы рыб и других водных животных;

жир (рыбий и других водных животных);

кости рыбных ресурсов и других водных животных;

кожа рыбных ресурсов и других водных животных;

хрящи рыбных ресурсов и других водных животных;

плавники рыбных ресурсов и других водных животных. Дериваты (производные) – это продукты переработки диких животных и рыбных ресурсов. Приказ вводится в действие с 14 января 2026 года.

